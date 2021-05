കോഴിക്കോട്∙ സിപിഎം കണ്ണൂർ ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയംഗം പി.കെ.ശബരീഷ്കുമാർ പൊതുമരാമത്ത് മന്ത്രി പി.എ.മുഹമ്മദ് റിയാസിന്റെ പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറിയാകും. സിപിഎം അഞ്ചരക്കണ്ടി ഏരിയാ സെക്രട്ടറിയായ ശബരീഷ് നേരത്തേ കണ്ണൂർ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അംഗമായിരുന്നു.



English Summary: PK Shabarish Kumar will be the private secretary to Minister PA Mohammed Riyas