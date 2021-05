പത്തു വർഷം മുൻപ് നിക്ഷേപിച്ച 10,000 രൂപ ഇപ്പോൾ 64 കോടി രൂപയായി തിരിച്ചുകിട്ടുന്നത് ആലോചിച്ചുനോക്കൂ. മലർപ്പൊടിക്കാരന്റെ സ്വപ്നമല്ല. ആദ്യമായി സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട ക്രിപ്റ്റോ കറൻസിയായ ബിറ്റ്കോയിനിന്റെ കഥയാണിത്. എന്നാൽ ഈ 64 കോടി ഒറ്റ ദിവസംകൊണ്ട് നേർ പകുതിയായി ചുരുങ്ങുന്നതും ബിറ്റ്കോയിനിന്റെ മറ്റൊരു വശം.

ബിറ്റ്‌കോയിൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ക്രിപ്റ്റോ കറൻസികളുടെ വിലയിലെ വൻ ചാഞ്ചാട്ടം വീണ്ടും വാർത്തകളിൽ ‍നിറയുകയാണ്. ലോകത്തെ അതിസമ്പന്നരിലൊരാളായ ഇലൻ മസ്ക് ബിറ്റ്കോയിനിൽ നിക്ഷേപം നടത്തിയതു മുതൽ ചൈനീസ് സർക്കാർ ക്രിപ്റ്റോ കറൻസി ഇടപാടുകൾക്ക് വിലക്കേർപ്പെടുത്തിയതു വരെയുള്ള വാർത്തകൾ ഈ ചാഞ്ചാട്ടങ്ങൾക്ക് ഇരുവശത്തുമായി തൂങ്ങിക്കിടപ്പുണ്ട്. അതിരില്ലാത്ത പ്രതീക്ഷകൾക്കൊപ്പം അതിലേറെ ആശങ്കകളും നിറഞ്ഞതായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ക്രിപ്റ്റോ കറൻസി നിക്ഷേപകരുടെ ദിനരാത്രങ്ങൾ.

എന്താണ് ബിറ്റ്കോയിൻ?



ബ്ലോക്ചെയിൻ സാങ്കേതികവിദ്യയിൽ അധിഷ്ഠിതമായി ഓൺലൈൻ ലോകത്തു മാത്രം ഇടപാട് നടത്താനാകുന്ന ഡിജിറ്റൽ കറൻസിയാണ് ബിറ്റ്കോയിൻ. കംപ്യൂട്ടർ നെറ്റ്‌വർക്കിൽ ഗോപ്യഭാഷയിൽ (ക്രിപ്റ്റോഗ്രഫി) സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടതായതു കൊണ്ടാണ് ക്രിപ്റ്റോ കറൻസി എന്നു വിളിക്കുന്നത്. ഇതിന്റെ സ്രഷ്ടാവായി അറിയപ്പെടുന്നത് സതോഷി നകമോട്ടോ എന്ന ഒരു പേരുമാത്രമാണ്. സതോഷി ഒരു വ്യക്തിയാണോ സംഘമാണോ എന്നൊന്നും ഇതുവരെ വ്യക്തമല്ല.



ബിറ്റ്‌കോയിൻ പ്രതീകാത്മക ചിത്രം: JACK GUEZ / AFP

2009ൽ ആണ് ബിറ്റ്കോയിൻ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നത്. പിന്നീട് രണ്ടായിരത്തിലേറെ ക്രിപ്റ്റോ കറൻസികൾ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോഴും പുതിയവ പിറന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. ഈഥർ, ലൈറ്റ്കോയിൻ, റിപ്പിൾ, ഡാഷ്, അയോട്ട, ബിനാൻസ്, സ്റ്റെല്ലാർ, നിയോ, ഡോജ്കോയിൻ തുടങ്ങിയവ ഇവയിൽ ചിലതുമാത്രം. വിവിധ രാജ്യങ്ങളിലെ അംഗീകൃത പരമ്പരാഗത കറൻസികളിൽനിന്നു വ്യത്യസ്തമായി ക്രിപ്റ്റോ കറൻസികളെ ഒരു രാജ്യത്തെയും സർക്കാരോ കേന്ദ്ര ബാങ്കുകളോ നിയമപരമായ ഇടപാടിനായി അംഗീകരിച്ചിട്ടില്ല.

ഇവയെ നിയന്ത്രിക്കാൻ കേന്ദ്രീകൃത അതോറിറ്റികളൊന്നും നിലവിലില്ല. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഇടപാടുകളിൽ നഷ്ടം വന്നാൽ സർക്കാരിനെയോ കോടതിയെയോ സമീപിക്കാൻ കഴിയുകയുമില്ല.

വിലയിലെ ചാഞ്ചാട്ടം എക്കാലത്തും



ഹോങ്കോങ്ങിലെ ഡിജിറ്റൽ കറൻസി എടിഎം. 2017ലെ ചിത്രം. Anthony WALLACE / AFP

ബിറ്റ്കോയിനിന്റെ മൂല്യം ആദ്യമായി ഒരു യുഎസ് ഡോളറിലെത്തിയത് 2011 ഫെബ്രുവരിയിലായിരുന്നു. ഇതാണ് 10 വർഷത്തിനിപ്പുറം, 2021 ഏപ്രിലിൽ 64,000 ഡോളറിനു മുകളിൽവരെ പോയത്. അതായത് പത്തു വർഷംകൊണ്ട് മൂല്യത്തിൽ വന്നത് 64,000 ഇരട്ടി വർധന. എന്നാൽ ഒരു മാസത്തിനകം വില തിരികെ 30,000 ഡോളർ വരെ ഇടിയുകയും ചെയ്തു. 35,000– 40,000 ഡോളർ നിലവാരത്തിലാണ് നിലവിൽ ട്രേഡിങ്ങിലെ ഊഞ്ഞാലാട്ടം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്.

വിലയിൽ വലിയ ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകൾ പതിവാണെങ്കിലും 2017ലാണ് ബിറ്റ്കോയിൻ വിലയിൽ ഇതിനു മുൻപ് വൻ ചാ​ഞ്ചാട്ടം പ്രകടമായത്. 2017 മാർച്ച് തുടക്കത്തിൽ 1290 ഡോളറിലെത്തിയ ബിറ്റ്കോയിൻ വില ആ വർഷം ഡിസംബർ 17ന് 19,783 ഡോളർ വരെ ഉയർന്നു. എന്നാൽ രണ്ടു മാസം തികയും മുൻപ് വില 6200 ഡോളറിലേക്ക് ഇടിയുകയും ചെയ്തു. 2018 ഡിസംബറിൽ ഇത് 3300 ഡോളർ വരെ താഴ്ന്നു. പിന്നീട് രണ്ടു വർഷത്തോളം കയറിയും ഇറങ്ങിയും 2020 നവംബർ അവസാനത്തോടെ തിരികെ 20,000 ഡോളറിനരികെയെത്തിയ ബിറ്റ്കോയിൻ വില തുടർന്ന‍് ഒന്നര മാസത്തിനകം ഇരട്ടിയിലേറെ വർധിച്ച് 41,000 ഡോളറിനു മുകളിലെത്തി.

ഈ വർഷം ഫെബ്രുവരിയിൽ ടെസ്‌ല തലവൻ ഇലൻ മസ്ക് 150 കോടി ഡോളർ ബിറ്റ്കോയിനിൽ നിക്ഷേപം നടത്തിയെന്നും ടെസ്‍ല ഇലക്ട്രിക് കാറുകൾ വാങ്ങുന്നതിന് ബിറ്റ്കോയിൻ സ്വീകരിക്കുമെന്നും പ്രഖ്യാപിച്ചതോടെ ബിറ്റ്കോയിൻ അടുത്ത കുതിപ്പ് ആരംഭിച്ചു. എന്നാൽ ടെസ്‍ല കാറുകളുടെ ഇടപാടിനായി ബിറ്റ്കോയിൻ സ്വീകരിക്കുന്നതിൽനിന്ന് മസ്ക് പിൻമാറിയതോടെ വില 30,000 ഡോളറിലേക്കു കൂപ്പുകുത്തി. എങ്കിലും മസ്ക് തന്റെ കൈവശമുള്ള ബിറ്റ്കോയിൻ വിറ്റൊഴിഞ്ഞിട്ടില്ലെന്നു സൂചന നൽകിയപ്പോൾ വിലയിൽ ചെറിയ തിരിച്ചുകയറ്റവുമുണ്ടായി.

ബിറ്റ്കോയിനിൽ മാത്രമല്ല, പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റു ക്രിപ്റ്റോ കറൻസികളുടെ വിലയിലും ഈ ചാഞ്ചാട്ടം പ്രകടമായിരുന്നു. 2017 ജനുവരി ഒന്നിന് വെറും 8 ഡോളറായിരുന്ന ഈഥറിന്റെ വില 2018 ഫെബ്രുവരിയിൽ 1448 ഡോളർ വരെ കയറിയ ശേഷം 2 മാസം കൊണ്ട് 600 ഡോളറിലേക്ക് ഇടിഞ്ഞു. 2020 ജനുവരി തുടക്കത്തിൽ 180 ഡോളറിൽനിന്ന് ഇത് 2021 ജനുവരിയായപ്പോൾ 1300 ഡോളറിലേക്കു കയറി. മേയ് പാതിയിൽ 4300 ഡോളർ വരെ കയറിയശേഷം ഇപ്പോൾ 2200–2500 നിലവാരത്തിൽ എത്തിനിൽക്കുന്നു.

2017 മാർച്ചിൽ 3 ഡോളർ വിലയുണ്ടായിരുന്ന ലൈറ്റ്കോയിൻ 2017 ഡിസംബർ 17ന് 371 ഡോളർ വരെ കയറിയശേഷം ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വെറും 15 ഡോളറായി ചുരുങ്ങി. ഈ വർഷം ജനുവരി ഒന്നിന് 103 ഡോളർ വിലയുണ്ടായിരുന്ന ലൈറ്റ്കോയിൻ മാർച്ചിൽ വീണ്ടും 300 ഡോളറിനു മുകളിൽ പോയെങ്കിലും ഇപ്പോൾ അതിന്റെ പാതിയിലെത്തി നിൽക്കുന്നു. മറ്റു ക്രിപ്റ്റോ കറൻസികളുടെയെല്ലാം വിലയിൽ സമാനമായ ചാഞ്ചാട്ടം പ്രകടമാണ്.

ചാഞ്ചാട്ടത്തിനു പിന്നിൽ



ക്രിപ്റ്റോ കറൻസി ഇടപാടുകൾ നടത്തുന്നവർക്ക് സേവനം നൽകുന്നതിൽനിന്ന് ബാങ്കുകളെയും മറ്റു ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളെയും ചൈനയിലെ സർക്കാർ വിലക്കിയതാണ് ഏറ്റവുമൊടുവിൽ വിലയിടിവിനു തുടക്കമിട്ടത്. ബിറ്റ്കോയിൻ മൈനിങ്ങിനും കഴിഞ്ഞ ദിവസം വിലക്കേർപ്പെടുത്തിയതോടെ വിപണി തീർത്തും ആശങ്കയിലായി. ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബിറ്റ്കോയിൻ മൈനിങ്ങും ക്രിപ്റ്റോ കറൻസി ഇടപാടുകളും നടന്നിരുന്ന ചൈനയിൽതന്നെയാണ് കടുത്ത നിയന്ത്രണങ്ങൾ വരുന്നത്.

വില കുതിച്ചുകയറാനിടയാക്കിയവയിൽ പ്രധാനം ഇലൻ മസ്കിന്റെ ഇടപെടലുകൾതന്നെ. ഇക്കഴിഞ്ഞ മാർച്ചിലാണ് മസ്ക് 150 കോടി ഡോളർ ബിറ്റ്കോയിനിൽ നിക്ഷേപം നടത്തിയത്. ടെസ്‌ല കാറുകൾ വാങ്ങുന്നതിന് ബിറ്റ്കോയിൻ നൽകിയാൽ മതിയെന്ന പ്രഖ്യാപനം ലോകം മുഴുവൻ ബിറ്റ്കോയിൻ അംഗീകരിക്കപ്പെടുന്നതിന്റെ തുടക്കമായി ക്രിപ്റ്റോ ലോകം വിലയിരുത്തി.

ബിറ്റ്കോയിൻ അനുകൂല ട്വീറ്റുകളും മസ്ക് നടത്തിയിരുന്നു. എന്നാൽ ഇലക്ട്രിക് കാർ നിർമാതാവായ മസ്ക് പ്രകൃതിക്കു ദോഷകരമായ ബിറ്റ്കോയിൻ മൈനിങ്ങിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിൽ വിമർശനം ഉയർന്നു. തുടർന്നുള്ള പുനരാലോചന മൂലമാകാം ടെസ്‍ല കാറിനു ബിറ്റ്കോയിൻ സ്വീകരിക്കുമെന്ന തീരുമാനത്തിൽനിന്നു മസ്ക് പിൻമാറി. ഇതിനൊപ്പം ചൈനയുടെ വിലക്കുകൂടി വന്നതാണ് കനത്ത വിലയിടിവിനു കാരണമായത്.

ടെക്നോളജി നിക്ഷേപമേഖലയിലെ വാറൻ ബഫറ്റ് എന്നു വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ആർക്ക്(ARK) ഇൻവെസ്റ്റ് അധ്യക്ഷ കാത്തി വുഡ്, ട്വിറ്റർ സിഇഒ ജാക്ക് ഡോർസി എന്നിവർ ബിറ്റ്കോയിനിനു വേണ്ടി രംഗത്തുണ്ട്. ഇപ്പോഴത്തെ വീഴ്ച നിക്ഷേപാവസരമാണെന്നും ദീർഘകാലത്തിൽ ബിറ്റ്കോയിൻ 5 ലക്ഷം ഡോളറിലെത്തുമെന്നുമാണ് കാത്തി വുഡ് പറയുന്നത്. അതേസമയം, ബിറ്റ്കോയിൻ ഭ്രമം നല്ല രീതിയിൽ അവസാനിക്കില്ലെന്ന അഭിപ്രായക്കാരനാണ് ലോകത്തിലെ നിക്ഷേപകരിൽ ഏറ്റവും സമ്പന്നനായ വാറൻ ബഫറ്റ്.

ഡോജ്കോയിൻ– 8500 കോടി ഡോളർ മൂല്യമുള്ള തമാശ



ക്രിപ്റ്റോ എക്സ്ചേഞ്ചുകളിൽ ചൂടേറിയ വ്യാപാരം നടക്കുന്ന പല കറൻ‌സികളുടെയും ഉദ്ഭവം ഏറെയും തമാശകളാണ്. ഡോജ്കോയിൻ, ഷിബ ഇനു, സ്റ്റോപ്ഇലൻ തുടങ്ങിയവ ഇതിൽ ചിലതുമാത്രം. ക്രിപ്റ്റോ കറൻസികളിൽ നടക്കുന്ന വൻ ഊഹക്കച്ചവടത്തെ കളിയാക്കിക്കൊണ്ട് സോഫ്റ്റ്‌വെയർ എൻജിനീയർമാരായ ബില്ലി മർക്കസും ജാക്സൻ പാമറും ചേർന്ന് 2013 ഡിസംബറിൽ സൃഷിടിച്ചതാണ് ഡോജ്കോയിൻ എന്ന ക്രിപ്റ്റോ കറൻസി.

ഡോജി മീമുകളിലെ ഷിബ ഇനു എന്ന നായയുടെ മുഖമാണ് ഡോജ്കോയിനിന്റെ ലോഗോ ആയി ഇവർ നൽകിയത്. സതോഷി നകമോട്ടോ എന്ന ബിറ്റ്കോയിൻ സ്രഷ്ടാവിന്റെ പേരിനെ അനുകരിച്ച് ഷിബതോഷി നകമോട്ടോ എന്ന് സ്രഷ്ടാവിന്റെ പേരായി നൽകുകയും ചെയ്തു. നായയെ തീം ആക്കിയതിനാൽ ചിലർ ഇതിനെ ഡോഗ് കോയിനെന്നും വിളിക്കാറുണ്ട്.

എന്നാൽ ഈ കോയിനിന്റെ പേരിലും പിന്നീട് ഒരു ഓൺലൈൻ സമൂഹം രൂപപ്പെടുകയും ക്രിപ്റ്റോ കറൻസി എക്സ്ചേഞ്ചുകളിൽ ഡോജ്കോയിൻ ചൂടേറിയ വ്യാപാരത്തിലേർപ്പെടുകയും ചെയ്തു. ഇലൻ മസ്കിന്റെ പിന്തുണകൂടി ലഭിച്ചതോടെ വില കുതിച്ചുകയറി. ഇന്ത്യയിലെ ക്രിപ്റ്റോ എക്സ്ചേഞ്ചുകളിലും വ്യാപാരത്തിലുള്ള ഡോജ്കോയിനിന്റെ വില ഈ വർഷം ജനുവരി 1ന് 40 പൈസയിൽ താഴെയുണ്ടായിരുന്നത് രണ്ടാഴ്ച മുൻപ് 54 രൂപ വരെ കയറിയിരുന്നു.

ആ വിലയിൽ 8500 കോടി യുഎസ് ഡോളറിനു മുകളിലായിരുന്നു ഡോജ്കോയിനിന്റെ ആകെ വിപണി മൂല്യം. മസ്കിന്റെ ഓരോ ട്വീറ്റും ഡോജ്കോയിനിന്റെ വിലയെ അമ്മാനമാടുന്നു. ‘ഡോജ് ബാർക്കിങ് അറ്റ് ദ് മൂൺ’ എന്നതായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ മാസം വില കുതിച്ചുകയറ്റിയ ട്വീറ്റ്.

ഇലൻ മസ്‌ക്

ഷിബ ഇനു കോയിൻ



ഡോജ്കോയിനിൽനിന്ന് ആവേശം ഉൾക്കൊണ്ട്, അതേസമയം ഇതിനെതിരെ, റ്യോഷി എന്ന അപരനാമത്തിലറിയപ്പെടുന്നയാൾ 2020 ഓഗസ്റ്റിൽ സൃഷ്ടിച്ചതാണ് ഷിബ ഇനു കോയിൻ. ഡോജ്കോയിൻ കില്ലർ എന്ന പേരിൽ പുറത്തിറക്കിയ ഷിബ ഇനു സൃഷ്ടിച്ചത് ഈഥർ ടോക്കൺ പ്രവർത്തിക്കുന്ന എഥീറിയം ബ്ലോക്ചെയ്നിലാണ്. ഇതും ഇന്ത്യയിലെ വാസിർഎക്സ് ക്രിപ്റ്റോ എക്സ്ചേഞ്ചിൽ ഈയിടെ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തു. 0.0006 രൂപയോളമാണ് ഇപ്പോഴത്തെ വില. അതായത് 60 പൈസയ്ക്ക് ആയിരം ഷിബ ഇനു ലഭിക്കും. ഇന്ത്യയിൽ വ്യാപാരം ഉണ്ടായിരുന്നില്ലെങ്കിലും 2009ൽ ബിറ്റ്കോയിനിനു പോലും അന്നത്തെ ഡോളറുമായുള്ള രൂപയുടെ വിനിമയ മൂല്യം കണക്കാക്കിയാൽ 4 പൈസയോളമേ വില ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളു എന്നോർക്കണം.

സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട ഷിബ ഇനു കോയിനിന്റെ പകുതിയും ഈഥർ കോയിൻ സ്രഷ്ടാവ് വിറ്റാലിക് ബറ്ററിനു സമ്മാനിക്കുകയായിരുന്നു റ്യോഷി ചെയ്തത്. പിന്നീട്, ഇതിന്റെ 90 ശതമാനവും ഉപയോഗത്തിനു ലഭിക്കാത്തവണ്ണം നശിപ്പിച്ച ബറ്ററിൻ ബാക്കി 10 ശതമാനം ഇന്ത്യയിലെ ക്രിപ്റ്റോ കോവിഡ് റിലീഫ് ഫണ്ടുകൾക്ക് സംഭാവന ചെയ്തു. ക്രിപ്റ്റോ കറൻസികൾ ഇന്ത്യയിലും അംഗീകരിച്ചിട്ടില്ലാത്തതിനാൽ ഈ സംഭാവന സ്വീകരിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ ആശയക്കുഴപ്പമുണ്ട്. മാത്രമല്ല, സംഭാവന ചെയ്യുമ്പോൾ ഷിബ ഇനുവിനു പുറമേ ബറ്ററിന്റെ സ്വന്തം കോയിനായ ഈഥറും ഉൾപ്പെടെ 114 കോടി ഡോളർ മൂല്യമുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും ക്രിപ്റ്റോ വിലയിടിവുമൂലം ഇപ്പോൾ അതിന്റെ പാതിപോലും മൂല്യം ഇല്ല.

സ്റ്റോപ്‍ഇലൻ

ഇലൻ മസ്കിന്റെ ഓരോ ട്വീറ്റുകളും ക്രിപ്റ്റോ കറൻസി മാർ‌ക്കറ്റിൽ വൻ തിരയിളക്കം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് പുതുതായി സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട ക്രിപ്റ്റോ കറൻസിയാണ് സ്റ്റോപ്ഇലൻ. ഓരോ സമയത്തും ഓരോന്നു പറയുന്ന മസ്കിന്റെ മൂഡിനനുസരിച്ച് വില കയറുകയും ഇടിയുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ അത് എല്ലാ നിക്ഷേപകരെയും ബാധിക്കുന്നു. മസ്കിന്റെ മൂഡിനനുസരിച്ച് ചാഞ്ചാടാത്ത ക്രിപ്റ്റോ കറൻസി എന്ന ലക്ഷ്യമാണ് സ്റ്റോപ്ഇലൻ സമൂഹം പങ്കുവയ്ക്കുന്നത്.

ഇവയെല്ലാം വാങ്ങിക്കൂട്ടാൻ നിക്ഷേപകരുണ്ട് എന്നതാണ് ഏറ്റവും വലിയ തമാശ. ഓഹരിവിപണിയിൽ ഏതെങ്കിലും കമ്പനിയുടെ ഓഹരി വാങ്ങുമ്പോൾ അതിന്റെ മൂല്യത്തിന് അടിസ്ഥാനമായി ആ കമ്പനിയുടെ ആസ്തികളും ബിസിനസ് വരുമാനവുമെല്ലാമുള്ളതുപോലെ ക്രിപ്റ്റോ കറൻസികൾക്ക് അവകാശപ്പെടാൻ വരുമാനമോ അടിസ്ഥാനമൂല്യമോ ഇല്ല. ഇതൊന്നും അറിയാത്തവരല്ല ഇത്തരം ഇടപാടു നടത്തുന്നതിൽ ഭൂരിഭാഗവും. ഊഹക്കച്ചവടത്തിലൂടെ ലഭിക്കുന്ന വരുമാന വർധനയാണ് എല്ലാവരുടെയും ലക്ഷ്യം. ഭാവിയിൽ പരമ്പരാഗത കറൻസികൾക്കു പകരം ക്രിപ്റ്റോ കറൻസികൾ അംഗീകരിക്കപ്പെടുമെന്നും അപ്പോൾ ഇവയ്ക്കൊക്കെ വൻ മൂല്യം വരുമെന്നുമാണ് ക്രിപ്റ്റോ ലോകം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത്.

ബിറ്റ്‌കോയിൻ മൈനിങ് എന്ന ആഗോള ഭീഷണി

കംപ്യൂട്ടർ നെറ്റ്‌വർക്കിൽ ബിറ്റ്കോയിൻ സൃഷ്ടിച്ചെടുക്കുന്ന മൈനിങ് എന്ന പ്രക്രിയയ്ക്കായി ചെലവാകുന്ന ഭീമമായ വൈദ്യുതിയും അതുമൂലം പ്രകൃതിയിലേക്കു തള്ളപ്പെടുന്ന കാർബണിന്റെ അളവുമാണ് ഇന്ന് ബിറ്റ്കോയിൻ പ്രതിസ്ഥാനത്തു നിൽക്കുന്നതിനുള്ള മുഖ്യകാരണം. സങ്കീർണമായ ഒരു കംപ്യൂട്ടർ പസിൽ ഗെയിമിനു സമാനമാണെങ്കിലും ബിറ്റ്കോയിൻ മൈനിങ് കുട്ടിക്കളിയല്ല. സൂപ്പർപവർ കംപ്യൂട്ടറുകളിൽ ഭീമമായി വൈദ്യുതി ചെലവഴിച്ചുകൊണ്ടു നടക്കുന്ന പ്രക്രിയ ആണത്.

കംപ്യൂട്ടർ നെറ്റ്‌വർക്കിൽ അതിസങ്കീർണമായ ഗണിത പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിച്ച് ഓരോ കണ്ണിയും (ബ്ലോക്) പൂരിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രതിഫലമായാണ് ഓരോ ബിറ്റ്കോയിനും ലഭ്യമാകുന്നത്. ഖനനം ചെയ്തെടുക്കാവുന്ന ആകെ ബിറ്റ്കോയിനുകളുടെ എണ്ണം 2.1 കോടിയായി ഇതിന്റെ സ്രഷ്ടാവ് നിജപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

2009 മുതൽ ഇതേവരെ 1.87 കോടിക്കു മുകളിൽ ബിറ്റ്കോയിനുകൾ ഇത്തരത്തിൽ റിലീസ് ചെയ്യപ്പെട്ടുകഴിഞ്ഞു. ഇവയുടെ ട്രേഡിങ് ആണ് ക്രിപ്റ്റോ എക്സ്ചേഞ്ചുകളിൽ നടക്കുന്നത്. നിലവിൽ ദിവസം 900 ബിറ്റ്കോയിനുകൾ പുതുതായി ഖനനം ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ടെന്നാണ് കണക്ക്. റിലീസ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ബിറ്റ്കോയിന‌ുകൾ ലക്ഷക്കണിനു മൈനർമാർക്കിടയിൽ അവർ ചെയ്ത ജോലിക്ക് ആനുപാതികമായി വീതിക്കപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുക.

ഏതു പസിൽഗെയിമും മുന്നോട്ടു പോകുന്തോറും കാഠിന്യം കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതുപോലെ ബിറ്റ്കോയിൻ മൈനിങ്ങും കൂടുതൽ ശ്രമകരമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നിലവിലെ കാഠിന്യനില പ്രകാരം ബാക്കിയുള്ള 22 ലക്ഷത്തിലേറെ കോയിനുകൾ ഖനനം ചെയ്തെടുക്കാൻ ഇനിയും 120 വർഷത്തോളം വേണ്ടിവരുമെന്നാണ് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത്.

ലോകത്തിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലായി 10 ലക്ഷത്തിലേറെ പേർ ബിറ്റ്കോയിൻ മൈനിങ്ങിലേർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. മൈനിങ് പ്രക്രിയ മുന്നോട്ടുപോകുന്നതിനനുസരിച്ച്, ആവശ്യമായി വരുന്ന കംപ്യൂട്ടിങ് പവറും ചെലവാകുന്ന വൈദ്യുതിയും കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ചെലവു കുറയ്ക്കാനായി മൈനിങ് സമൂഹം കൽക്കരി ഖനികളിൽനിന്നുള്ള വൈദ്യുതിയെയാണ് മുഖ്യമായും ആശ്രയിക്കുന്നത്. അമേരിക്കയിലും മറ്റും പ്രവർത്തനം നിർത്തിയ കൽക്കരി ഖനികൾപോലും ബിറ്റ്കോയിൻ മൈനിങ് സമൂഹത്തിനുവേണ്ടി വീണ്ടും പ്രവർത്തിച്ചുതുടങ്ങിയതായി പറയുന്നു. ഇതു പ്രകൃതിക്കു സൃഷ്ടിക്കുന്ന ആഘാതം ചെറുതല്ല.

നിലവിൽ 120 ടെറാ വാട്ടിലേറെ വൈദ്യുതി ഒരു വർഷം ബിറ്റ്കോയിൻ മൈനിങ്ങിനായി ഉപയോഗിക്കുന്നതായാണ് കേംബ്രിജ് സർവകലാശാലയുടെ പഠനം വ്യക്തമാക്കുന്നത്. അർജന്റീന, നെതർലാൻഡ്സ്, യുഎഇ പോലുള്ള രാജ്യങ്ങൾ ഒരു വർഷം ഉപയോഗിക്കുന്ന വൈദ്യുതിയെക്കാൾ കൂടുതലാണിത്. എഥീറിയം ബ്ലോക്ചെയ്നിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഈഥർ ടോക്കൺ തങ്ങളുടെ മൈനിങ് പ്രക്രിയയിൽ ഉ‍ടൻ മാറ്റം വരുത്തുമെന്നും അതോടെ വൈദ്യുതി ഉപയോഗം ആയിരത്തിലൊന്നായി ചുരുങ്ങുമെന്നും അവകാശപ്പെടുന്നുണ്ട്.

ബിറ്റ്‌കോയിൻ ഇനി എങ്ങോട്ട്? ചോദ്യങ്ങളേറെ

ബിറ്റ്കോയിനിന്റെ വില ആർക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് അധ്യക്ഷ കാത്തി വുഡ് പ്രവചിക്കുന്നതുപോലെ 5 ലക്ഷം ഡോളറിലേക്കു പോകുമോ അതോ വാറൻ ബഫറ്റ് മുന്നറിയിപ്പു തരുന്നതുപോലെ ഒന്നുമല്ലാതെ അവസാനിക്കുമോ എന്നതു കാലംതന്നെ തെളിയിക്കേണ്ട കാര്യമാണ്. ക്രിപ്റ്റോ കറൻസി സംബന്ധിച്ച് ഓരോ സർക്കാരുകളും എടുക്കുന്ന നിലപാടുകൾ തന്നെയാണ് ഇവയുടെ ഭാവി നിർണയിക്കുക. അടിസ്ഥാനമൊന്നുമില്ലാത്ത ഊഹക്കച്ചവടത്തിൽ വില എത്ര വേണമെങ്കിലും ഉയരുകയോ താഴുകയോ ചെയ്യാം. എങ്കിലും ഇവയിൽ ഗൗരവമായ നിക്ഷേപം നടത്തുന്നവർ നിർബന്ധമായും സ്വയം ചോദിച്ചിരിക്കേണ്ട ചില ചോദ്യങ്ങളുണ്ട്.

1) ബ്ലോക്ചെയിൻ സാങ്കേതികവിദ്യ ആധാരമാക്കി പുതിയ എത്ര ക്രിപ്റ്റോ കറൻസികൾ വേണമെങ്കിലും സൃഷ്ടിക്കാമെന്നിരിക്കെ ബിറ്റ്കോയിൻ ഉൾപ്പെടെ നിലവിലുള്ള കറൻസികൾക്ക് എന്ത് അടിസ്ഥാന മൂല്യം അവകാശപ്പെടാനാകും?

2) സർക്കാരുകൾ തന്നെ പുതിയ ക്രിപ്റ്റോ കറൻസി സൃഷ്ടിക്കുകയും ബ്ലോക്ചെയിൻ വഴി സുരക്ഷിതമായ ഇടപാടുകൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ തീരുമാനിക്കുകയും ചെയ്താൽ നിലവിലുള്ള സ്വകാര്യ ക്രിപ്റ്റോ കറൻസികളുടെ സ്ഥിതി എന്താവും?

3) ബ്ലോക്ചെയിൻ സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ ഗുണങ്ങൾ അതുപയോഗിച്ച് സൃഷ്ടിക്കുന്ന കറൻസികളുടെ മെച്ചമായി പറയാമെങ്കിലും അതിന്റെ മൂല്യമായി അവകാശപ്പെടുന്നതിലെ ന്യായമെന്താണ്?

4) മൂല്യത്തിൽ നിരന്തരം വൻ ചാഞ്ചാട്ടം നടക്കുന്ന നിലവിലുള്ള ക്രിപ്റ്റോ കറൻസികളെ എങ്ങനെ ഒരു സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയിലെ ദൈനംദിന ഇടപാടുകൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാനാവും?

ഇന്ത്യയിൽ നിയമം പണിപ്പുരയിൽ

ഇന്ത്യയിൽ ക്രിപ്റ്റോ കറൻസി സംബന്ധിച്ച് അന്തിമനിലപാട് എടുക്കുന്നത് അനന്തമായി നീളുന്നതു തന്നെ ഈ മേഖലയിൽ സർക്കാരിനുള്ള ആശയക്കുഴപ്പം വ്യക്തമാക്കുന്നു. ക്രിപ്റ്റോ കറൻസി ആൻഡ് റെഗുലേഷൻ ഓഫ് ഡിജിറ്റൽ കറൻസി ബിൽ 2021, കഴിഞ്ഞ ബജറ്റ് സെഷനിൽ പാർലമെന്റിൽ അവതരിപ്പിക്കുമെന്നു പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിലും അവസാന നിമിഷം മാറ്റിവയ്ക്കുകയായിരുന്നു. 2017 മുതൽ കേന്ദ്ര സർക്കാരും റിസർവ് ബാങ്കും പലവട്ടം രാജ്യത്തെ ക്രിപ്റ്റോ കറൻസി ഇടപാടുകൾക്കെതിരെ മുന്നറിയിപ്പു നൽകിയിരുന്നു. 2018ൽ ക്രിപ്റ്റോ കറൻസി ഇടപാടുകൾക്ക് സൗകര്യം ചെയ്തുകൊടുക്കുന്നതിൽനിന്ന് ആർബിഐ ബാങ്കുകളെ വിലക്കുകയും ചെയ്തു. എന്നാൽ ഈ വിലക്ക് 2020ൽ സുപ്രീംകോടതി റദ്ദാക്കി.

ഈ കറൻസികളെ എങ്ങനെ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുമെന്നതു സംബന്ധിച്ച് പഠിച്ച് നിർദേശം സമർപ്പിക്കാൻ സർക്കാർ പലതവണ കമ്മിറ്റികളെ വച്ചു. മുൻ ഫിനാൻസ് സെക്രട്ടറി സുഭാഷ് ഗാർഗ് അധ്യക്ഷനായ സമിതി ക്രിപ്റ്റോ കറൻസികളെ പൂർണമായി വിലക്കണമെന്നായിരുന്നു 2019ൽ ശുപാർശ നൽകിയത്. എന്നാൽ അത്തരമൊരു നിലപാട് കാലഹരണപ്പെട്ടെന്നാണ് സർക്കാരിന്റെ പുതിയ ചിന്ത. ബ്ലോക്ചെയിൻ സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ നേട്ടം ഉപയോഗപ്പെടുത്തുമെന്നും പുതിയ ആശയങ്ങളോടു മുഖം തിരിക്കില്ലെന്നുമാണ് ധനകാര്യ സഹമന്ത്രി അനുരാഗ് ഠാക്കൂർ ഈയിടെ പ്രതികരിച്ചത്. ഇതുസംബന്ധിച്ചു പഠിക്കാൻ പുതിയൊരു വിദഗ്ധ സംഘത്തെ നിയോഗിക്കാൻ പോകുന്നുവെന്നാണ് ഒടുവിൽ കേൾക്കുന്നത്. എന്തുതന്നെയായാലും കാര്യങ്ങൾക്ക് ഒരു വ്യക്തത വരാത്തിടത്തോളം കാലം ഇത്തരം നിക്ഷേപങ്ങൾ നടത്തുന്നവർ സ്വയം കരുതലെടുക്കുന്നതാവും ഉചിതം.

English Summary: How Bitcoin Works and How to Understand The New Economy Of Cryptocurrencies?