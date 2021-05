തുടരാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ലെന്ന് സോണിയയെ കത്തു മുഖേന അറിയിച്ചു: മുല്ലപ്പള്ളി

തിരുവനന്തപുരം ∙ കെപിസിസി അധ്യക്ഷനായി തുടരാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ലെന്നു മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രന്‍. തന്റെ നിലപാട് കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷ സോണിയ ഗാന്ധിയെ കത്തു മുഖേന അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. പുതിയ അധ്യക്ഷനെ നിയമിക്കുന്നതുവരെ കെയര്‍ടേക്കര്‍ അധ്യക്ഷനായി തുടരും.

അശോക് ചവാന്‍ കമ്മിറ്റി സിറ്റിങ്ങില്‍ പങ്കെടുത്തില്ല. സോണിയയ്ക്ക് അയച്ച റിപ്പോര്‍ട്ട് കൈമാറി. റിപ്പോര്‍ട്ട് അല്ലാതെ മറ്റൊരു കത്തും സോണിയ ഗാന്ധിക്ക് അയച്ചിട്ടില്ലെന്നും മുല്ലപ്പള്ളി മാധ്യമങ്ങളോടു പറഞ്ഞു.



English Summary : Mullappally Ramachandran writes to Sonia Gandhi that he needs to quit KPCC president post