നഴ്സ് ഓടി വന്നു പറഞ്ഞു, കുഞ്ഞുങ്ങൾ മൂന്നല്ല, നാലാണ്! ഓമനകൾ ഇനി സ്കൂളിലേക്ക്

ചേർത്തല ∙ പ്രസവശസ്ത്രക്രിയ തുടങ്ങും മുൻപുവരെ 3 കുട്ടികളെന്നാണ് ഉറപ്പിച്ചത്. പ്രസവ ശസ്ത്രക്രിയ നടക്കുമ്പോൾ മാത്രമാണ് നാലാമതൊരു കുട്ടിയുണ്ടെന്ന് അറിയുന്നത്. മൂന്നു കുരുന്നുകളെ കൂടാതെ, പ്രതീക്ഷിക്കാതെ ലഭിച്ച ആ സന്തോഷത്തിന് മാതാപിതാക്കൾ പേരിട്ടു, ‘അദൃശ്യ’. ഗർഭകാല സ്കാനിങ്ങുകളിലും ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്കു മുൻപുവരെയും അദൃശ്യയായിരുന്ന അവൾക്ക് ഇതല്ലാതെ മറ്റെന്തു പേരിടാൻ!

ചേർത്തല ഉഴുവ പുതിയകാവ് വടാത്തോടത്ത് ശാന്തിനികേതനിൽ കർഷകനായ കെ.ജി.ശശികുമാറിനും അജിതയ്ക്കുമാണ് ഒറ്റ പ്രസവത്തിൽ 4 കുഞ്ഞുങ്ങളെ ലഭിച്ചത്. ആര്യ, ഐശ്വര്യ, ആദർശ്, അദൃശ്യ. എല്ലാവരും ഇനി ഒന്നാം ക്ലാസിലേക്കാണ്. 2015 ഡിസംബർ 8ന് രാവിലെ ഏഴിനാണ് ഇവരുടെ ജനനം. ആദ്യ ഭാര്യയുടെ മരണശേഷം 57-ാം വയസ്സിലാണ് ശശികുമാർ കണ്ണൂർ മുണ്ടയാട് അമിത നിവാസിൽ അജിതയെ വിവാഹം ചെയ്തത്. അജിതയ്ക്ക് അന്ന് 42 വയസ്സ്. 5 വർഷത്തെ കാത്തിരിപ്പിനു ശേഷം അജിത ഗർഭിണിയായി.



സ്കാനിങ്ങിൽ 3 കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന വിവരം ഇരുവരെയും സന്തോഷിപ്പിച്ചു. അജിതയ്ക്കുണ്ടായ ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങളെ തുടർന്ന് 7-ാം മാസത്തിൽ കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രിയിൽ ശസ്ത്രക്രിയ നിശ്ചയിച്ചു. 3 കുഞ്ഞുങ്ങളെ വേഗം ഇൻക്യുബേറ്ററിലേക്കു മാറ്റേണ്ടതിനാൽ 3 പേർ ശസ്ത്രക്രിയ മുറിയുടെ പുറത്തുണ്ടായിരിക്കണമെന്ന് ഡോക്ടർമാർ ശശികുമാറിനെ അറിയിച്ചിരുന്നു.



ആദർശ്, ഐശ്വര്യ, ആര്യ, അദൃശ്യ എന്നി വർ. ചിത്രം∙ സജിത്ത് ബാബു

അതിനിടെയാണ് നഴ്സ് ഓടി വന്നു പറഞ്ഞത്; 4 പേർ വേണം, കുഞ്ഞുങ്ങൾ മൂന്നല്ല, നാലാണ്. 3 ദിവസത്തിനു ശേഷമാണ് അജിത കുഞ്ഞുങ്ങളെ കണ്ടത്. ഉഴുവ പുതിയകാവ് ഗവ. യുപിഎസിലെ ഒന്നാം ക്ലാസിലേക്കാണ് നാൽവർ സംഘം ജൂൺ ഒന്നാം തീയതി പ്രവേശിക്കുന്നത്. അധ്യാപിക വീട്ടിലെത്തി പുസ്തകങ്ങളും പഠനോപകരണങ്ങളും നൽകി.



