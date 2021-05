നടി മീര ചോപ്ര ‘അനധികൃത’മായി വാക്സീൻ സ്വീകരിച്ചെന്ന് ബിജെപി; അന്വേഷിക്കാൻ ടിഎംസി

താനെ ∙ ‘അനധികൃത’മായ രീതിയിലാണ് നടി മീര ചോപ്ര വാക്സീൻ സ്വീകരിച്ചതെന്ന ബിജെപി പരാതിക്കു പിന്നാലെ സംഭവത്തിൽ അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിച്ച് മഹാരാഷ്ട്രയിലെ താനെ മുൻസിപ്പൽ കോർപ്പറേഷൻ (ടിഎംസി). സ്വകാര്യ സ്ഥാപനത്തിന്റെ സഹായത്തോടെ, ‘സൂപ്പർവൈസർ’ എന്ന രീതിയിൽ ഫോട്ടോ ഐഡി കാർഡ് നിർമിക്കുകയും ഇതിനു പിന്നാലെ ‘കോവിഡ് മുന്നണിപ്പോരാളി’കൾക്കായി വിതരണം ചെയ്യുന്ന വാക്സീൻ മീര സ്വീകരിക്കുകയുമായിരുന്നെന്നാണ് ബിജെപിയുടെ ആരോപണം. താനെയിലെ പാർക്കിങ് പ്ലാസയിലെ കേന്ദ്രത്തിൽവച്ചാണ് വാക്സീൻ സ്വീകരിച്ചത്.

ഊഴം തെറ്റിച്ചാണോ മീര ചോപ്ര വാക്സീൻ സ്വീകരിച്ചതെന്ന് അന്വേഷിച്ച് മൂന്നു ദിവസത്തിനുള്ളിൽ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കാൻ ടിഎംസി ഡപ്യൂട്ടി മുന്‍സിപ്പൽ കമ്മിഷണർക്ക് (ആരോഗ്യം), കമ്മിഷണർ വിപിൻ ശർമ നിർദേശം നൽകിയതായി ഡപ്യൂട്ടി മേയർ സന്ദീപ് മാലവി അറിയിച്ചു. എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള വീഴ്ച സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

എന്നാൽ, ആരോപണം മീര ചോപ്ര നിഷേധിച്ചു. ഒരു മാസത്തോളം പരിശ്രമിച്ചശേഷമാണ് വാക്സീന്‍ സ്വീകരിക്കുന്നതിന് റജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ സാധിച്ചതെന്ന് അവർ ട്വീറ്റ് ചെയ്തു. ഇതിനായി പരിചയമുള്ള ആളെ സമീപിച്ചെന്നും ആധാർ കാർഡ് നൽകിയിരുന്നതായും മീര പറഞ്ഞു. ഇപ്പോൾ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രചരിക്കുന്ന ആധാർ കാർഡ് തന്റേതല്ലെന്നും അവർ വ്യക്തമാക്കി.

English Summary: Maharashtra BJP Says Actor Meera Chopra Got Vaccinated Out Of Turn, She Denies