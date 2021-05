‘15 ലക്ഷത്തിനു വേണ്ടി 7 വർഷമായി കാത്തിരിക്കുന്നു; 30 മിനിറ്റ് മോദി കാത്തപ്പോൾ ബഹളം’

ന്യൂഡൽഹി∙ യാസ് ചുഴലിക്കാറ്റ് സൃഷ്ടിച്ച നാശനഷ്ടങ്ങൾ വിലയിരുത്താൻ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി വിളിച്ച അവലോകന യോഗത്തിൽ ബംഗാൾ മുഖ്യമന്ത്രി മമതാ ബാനർജി വിട്ടുനിന്നതിനെ ചൊല്ലിയുള്ള വിവാദങ്ങൾ കനക്കുന്നു. മമത പ്രധാനമന്ത്രിയെ അരമണിക്കൂറോളം കാത്തുനിർത്തിയതായി കേന്ദ്ര സർക്കാർ ആരോപിച്ചിരുന്നു. സംഭവത്തിൽ പ്രതികരണവുമായി തൃണമൂൽ നേതാവ് മഹുവ മൊയ്ത്രയും രംഗത്തെത്തി.



‘30 മിനിറ്റ് കാത്തിരിക്കേണ്ടി വന്നതിന്റെ പേരില്‍ എന്തൊക്കെ ബഹളങ്ങളാണ്? 15 ലക്ഷത്തിന് വേണ്ടി ഞങ്ങള്‍ കഴിഞ്ഞ ഏഴ് വര്‍ഷമായി കാത്തിരിക്കുന്നു. എടിഎമ്മുകൾക്ക് മുന്നില്‍ മണിക്കൂറുകള്‍ കാത്തുനില്‍പ്പിച്ചു. വാക്‌സീനായി മാസങ്ങളോളം കാത്തിരിക്കുന്നു. ഇനി നിങ്ങളും കുറച്ച് കാത്തിരിക്കൂ.’– മഹുവ ട്വീറ്റ് ചെയ്തു.

ദുരിതബാധിത പ്രദേശങ്ങളിൽ വ്യോമനിരീക്ഷണം നടത്തിയ ശേഷം പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ വിമാനം ലാൻഡുചെയ്ത എയർബേസിൽ 15 മിനിറ്റ് ആശയവിനിമയം നടത്തുക മാത്രമാണ് മമത ചെയ്തത്. അവലോകന യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ പ്രധാനമന്ത്രി എത്തിയപ്പോൾ ബംഗാൾ സർക്കാരിൽനിന്ന് ആരും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. യോഗത്തിനു ശേഷം പ്രധാനമന്ത്രിയെ സന്ദർശിച്ച മമത നാശനഷ്ടങ്ങളുടെ പ്രാഥമിക റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കുകയായിരുന്നു.

