തിരുവനന്തപുരം∙ തിങ്കളാഴ്ച എത്തുമെന്നു കരുതിയിരുന്ന കാലവർഷം ഏതാനും ദിവസം വൈകി ജൂൺ മൂന്നിനു മാത്രമേ കേരളത്തിൽ എത്തുകയുള്ളൂ എന്ന് ഇന്ത്യൻ കാലാവസ്ഥാ വിഭാഗം. ഞായർ വൈകുന്നേരത്തെ ദേശീയ കാലാവസ്ഥാ ബുള്ളറ്റിനിലാണ് ഐഎംഡി ഇതു സംബന്ധിച്ച സൂചന നൽകിയത്.

എന്നാൽ മൺസൂൺ കേരളത്തിന്റെ പടിവാതിലിൽ തന്നെയുണ്ടെന്നും കാലാവസ്ഥാ കേന്ദ്രം വ്യക്തമാക്കി. കർണാടകത്തിനു മുകളിലായി മൂന്നര കിലോമീറ്റർ ഉയരത്തിൽ വലംവയ്ക്കുന്ന അന്തരീക്ഷച്ചുഴി മൺസൂൺ കാറ്റിന്റെ വരവിനെ തടസ്സപ്പെടുത്തിയതോടെ കഴിഞ്ഞ 2 ദിവസ്സമായി കേരളത്തിലും കർണാടകത്തിലും മഴ ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കുകയാണ്. ഇതാണ് കാലവർഷത്തിന്റെ തുടക്കം ഏതാനും ദിവസം കൂടി വൈകുമെന്നു പറയാൻ നിരീക്ഷകരെ പ്രേരിപ്പിച്ചത്.

മേയ് 14 നുപുറത്തിറക്കിയ പ്രവചനത്തിൽ മേയ് 31 ന് തന്നെ മഴയെത്തുമെന്നാണ് കാലാവസ്ഥാ കേന്ദ്രം ആദ്യം അറിയിച്ചിരുന്നത്. ഇത് നാലു ദിവസം നേരത്തെയോ വൈകിയോ ആകാമെന്നും പറഞ്ഞിരുന്നു. 2005 മുതൽ കാലവർഷത്തിന്റെ തുടക്കം പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന ഐഎംഡിക്ക് 2015 ൽ മാത്രമാണ് പിഴവുപറ്റിയത്. ബാക്കി 15 വർഷങ്ങളിലും കൃത്യമായ പ്രവചനത്തിലൂടെ ശ്രദ്ധേയമായി.

ജൂൺ ഒന്നിനാണ് കാലവർഷം കേരളത്തിൽ എത്തുന്നത്. ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിലും അറബിക്കടലിലും തുടർച്ചയായി രൂപപ്പെട്ട ടൗട്ടെ, യാസ് ചുഴലിക്കാറ്റുകൾ മൺസൂൺ മേഘങ്ങളുടെ വരവിനെ സഹായിച്ചെങ്കിലും അന്തരീക്ഷത്തിലെ ഈർപ്പത്തെ മുഴുവനായി വലിച്ചെടുത്തതും കാലവർഷം വൈകാൻ ഇടയാക്കി.

അഞ്ചു ദിവസത്തേക്കു വിവിധ ജില്ലകളില്‍ യെലോ അലര്‍ട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു. അറബിക്കടലിൽനിന്നുള്ള കാറ്റ് ശനിയാഴ്ച മുതൽ കേരളത്തിനുമേൽ ഈർപ്പം നിലനിർത്താൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നും പടിഞ്ഞാറൻ തീരദേശ ദക്ഷിണേന്ത്യയിൽ വ്യാപകമായ മഴയും ഇടിമിന്നലും ഉണ്ടാകുമെന്നും ‘ദ് വെതർ ചാനൽ’ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.

വരുമ്പോള്‍ കാലവര്‍ഷം, പോകുമ്പോള്‍ തുലാവര്‍ഷം



ദക്ഷിണാര്‍ധ ഗോളത്തില്‍നിന്നു യാത്ര തുടങ്ങുന്ന മണ്‍സൂണ്‍ ശ്രീലങ്കന്‍ തീരം വിടുമ്പോള്‍ രണ്ടായി പിരിയും. ഒന്ന് അറബിക്കടലിലൂടെയും രണ്ടാമത്തേതു ബംഗാള്‍ ഉള്‍ക്കടല്‍ വഴിയും യാത്ര തുടരും. അറബിക്കടലിലൂടെ എത്തുന്ന മണ്‍സൂണ്‍ ആണു ജൂണ്‍ ആദ്യം തിരുവനന്തപുരം വഴി സഞ്ചരിച്ചു നമുക്കു കാലവര്‍ഷം തരുന്നത്. ഇതാണു തെക്കുപടിഞ്ഞാറന്‍ മണ്‍സൂണ്‍ അഥവാ ഇടവപ്പാതി. ഇതു മുംബൈ, ഗുജറാത്ത് വഴി വടക്കോട്ടു സഞ്ചരിച്ചു ഡല്‍ഹി വരെ എത്തും.



ബംഗാള്‍ ഉള്‍ക്കടല്‍ വഴി പോകുന്ന മണ്‍സൂണ്‍ വിശാഖപട്ടണം, ഒഡിഷ, കൊല്‍ക്കത്തവഴി അസം വരെ മഴ നല്‍കും. രണ്ടു മണ്‍സൂണുകളും ഹിമാലയം വരെ എത്തി കൂട്ടിമുട്ടും. അവിടെനിന്നും രണ്ടും ഒന്നിച്ചു തെക്കോട്ട് യാത്ര തുടങ്ങും. സെപ്റ്റംബറില്‍ ആണ് ഈ മടക്കയാത്ര. മുംബൈ, ഗോവ, മംഗലാപുരം എന്നിവ കടന്ന് ഒക്ടോബര്‍ പകുതിയോടെ വീണ്ടും കേരളത്തിലെത്തും. ഇതാണു വടക്കുകിഴക്കന്‍ മണ്‍സൂണ്‍ അഥവാ തുലാവര്‍ഷം. ഡിസംബറോടെ, വന്നതുപോലെ സമുദ്രത്തിലേക്കു തിരിച്ചുപോകും.



മത്സ്യബന്ധനത്തിനു പോകരുത്



മേയ് 30 മുതൽ ജൂൺ 1 വരെ കേരളത്തിലും ലക്ഷദ്വീപിലും മണിക്കൂറിൽ 40 മുതൽ 50 കിലോമീറ്റർ വരെ വേഗത്തിൽ വീശിയടിച്ചേക്കാവുന്ന ശക്തമായ കാറ്റിനു സാധ്യതയുണ്ടെന്നു കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് അറിയിച്ചു. ഈ ദിവസങ്ങളിൽ മത്സ്യബന്ധനത്തിനു പോകരുതെന്നു മുന്നറിയിപ്പുണ്ട്.



യെലോ അലർട്ടുള്ള ജില്ലകൾ



മേയ് 30– ആലപ്പുഴ, കോട്ടയം, ഇടുക്കി, എറണാകുളം, തൃശൂർ



മേയ് 31– ആലപ്പുഴ, ഇടുക്കി, എറണാകുളം, തൃശൂർ, കോഴിക്കോട്, കണ്ണൂർ, കാസർകോട്

ജൂൺ 1– പത്തനംതിട്ട, ആലപ്പുഴ, കോട്ടയം, ഇടുക്കി, എറണാകുളം, തൃശൂർ

ജൂൺ 2– തിരുവനന്തപുരം, പത്തനംതിട്ട, ആലപ്പുഴ, കോട്ടയം, ഇടുക്കി, എറണാകുളം

ജൂൺ 3– തിരുവനന്തപുരം, പത്തനംതിട്ട, ആലപ്പുഴ, കോട്ടയം, ഇടുക്കി, എറണാകുളം

English Summary: The monsoon onset over Kerala is likely to take place by 3rd June 2021 says IMD