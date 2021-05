ഇങ്ങനെ അപമാനിക്കരുത്, ദുരഭിമാനം മാറുമെങ്കില്‍ കാല് പിടിക്കാനും തയാര്‍: മോദിയോട് മമത

കൊല്‍ക്കത്ത∙ തന്നെ ഇങ്ങനെ അപമാനിക്കരുതെന്ന് ബംഗാള്‍ മുഖ്യമന്ത്രി മമതാ ബാനര്‍ജി. വെള്ളിയാഴ്ച ബംഗാളിലെത്തിയ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി വിളിച്ച യാസ് ചുഴലിക്കാറ്റ് അവലോകന യോഗത്തില്‍ പങ്കെടുക്കാതിരുന്നതിനെ തുടര്‍ന്നുണ്ടായ വിവാദങ്ങളോടു പ്രതികരിക്കുകയായിരുന്നു മമത. പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഓഫിസ് ഏകപക്ഷീയമായ വ്യാജ വാര്‍ത്തകളാണ് മാധ്യമങ്ങള്‍ക്കു നല്‍കുന്നതെന്നു മമത കുറ്റപ്പെടുത്തി.

'എന്നെ ഇങ്ങനെ അപമാനിക്കരുത്. തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ ഞങ്ങള്‍ ചരിത്രവിജയം നേടി. അതുകൊണ്ടാണോ നിങ്ങള്‍ ഇങ്ങനെ പെരുമാറുന്നത്. നിങ്ങള്‍ എല്ലാ കളിയും പയറ്റി പക്ഷേ പരാജയപ്പെട്ടു. എന്തിനാണ് എല്ലാ ദിവസവും ഞങ്ങളുമായി വഴക്കടിക്കുന്നത്. പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ദുരഭിമാനം അവസാനിക്കുമെങ്കില്‍ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാലു പിടിക്കാനും തയാറാണ്. ബംഗാളിലെ ജനങ്ങളുടെ ക്ഷേമമാണ് എനിക്കു വലുത്.'- മമത വാര്‍ത്താസമ്മേളനത്തില്‍ പറഞ്ഞു.

പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ യോഗത്തില്‍ പങ്കെടുക്കാതിരുന്ന ചീഫ് സെക്രട്ടറി ആലാപന്‍ ബന്ദോപാധ്യായയെ തിരിച്ചുവിളിക്കാന്‍ കേന്ദ്രം തീരുമാനിച്ചിരുന്നു. പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ വിമാനം എത്തിയ വ്യോമതാവളത്തില്‍ വച്ച് മമതയും ചീഫ് സെക്രട്ടറിയും 15 മിനിറ്റ് അദ്ദേഹവുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയിരുന്നു. എന്നാല്‍ അവലോകന യോഗത്തില്‍ ഇരുവരും പങ്കെടുത്തില്ല. തുടര്‍ന്നാണ് നടപടിയുണ്ടായത്. ചീഫ് സെക്രട്ടറിയെ സ്ഥലം മാറ്റാനുള്ള തീരുമാനം റദ്ദാക്കണമെന്നും രാജ്യത്തെ എല്ലാ ഉദ്യോഗസ്ഥരെയും അപമാനിക്കുന്ന നടപടിയാണതെന്നും മമത പറഞ്ഞു.

മുന്‍നിശ്ചയിച്ച പ്രകാരം തീരജില്ലകളില്‍ സന്ദര്‍ശനം നടത്തേണ്ടതുണ്ടായിരുന്നുവെന്നും പോകുന്നതിനു മുമ്പ് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ അനുവാദം തേടിയിരുന്നുവെന്നും മമത പറഞ്ഞു. 'ചുഴലിക്കാറ്റ് ദുരിതം വിതച്ച സാഗര്‍, ദിഗ തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങള്‍ സന്ദര്‍ശിക്കാനുള്ള പരിപാടികള്‍ മുന്‍കൂട്ടി തീരുമാനിച്ചിരുന്നു. അപ്പോഴാണ് ചുഴലിക്കാറ്റ് കഴിഞ്ഞുള്ള സ്ഥിതിഗതികള്‍ വിലയിരുത്താന്‍ പ്രധാനമന്ത്രി വരുന്ന കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് പെട്ടെന്ന് അറിയിപ്പ് ലഭിച്ചത്. രാഷ്ട്രീയ താല്‍പര്യം മുന്‍നിര്‍ത്തിയാണ് പ്രധാനമന്ത്രി അവലോകന യോഗം വിളിച്ചത്.'- മമത പറഞ്ഞു.

മമത എത്താത്തതിനാല്‍ പ്രധാനമന്ത്രിയും ഗവര്‍ണറും 30 മിനിറ്റ് കാത്തിരിക്കേണ്ടിവന്നുവെന്ന ആരോപണത്തിനും അവര്‍ മറുപടി നല്‍കി. താനാണ് പ്രധാനമന്ത്രിക്കു വേണ്ടി 20 മിനിറ്റ് കാത്തിരുന്നതെന്നു മമത പറഞ്ഞു. ഞങ്ങള്‍ സ്ഥലത്തെത്തുമ്പോള്‍ അവിടെ പ്രധാനമന്ത്രി ഉള്‍പ്പെടുന്ന യോഗം നടക്കുകയായിരുന്നു. യോഗം തുടരുന്നതിനാല്‍ അകത്തേക്കു പോകാനാവില്ലെന്നും പുറത്തു കാത്തിരിക്കാനും പറഞ്ഞു. ക്ഷമയോടെ ഞങ്ങള്‍ കാത്തിരുന്നു.

യോഗം കോണ്‍ഫറന്‍സ് ഹാളിലേക്ക് മാറ്റിയെന്ന് അറിഞ്ഞ് ഞാനും ചീഫ് സെക്രട്ടറിയും അവിടെയെത്തി. പ്രധാനമന്ത്രി ഗവര്‍ണറുമായും കേന്ദ്ര നേതാക്കളുമായും ബിജെപി എംഎല്‍എമാരുമായും ചര്‍ച്ച നടത്തുകയായിരുന്നു. പ്രധാനമന്ത്രിയും മുഖ്യമന്ത്രിയും തമ്മിലുള്ള കൂടിക്കാഴ്ചയാണെന്നാണു മുമ്പ് അറിയിച്ചിരുന്നത്. എന്നാല്‍ അതിനു വിരുദ്ധമായ കാര്യങ്ങളാണ് അവിടെ നടന്നത്. അതുകൊണ്ടു തന്നെ റിപ്പോര്‍ട്ട് പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് കൈമാറി ദിഗയിലേക്കു പോകാന്‍ അനുമതി തേടുകയായിരുന്നുവെന്നും മമത പറഞ്ഞു.

