ഹരിപ്പാട്ട് കാറും ലോറിയും കൂട്ടിയിടിച്ചു; 5 വയസ്സുകാരനടക്കം നാലു മരണം

ആലപ്പുഴ∙ ദേശിയ പാതയിൽ ഹരിപ്പാട് കരീലകുളങ്ങരയിൽ ഉണ്ടായ വാഹനാപകടത്തിൽ 4 പേർ മരിച്ചു. 2 പേർക്ക് പരുക്ക്. കായംകുളം സ്വദേശികളായ ആയിഷ ഫാത്തിമ (25), ബിലാൽ (5), ഉണ്ണിക്കുട്ടൻ (20), റിയാസ് (27) എന്നിവരാണ് മരിച്ചത്. പരുക്കേറ്റ അജ്മി (23), അൻഷാദ് (27 എന്നിവരെ വണ്ടാനം മെഡിക്കൽ കോളജിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു.

പുലർച്ചേ 3 മണിയോടെ ലോറിയും കാറുമായി കൂട്ടി ഇടിച്ചാണ് അപകടം. കാറിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന മൂന്നു പേർ അപ്പോൾ തന്നെ മരിച്ചു. ഒരാൾ ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ച ശേഷവും. കാറിൽ 6 പേർ ഉണ്ടായിരുന്നു. ലോറിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന 2 പേർക്കും പരുക്കുണ്ട്.

ദേശീയപാത കരീലക്കുളങ്ങര പൊലീസ് സറ്റേഷനു സമീപം പുലർച്ചേയുണ്ടായ അപകടത്തിൽ പെട്ട വാഹനങ്ങൾ

മണ്ണൽ കയറ്റിവന്ന ലോറിയും കാറുമാണ് കൂട്ടിയിടിച്ചത്. ഇടിയുടെ ആഘാതത്തിൽ കാർ പൂർണമായും തകർന്നു. അഗ്നിശമനസേനയും പൊലീസും കാർ വെട്ടിപ്പൊളിച്ചാണ് യാത്രക്കാരെ പുറത്തെടുത്തത്.

English Summary: Four died in a Car accident at Kayamkulam