‍ഡൽഹിയിൽനിന്നു ചാർട്ടേഡ് വിമാനം ഡൊമിനിക്കയിൽ; ചോക്സിയെ ഉടൻ കൈമാറും?

ന്യൂഡൽഹി∙ വായ്പത്തട്ടിപ്പു നടത്തി ഇന്ത്യയിൽനിന്നു മുങ്ങിയ വജ്രവ്യാപാരി മെഹുൽ ചോക്സിയെ ഉടൻ തിരികെ എത്തിക്കുമെന്നുള്ള അഭ്യൂഹങ്ങൾ തുടരുന്നതിനിടെ ഇന്ത്യയിൽനിന്നുള്ള ചാർട്ടേഡ് വിമാനം, ചോക്സി ഇപ്പോഴുള്ള കരീബിയൻ രാജ്യമായ ഡൊമിനിക്കയിൽ എത്തിയതായി റിപ്പോർട്ട്. ഡൊമിനിക്കയിലെ പ്രാദേശിക സമയം ശനിയാഴ്ച രാവിലെയാണ് ഡൽഹിയിൽനിന്നുള്ള ബിസിനസ് ജെറ്റ് അവിടെ ലാൻഡ് ചെയ്തതെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.

മേയ് 27ന് വൈകിട്ട് 3.12നാണ് ഖത്തർ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ബോംബാർഡിയർ ഗ്ലോബൽ 5000 (എ7-സിഇഇ) വിമാനം ഡൽഹിയിലെത്തിയത്. പിറ്റേദിവസം അവിടെനിന്ന് പുറപ്പെട്ട് മഡ്രിഡിലെ ബരാജസ് വിമാനത്താവളം വഴി 20 മണിക്കൂർ യാത്ര ചെയ്ത് ഡൊമിനിക്കയിലെ ഡഗ്ലസ്–ചാൾസ് വിമാനത്താവളത്തിലെത്തി. മെഹുൽ ചോക്സിയെ ഇന്ത്യയ്ക്ക് കൈമാറുമെന്ന സൂചന ഇതോടെ കൂടുതൽ ശക്തമായി.

സഹോദരീ പുത്രൻ നീരവ് മോദിയുമായി ചേർന്നു പഞ്ചാബ് നാഷനൽ ബാങ്കിൽനിന്നു 13,500 കോടി രൂപയുടെ വായ്പത്തട്ടിപ്പു നടത്തിയ ചോക്സി, 2018ലാണ് ആന്റിഗ്വയിലേയ്ക്കു കടന്നത്. കഴിഞ്ഞ ഞായറാഴ്ച (മേയ് 23) അയൽരാജ്യമായ ഡൊമിനിക്കയിലേക്കു കടന്നപ്പോഴാണ് അറസ്റ്റിലായത്. ഇന്റർപോൾ തിരച്ചിൽ നോട്ടിസ് പുറപ്പെടുവിച്ചതിനു പിന്നാലെയായിരുന്നു അറസ്റ്റ്.

ഇന്ത്യയിലേക്കു കടത്താനുള്ള തന്ത്രത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ് ഡൊമിനിക്കയിലേക്കു കൊണ്ടുപോയതെന്നു ചോക്സിയുടെ അഭിഭാഷകൻ ആരോപിച്ചിരുന്നു. ഇന്ത്യയിൽനിന്നുള്ള പൊലീസുകാർ ഉൾപ്പെട്ട സംഘം ആന്റിഗ്വയിൽനിന്ന് ബോട്ടിൽ റാഞ്ചി കൊണ്ടുപോയ ശേഷം തിങ്കളാഴ്ചയാണ് ഡൊമിനിക്കയിലെ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ എത്തിച്ചത്. പിടിയിലായ വാർത്ത പുറത്തു വിട്ടതു ബുധനാഴ്ചയും. ഇതിനിടെ ചോക്സിയെ മർദിച്ച് അവശനാക്കി. കണ്ണുകൾ നീരുവീങ്ങിയ നിലയിലായിരുന്നു. – അഭിഭാഷകൻ വിജയ് അഗർവാൾ പറഞ്ഞു.

English Summary: Charter plane from India lands in Dominica, speculation rife about Mehul Choksi’s deportation