ചെന്നൈ ∙ ഒഎൻവി സാഹിത്യ പുരസ്കാരം സ്വീകരിക്കില്ലെന്നു തമിഴ് കവിയും ഗാനരചയിതാവുമായ വൈരമുത്തു. വിവാദങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണു തീരുമാനം. പുരസ്കാരം തിരികെ നൽകുകയാണെന്നും പുരസ്കാര തുകയായ 3 ലക്ഷം രൂപ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്കു നൽകണമെന്നും അദ്ദേഹം ഒൻഎൻവി കൾച്ചറൽ അക്കാദമിയോട് അഭ്യർഥിച്ചു. ഇതിനൊപ്പം തന്റെ വകയായും 2 ലക്ഷം രൂപ കേരള മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്കു നൽകുമെന്നും അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു. വീഡിയോ സന്ദേശത്തിലൂടെയാണ് വൈരമുത്തു നിലപാട് അറിയിച്ചത്. അക്കാദമിക്ക് കത്തും അയച്ചു.

ചില പ്രതിഷേധങ്ങളെ തുടർന്ന് പുരസ്കാരം നൽകാനുള്ള തീരുമാനം പുനപരിശോധിക്കുന്നതായി അറിഞ്ഞെന്നും അത് ഒഎൻവിക്കും തനിക്കും അപകീർത്തികരമാവുമെന്നു ചിന്തിക്കുന്നതായും വൈരമുത്തു പറയുന്നു. തനിക്കെതിരായ ആരോപണങ്ങൾ അടിസ്ഥാന രഹിതമാണെന്നും അദ്ദേഹം ആവർത്തിച്ചു. വൈരമുത്തുവിന്റെ നിർദേശം ചർച്ച ചെയ്തു തീരുമാനം എടുക്കുമെന്ന് ഒഎൻവി കൾച്ചറൽ അക്കാദമി അറിയിച്ചു.

ലൈംഗിക പീഡനം ആരോപണം നേരിടുന്ന വൈരമുത്തുവിന് പുരസ്കാരം നൽകുന്നതിനെതിരെ സിനിമാ താരങ്ങളായ റിമ കല്ലിങ്കൽ, ഗീതു മോഹൻദാസ്, പാർവതി തിരുവോത്ത്, എഴുത്തുകാരായ എൻ.എസ്.മാധവൻ, കെ.ആർ.മീര തുടങ്ങിയവർ പ്രതിഷേധം ഉയർത്തിയിരുന്നു. തമിഴ് ഗായിക ചിൻമയി ശ്രീപാദ ഉൾപ്പടെ രണ്ടു ഡസനിലേറെ പേരാണു വൈരമുത്തുവിനെതിരെ പീഡന ആരോപണവുമായി രംഗത്തെത്തിയത്.

വൈരമുത്തുവിന് പ്രഖ്യാപിച്ച ഒഎന്‍വി പുരസ്‌കാരം വിവാദത്തെ തുടര്‍ന്ന് പുനഃപരിശോധിക്കാന്‍ ഒഎന്‍വി കള്‍ച്ചറല്‍ അക്കാദമി തീരുമാനിച്ചിരുന്നു. ലൈംഗിക പീഡന ആരോപണവിധേയനായ ആള്‍ക്ക് പുരസ്‌കാരം നല്‍കാനുള്ള തീരുമാനം വന്‍ വിവാദമായതിനെ തുടര്‍ന്നാണ് നടപടി. പ്രഭാവര്‍മ, ആലങ്കോട് ലീലാകൃഷ്ണന്‍, അനില്‍ വള്ളത്തോള്‍ എന്നിവരടങ്ങിയ ജൂറിയായിരുന്നു പുരസ്‌കാരം തീരുമാനിച്ചത്.

വൈരമുത്തുവിന് പുരസ്‌കാരം പ്രഖ്യാപിച്ചതിനെതിരെ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലടക്കം രൂക്ഷവിമര്‍ശനമാണ് ഉയര്‍ന്നത്. വൈരമുത്തുവിനെതിരായ മീടൂ ആരോപണങ്ങള്‍ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച് നിരവധി സാഹിത്യ, സാംസ്‌കാരിക, കലാ പ്രവര്‍ത്തകരും വനിതാ ആക്ടിവിസ്റ്റുകളും രംഗത്തെത്തി. 17 സ്ത്രീകള്‍ വൈരമുത്തുവിനെതിരെ ആരോപണം ഉന്നയിച്ചിരുന്നു.

സഹപ്രവര്‍ത്തകരെ അതിക്രമങ്ങള്‍ക്കിരയാക്കി സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്ന കല ആഘോഷിക്കപ്പെടേണ്ടതാണോ എന്നാണ് വിമന്‍ ഇന്‍ സിനിമ കലക്ടീവ് വിമര്‍ശിച്ചത്. ഇതെതുടര്‍ന്നാണ് പുരസ്‌കാരം പുനഃപരിശോധിക്കാന്‍ തീരുമാനിച്ചത്.

ഒഎന്‍വി കള്‍ച്ചറല്‍ അക്കാദമി പ്രസിഡന്റ് അടൂര്‍ ഗോപാലകൃഷ്ണനാണ് വാര്‍ത്താക്കുറിപ്പ് വഴി തീരുമാനമറിയിച്ചത്. എന്തുകൊണ്ട് പുനഃപരിശോധിക്കുന്നു എന്ന് വാര്‍ത്താക്കുറിപ്പില്‍ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടില്ല. പുരസ്‌കാര നിര്‍ണയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തുടര്‍നടപടികളെങ്ങനെയെന്നു പിന്നീട് തീരുമാനിക്കും.

