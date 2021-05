ന്യൂഡൽഹി∙ സിഎഎ നടപ്പാക്കാന്‍ കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍ നടപടി ആരംഭിച്ചു. മുസ്‌ലിം ഇതര അഭയാര്‍ഥികള്‍ക്കായി പൗരത്വത്തിന് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. പാക്കിസ്ഥാന്‍, ബംഗ്ലദേശ് രാജ്യങ്ങളിൽനിന്നും രാജസ്ഥാൻ, ഗുജറാത്ത്, ഛത്തീസ്ഗഡ്, ഹരിയാന, പഞ്ചാബ് എന്നിവിടങ്ങളിലെ മുസ്‍ലിം ഇതര അഭയാർഥികൾക്കും അപേക്ഷ നല്‍കാമെന്ന് കേന്ദ്രം അറിയിച്ചു. ഇതു സംബന്ധിച്ച ഉത്തരവ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ പുറപ്പെടുവിച്ചു.

2019ലാണ് പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമം (സിഎഎ) പാർലമെന്റിൽ പാസാകുന്നത്. തുടർന്ന് രാജ്യത്തുടനീളം പ്രതിഷേധങ്ങൾ അരങ്ങേറിയിരുന്നു.



English Summary : MHA invites applications for citizenship from non-Muslim refugees from Afghanistan, Pakistan, Bangladesh