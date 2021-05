ഹൈക്കോടതി ജീവനക്കാർക്കായി കെഎസ്ആർടിസി പ്രത്യേക സർവീസുകൾ നാളെ മുതൽ

കൊച്ചി∙ഹൈക്കോടതി ജീവനക്കാർക്കായി എറണാകുളത്തേക്കു കെഎസ്ആർടിസി പ്രത്യേക സർവീസുകൾ നാളെ മുതൽ. ചങ്ങനാശേരി, വണ്ടാനം, മൂവാറ്റുപുഴ, അങ്കമാലി, കോതമംഗലം എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നാണു സർവീസുകൾ. ചങ്ങനാശേരിയിൽ നിന്നു രാവിലെ 7.05ന് പുറപ്പെടുന്ന ബസ് 9.50ന് ഹൈക്കോടതി ജംക്‌ഷനിലെത്തും.

കോട്ടയം, ഏറ്റുമാനൂർ, തലയോലപ്പറമ്പ് വഴിയാണു സർവീസ്. വണ്ടാനം–അരൂർ ബസാണു ഹൈക്കോടതിയിലേക്കു നീട്ടുന്നത്. മൂവാറ്റുപുഴ–എറണാകുളം ജെട്ടി സർവീസ് വാഴപ്പള്ളി, നെല്ലാട്, പട്ടിമറ്റം, കിഴക്കമ്പലം, കാക്കനാട്, എൻജിഒ, പാലാരിവട്ടം വഴി സർവീസ് നടത്തും. കോതമംഗലത്തു നിന്നുള്ള സർവീസ് പെരുമ്പാവൂർ, പൂക്കാട്ടുപടി, കങ്ങരപ്പടി, തേവക്കൽ, കാക്കനാട് വഴിയായിരിക്കും.



ഹൈക്കോടതി റജിസ്ട്രാറുടെ ആവശ്യപ്രകാരമാണു സർവീസ് ആരംഭിക്കാൻ കെഎസ്ആർടിസി എംഡി ബിജു പ്രഭാകർ നിർദേശം നൽകിയത്. അവശ്യ സർവീസ് വിഭാഗത്തിലുള്ള മറ്റു സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്കും ബസുകൾ ഉപയോഗിക്കാമെന്നു സോണൽ ഒാഫിസർ വി.എം.താജുദ്ദീൻ പറഞ്ഞു. ഫാസ്റ്റ് സർവീസുകളാണെങ്കിലും യാത്രക്കാരുടെ ആവശ്യപ്രകാരം വേണ്ട സ്റ്റോപ്പുകളിൽ നിർത്താനും നിർദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.



English Summary : KSRTC to start service for High Court staffs from tommorrow