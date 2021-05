ചീഫ് സെക്രട്ടറിയെ തിരിച്ചു വിളിച്ചതിനെതിരെ തൃണമൂല്‍; ‘സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനു ശേഷം ആദ്യം’

കൊല്‍ക്കത്ത ∙ ബംഗാള്‍ ചീഫ് സെക്രട്ടറി ആലാപന്‍ ബന്ദോപാധ്യായയെ തിരിച്ചുവിളിച്ച കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍ നടപടിക്കെതിരെ ആഞ്ഞടിച്ച് തൃണമൂല്‍ കോണ്‍ഗ്രസ്. ഒരു സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ചീഫ് സെക്രട്ടറിയെ നിര്‍ബന്ധിത കേന്ദ്ര ഡപ്യൂട്ടേഷനു വിധേയമാക്കുകയാണ്. സ്വാതന്ത്രലബ്ധിക്കു ശേഷം ഇത്തരമൊരു നടപടി എപ്പോഴെങ്കിലും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോയെന്ന് തൃണമൂല്‍ എംപി സുഖേന്ദു ശേഖര്‍ റോയി ചോദിച്ചു.

പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെയും ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷായുടെയും ബിജെപി എത്രത്തോളം തരംതാണിരിക്കുന്നു. മുഖ്യമന്ത്രി മമത ബാനര്‍ജിക്കു വമ്പന്‍ ജനവിധി സമ്മാനിച്ച് ബംഗാളിലെ ജനങ്ങള്‍ മോദിക്കും ഷായ്ക്കും നല്‍കിയ തിരിച്ചടിയാണു പ്രതികാര നടപടിക്കു പിന്നിലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.



യാസ് ചുഴലിക്കാറ്റ് നാശനഷ്ടങ്ങള്‍ വിലയിരുത്താന്‍ ബംഗാളിലെത്തിയ പ്രധാനമന്ത്രി വിളിച്ചു ചേര്‍ത്ത യോഗത്തില്‍നിന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി മമതയ്ക്കൊപ്പം ചീഫ് സെക്രട്ടറിയും വിട്ടുനിന്നിരുന്നു. ഇരുവരും പ്രധാനമന്ത്രിയെ കണ്ടെങ്കിലും പിന്നാലെ സ്ഥാനമാറ്റം ഉണ്ടാകുകയായിരുന്നു. ന്യൂഡല്‍ഹിയിലെ പഴ്‌സനല്‍ ആന്‍ഡ് ട്രെയ്‌നിങ് വകുപ്പില്‍ 31ന് റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യാനാണ് ഉത്തരവ്.

1987 ബാച്ച് ഐഎഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനായ ആലാപന്‍ ബന്ദോപാധ്യായ ഈ മാസം 31ന് വിരമിക്കേണ്ടിയിരുന്നെങ്കിലും 3 മാസത്തേക്കു കൂടി സർവീസ് നീട്ടി നല്‍കിയിരുന്നു. മമതയുടെ 'വിശ്വസ്ത പടയാളി'യായ ബന്ദോപാധ്യായ നടത്തിവന്ന മികവുറ്റ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ അട്ടിമറിക്കാനുള്ള നീക്കമാണ് കേന്ദ്രം നടത്തുന്നതെന്ന് തൃണമൂല്‍ വക്താവ് കുനാല്‍ ഘോഷ് പറഞ്ഞു.

നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിലുണ്ടായ തിരിച്ചടി ഉള്‍ക്കൊള്ളാന്‍ ബിജെപിക്ക് ഇതുവരെ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ടു തന്നെ വിലകുറഞ്ഞ രാഷ്ട്രീയം കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പ്രതികാര രാഷ്ട്രീയമാണിത്. കോവിഡ് പ്രതിസന്ധിയും യാസ് ചുഴലിക്കാറ്റുണ്ടാക്കിയ ദുരിതങ്ങളും ബംഗാൾ നേരിടുന്നതിനിടെയാണ് കേന്ദ്രം കൂടുതല്‍ പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ ഉണ്ടാക്കുന്നത്.

ബംഗാളിലെ ജനങ്ങളോടു ശത്രുതാ മനോഭാവത്തിലാണു കേന്ദ്രം പെരുമാറുന്നതെന്നും കുനാല്‍ ഘോഷ് പറഞ്ഞു. അതേസമയം കേന്ദ്ര, സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരുകള്‍ തമ്മിലുള്ള ഭരണപരമായ വിഷയമാണിതെന്നും ബിജെപി സംസ്ഥാനഘടകം പ്രതികരിക്കുന്നില്ലെന്നും പാര്‍ട്ടി സംസ്ഥാന ജനറല്‍ സെക്രട്ടറി സായന്തന്‍ ബസു പറഞ്ഞു.

