പ്രസവത്തിനു പിന്നാലെ നവജാതശിശു കോവിഡ് പോസിറ്റീവ്; അമ്മ നെഗറ്റീവ്

വാരാണസി ∙ ബനാറസ് ഹിന്ദു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ കീഴിലുള്ള സർ സുന്ദർലാൽ ആശുപത്രിയിൽ ജനിച്ച കുഞ്ഞിന് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു. പ്രസവത്തിനു മുൻപ് അമ്മ കോവിഡ് നെഗറ്റീവായിട്ടും കുഞ്ഞിന് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിക്കുകയായിരുന്നു.

മേയ് 24നാണ് അമ്മയെ പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയയാക്കിയത്. ഇതിന് അടുത്ത ദിവസം തന്നെ അവർ കുഞ്ഞിന് ജന്മം നൽകുകയും ചെയ്തു. തുടര്‍ന്നുള്ള പരിശോധനയിൽ കുഞ്ഞിന് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിക്കുകയായിരുന്നുവെന്ന് ആശുപത്രി സൂപ്രണ്ടന്റ് ഡോ. കൗശൻ കുമാർ ഗുപ്ത പറഞ്ഞു.

