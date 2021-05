ഫൈസർ വാക്സീന്‍ ബി.1.617 വകഭേദത്തില്‍ നിന്ന് സംരക്ഷണം നൽകും: പഠനം

പാരീസ്∙ ഫൈസർ വാക്സീൻ അത്ര ഫലപ്രദമല്ലെങ്കിലും കോവിഡിന്റെ ബി.1.617 വകഭേദത്തില്‍നിന്ന് സംരക്ഷണം നൽകുമെന്ന് ഫ്രാൻസിലെ പാസ്ചർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് നടത്തിയ പഠനം. ലബോറട്ടറി പരിശോധനാ ഫലങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ഫലപ്രാപ്തി അൽപം കുറവെങ്കിലും വാക്സീൻ ബി.1.617 വകഭേദത്തില്‍നിന്ന് സംരക്ഷിക്കുന്നെന്ന് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്റെ ഡയറക്ടർ ഒലിവിയർ ഷ്വാർട്സ് പറഞ്ഞു.



ഒർലിയൻസ് നഗരത്തിലെ 28 ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരിലാണ് പരീക്ഷണം നടത്തിയത്. ഇവരിൽ 16 പേർക്ക് രണ്ടു ഡോസ് ഫൈസർ വാക്സീൻ നൽകി. 12 പേർക്ക് ഒരു ഡോസ് അസ്ട്രാസെനക വാക്സീനും നൽകി. രണ്ടു ഡോസ് ഫൈസർ വാക്സീൻ സ്വീകരിച്ചവരിൽ ബി.1.617 വകഭേദത്തിനെതിരായ ആന്റിബോഡികളിൽ മൂന്നിരട്ടി കുറവുണ്ടായതായി പഠനത്തിൽ പറയുന്നു.

കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ കോവിഡ് വന്നവരും രണ്ട് ഡോസ് ഫൈസർ വാക്സീൻ സ്വീകരിച്ചവരും ബി.1.617 വകഭേദത്തെ പ്രതിരോധിക്കാൻ ആവശ്യമായ ആന്റിബോഡികൾ നിലനിർത്തിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ യുകെ വകഭേദത്തെ പ്രതിരോധിക്കാൻ ആവശ്യമായ ആന്റിബോഡികളേക്കാൾ മൂന്ന് മുതൽ ആറ് മടങ്ങ് വരെ കുറവാണ് ഇതെന്നും ഷ്വാർട്സ് പറഞ്ഞു.

