കോട്ടയം ∙ ഈരാറ്റുപേട്ട ചെമ്മലമറ്റം പള്ളി നിർമാണത്തിനിടെ വാർപ്പ് ഇടിഞ്ഞുവീണു. മണ്ണിൽ കുടുങ്ങിയ 6 അതിഥി തൊഴിലാളികളെ രക്ഷിച്ചു. കൂടുതൽ പേർക്കായി തിരച്ചിൽ തുടരുന്നു.



English Summary: Concrete collapsed during the construction of church in Erattupetta