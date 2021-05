‘നാവ് പിഴുതെടുക്കുന്നവർക്കു 10 കോടി’; ചിന്മയിയുടെ പരാതിക്കും എന്തു സംഭവിച്ചു?

അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്കുകൾക്കു വൈരത്തേക്കാൾ തിളക്കമുണ്ട്. കവിതയും പാട്ടുമാകട്ടെ, ആരാധകരെ എക്കാലത്തും മോഹിപ്പിക്കുന്ന മുത്തും പവിഴങ്ങളും. എല്ലാ അർഥത്തിലും തമിഴകത്തിന്റെ തലപ്പൊക്കമാണു വൈരമുത്തു രാമസാമി. ആറ്റൂർ രവിവർമ എഴുതിയതു പോലെ, സഹ്യനേക്കാൾ തലപ്പൊക്കം. ആ ഔന്നിത്യത്തിനു മേലാണു രണ്ടു വർഷം മുൻപ് ‘മീടൂ’ ആരോപണങ്ങളുടെ അമ്പേറ്റത്. ആദ്യം ഗായിക ചിന്മയി ശ്രീപദ. പിന്നെ, ഒന്നിനു പിന്നാലെ ഒന്നായി 17 പരാതികൾ. കേരളത്തിന്റെ പരമോന്നത സാഹിത്യ പുരസ്കാരങ്ങളിലൊന്നായ ഒഎൻവി പുരസ്കാരം വൈരമുത്തുവിനു നൽകിയതിനു നേരെയുള്ള പ്രതിഷേധം വരെയായി ആരോപണങ്ങളുടെ മുന നീളുന്നു. പുരസ്കാരം പോകട്ടെ, മീടൂ ആരോപണത്തിനു ശേഷം വൈരമുത്തുവിന്റെ ജന്മദിനത്തിൽ പ്രമുഖ മാധ്യമം അദ്ദേഹത്തിന്റെ സാഹിത്യ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് ഫീച്ചർ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. ചിന്മയി ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരുടെ ശക്തമായ പ്രതിഷേധത്തെത്തുടർന്നു മാധ്യമത്തിനു ഖേദം പ്രകടിപ്പിക്കേണ്ടിവന്നു.

ആ അർഥത്തിൽ, അത്യുന്നതങ്ങളിൽനിന്നുള്ള വീഴ്ചയാണു വൈരമുത്തുവിന്റേത്. അതേസമയം, വൈരമുത്തുവിനെതിരായ ആരോപണങ്ങളുടെ പിന്നിൽ വ്യക്തമായ രാഷ്ട്രീയ ലക്ഷ്യങ്ങളുണ്ടെന്നു വിശ്വസിക്കുന്നവരും തമിഴകത്തുണ്ട്. ഹിന്ദു ദേവതയായ ആണ്ടാളിനെക്കുറിച്ച് വൈരമുത്തു നടത്തിയ പരാമർശം നേരത്തെ വിവാദമായിരുന്നു. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു ഹിന്ദുത്വ സംഘടനകൾ വൈരമുത്തുവിനെതിരെ രംഗത്തുവന്നിരുന്നു. പിന്നീട് വൈരമുത്തു പരാമർശത്തിൽ ഖേദം പ്രകടിപ്പിച്ചു. ഇതിനു ശേഷമാണു മീടൂ ആരോപണങ്ങൾ ഉയർന്നുവന്നത്. ഇതിനു ആണ്ടാൾ വിവാദവുമായി ബന്ധമുണ്ടെന്നു കവിയെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന ദ്രാവിഡ സംഘടനകളുടെ വാദം. എന്നാൽ, 17 പേർ ഒരു വ്യക്തിക്കെതിരെ ആരോപണമുന്നയിക്കുമ്പോൾ ഇത്തരം തൊടുന്യായങ്ങൾക്കു പ്രസക്തിയില്ലെന്നു മറുഭാഗം വാദിക്കുന്നു.

പാട്ടിന്റെ പൂക്കാലം



കണ്ണദാസനും വാലിക്കും ശേഷം തമിഴ് തിരയിൽ പാട്ടിന്റെ പൂക്കാലം തീർത്ത കവിയാണു വൈരമുത്തു. വിദ്യാർഥിയായിരുന്ന കാലത്ത് ദ്രാവിഡ ആശയങ്ങളിൽനിന്നു പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ട എഴുത്തുകാരൻ. കേരളത്തോടു ചേർന്ന തേനി ജില്ലയിലെ വടുകാപട്ടിയിലാണു ജനനം. കൗമാരകാലത്ത്തന്നെ കവിത എഴുത്തിത്തുടങ്ങി. ചെന്നൈയിലെ പച്ചയ്യപ്പാസ് കോളജിലായിരുന്നു ബിരുദ പഠനം. അക്കാലത്താണ് ആദ്യ കവിതാ സമാഹാരമായ വൈഗരൈ മേഘങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത്. ആ കൃതി വുമൺസ് ക്രിസ്ത്യൻ കോളജില‍െ പാഠ്യപദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി. ബിരുദ വിദ്യാർഥിയുടെ കൃതി മറ്റൊരു കോളജിലെ ബിരുദ പാഠ്യ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമാകുന്ന അപൂർവത.

ഇളയരാജ

ബിരുദ പഠനത്തിനു ശേഷം തമിഴ്നാട് ഔദ്യോഗിക ഭാഷാ കമ്മിഷനിൽ ഔദ്യോഗിക ജീവിതം തുടങ്ങി. മനസ്സു നിറയെ സാഹിത്യവും സിനിമയും. സംവിധായകൻ ഭാരതി രാജയുമായുള്ള സൗഹൃദം തുണയായി. 1980ൽ ‘നിഴൽകൾ’ എന്ന ചിത്രത്തിൽ ആദ്യ പാട്ടെഴുതി –‘പൊൻമാലൈ പൊഴുത്’. ചെന്തമിഴ് സൗന്ദര്യം തുളുമ്പി നിൽക്കുന്ന വരികൾക്കു ഇശൈജ്ഞാനി ഇളയരാജയുടെ മാന്ത്രിക ഈണം കൂടിയായപ്പോൾ ആദ്യ ഗാനം തന്നെ സൂപ്പർ ഹിറ്റ്. പിന്നെ, ഒരു പതിറ്റാണ്ടുകാലം തമിഴ് തിരയിൽ ഇളയരാജ- വൈരമുത്തു കൂട്ടുകെട്ട് പാട്ടിന്റെ പൂക്കാലം തീർത്തു.

ഇളയരാജയുമായി കണ്ടാൽ മിണ്ടാത്തവിധം പിണങ്ങിയപ്പോഴും വൈരമുത്തു സിനിമയ്ക്കു പുറത്തായില്ല. എം.എസ്.വിശ്വനാഥൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർക്കൊപ്പം ഹിറ്റുകൾ തീർത്തു. ‘റോജ’യിലൂടെ എ.ആർ.റഹ്മാനെന്ന സംഗീത വിസ്മയം വാനിലുദിച്ചപ്പോൾ അതിനു വരികളുടെ കൂട്ടുമായി വൈരമുത്തുവുമുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ റഹ്മാൻ-വൈരമുത്തു കൂട്ടിന്റെ പാട്ടുകാലം. ഗാനരചനയ്ക്ക് 7 ദേശീയ അവാർഡുകൾ, കവിതയ്ക്കു കേന്ദ്ര സാഹിത്യ അക്കാദമി പുരസ്കാരം, പത്മശ്രീ, പത്മഭൂഷൺ.... തമിഴകം വൈരമുത്തുവിനെ ആദരവോടെ കവിപേരരശ് എന്നു വിളിച്ചുതുടങ്ങി. തമിഴ് സാഹിത്യത്തിലെ ആധികാരിക ശബ്ദങ്ങളിലൊന്നായി അദ്ദേഹം വേദികളിൽ മുഴങ്ങി.

ആണ്ടാൾ വിവാദം

തിരുച്ചിറപ്പള്ളിയിലെ ശ്രീരംഗം ക്ഷേത്രത്തിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ വൈരമുത്തു നടത്തിയ പ്രസംഗമാണു വിവാദക്കൊടുങ്കാറ്റ് അഴിച്ചുവിട്ടത്. ഹിന്ദു ദേവതയായ ആണ്ടാളിനെക്കുറിച്ചുള്ള സെമിനാറിലായിരുന്നു പ്രസംഗം. അമേരിക്കയിലെ ഇന്ത്യാന സർവകലാശാല ആണ്ടാളിനെക്കുറിച്ച് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച പുസ്തകത്തെ ഉദ്ധരിച്ച്, ആണ്ടാൾ ദേവദാസിയായിരുന്നുവെന്ന രീതിയിൽ വൈരമുത്തു നടത്തിയ പരാമർശമാണു വിവാദമായത്. ചടങ്ങു കഴിഞ്ഞു രണ്ടു ദിവസത്തിനു ശേഷം വൈരമുത്തുവിന്റെ പ്രസംഗം പ്രമുഖ തമിഴ് പത്രം അതേപടി പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. ഇതോടെ, ബിജെപിയും ഹിന്ദുത്വ സംഘടനകളും പ്രതിഷേധമുയർത്തി. ആണ്ടാളിനെ അപമാനിച്ചിട്ടില്ലെന്നും പുസ്തകത്തെ ഉദ്ധരിക്കുക മാത്രമാണു ചെയ്തതെന്നു വൈരമുത്തു വിശദീകരിച്ചെങ്കിലും പ്രതിഷേധം അടങ്ങിയില്ല. വൈരമുത്തുവിന്റെ നാവ് പിഴുതെടുക്കുന്നവർക്കു 10 കോടി പാരിതോഷികം പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഇതോടെ, ദ്രാവിഡ സംഘടനകളിൽ ചിലതു വൈരമുത്തുവിനു പിന്തുണയുമായി രംഗത്തെത്തി. എന്തായാലും, വൈരമുത്തുവിന്റെ ഖേദപ്രകടനത്തോടെയാണു വിവാദം കെട്ടടങ്ങിയത്.

പരാതികൾ ഒന്നിനു പിറകെ ഒന്നായി...



2018-ലാണു വൈരമുത്തുവിനെതിരെ ഗായികയും അവതരാകയുമായ ചിന്മയി ശ്രീപദ മീടൂ ആരോപണം ഉന്നയിക്കുന്നത്. വർഷങ്ങൾക്കു മു‍ൻപ് സ്വിറ്റ്സർലാൻഡിൽ നടന്ന സംഗീത പരിപാടിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടായിരുന്നു ആരോപണം. വൈരമുത്തു ഹോട്ടലിൽ കാത്തിരിക്കുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹവുമായി സഹകരിക്കണമെന്നും സംഘാടകരിലൊരാൾ പറഞ്ഞുവെന്നായിരുന്നു ആരോപണം. ഇതിനു പിന്നാലെ, ആരോപണങ്ങളുടെ പെരുമഴയായിരുന്നു. പേര് വെളിപ്പെടുത്തിയവരും അല്ലാത്തവരുമായി 17 പേരാണു ആരോപണവുമായി രംഗത്തെത്തിയത്. ഗായിക സിന്ധുജ രാജാറാം ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രശസ്തരും ഇതിലുൾപ്പെടും.

ചിന്മയി

ബലമായി ചുംബിച്ചു, അശ്ലീല സന്ദേശങ്ങളയച്ചു, ഫോണിൽ തുടർച്ചയായി വിളിച്ചു ശല്യം ചെയ്തു എന്നിങ്ങനെ പോകുന്നു ആരോപണങ്ങൾ. ഇംഗിതത്തിനു വഴങ്ങാത്തതിന്റെ പേരിൽ സിനിമാ മേഖലയിലെ അവസരങ്ങൾ തടസ്സപ്പെടുത്തിയെന്ന ആരോപണവും ചിലർ ഉന്നയിച്ചു. ചില ഒറ്റപ്പെട്ട ശബ്ദങ്ങളുയർന്നെങ്കിലും വൈരമുത്തുവിനെതിരായ ആരോപണങ്ങൾ തമിഴ് സിനിമയിൽ വലിയ ചലനങ്ങളുണ്ടാക്കിയില്ല. പോരാട്ടത്തിനു ചുക്കാൻപിടിച്ച ചിന്മയിക്കാകട്ടെ, അവസരങ്ങൾ നന്നേ കുറഞ്ഞു. അതേസമയം, വൈരമുത്തുവിനായും വാദങ്ങൾ ഉയർന്നു. ആരോപണ വിധേയമായ ചടങ്ങ് നടന്നത് 2005-ലാണ്. ചിന്മയിയുടെ വിവാഹം 2015ൽ. വിവാഹത്തിനു ചിന്മയി നേരിട്ടെത്തി വൈരമുത്തുവിനെ ക്ഷണിക്കുകയും അദ്ദേഹം ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു.

ചിന്മയിയുടെ ആരോപണത്തിനു പിന്നാലെ, വിവാഹച്ചടങ്ങിൽ വൈരമുത്തു വധൂവരന്മാർക്കൊപ്പം നിൽക്കുന്ന ചിത്രങ്ങൾ വൻതോതിൽ പ്രചരിപ്പിക്കപ്പെട്ടു. വൈരമുത്തുവിന്റെ മകനും ഗാനരചയിതാവുമായ മദൻ കാർഗിയുടെ നിർദേശപ്രകാരമാണു അദ്ദേഹത്തെ വിവാഹത്തിനു ക്ഷണിച്ചതെന്നാണു ചിന്മയിയുടെ വാദം. എന്നാൽ, ചിന്മയി കള്ളം പറയുകയാണെന്നു മദൻ വാദിക്കുന്നു. വിവാഹത്തിനു ക്ഷണിക്കാനായി അപ്പോയ്മെന്റ് ചോദിച്ചിട്ടും ലഭിക്കാത്തതിനാൽ ചിന്മയിയുടെ അഭ്യർഥന പ്രകാരം താൻ ഇടപെടുകയായിരുന്നുവെന്നു മദൻ പറയുന്നു. അടിസ്ഥാന രഹിതമായ ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചു ചിലർ പിതാവിനെ അപകീർത്തിപ്പെടുത്തുകയാണെന്നാണു മദന്റെ വാദം.

എം.കെ.സ്റ്റാലിൻ

അതിനിടെ, 2021 ഫെബ്രുവരിയിൽ എം.കെ.സ്റ്റാലിനുമായും ബന്ധപ്പെട്ടും വൈരമുത്തു വിവാദത്തിൽപ്പെട്ടിരുന്നു. സ്റ്റാലിനെ ഡിഎംകെയുടെ മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനാർഥിയായി ഉയർത്തിക്കാട്ടി സംഘടിപ്പിച്ച ചടങ്ങുകളിലൊന്നിന്റെ വേദിയിൽ വൈരമുത്തുവിനു സ്ഥാനം നൽകിയതാണ് വിവാദമായത്. മീടൂ ആരോപണം നേരിടുന്ന ഒരാളെ ഇത്തരത്തിൽ ഒരു രാഷ്ട്രീയ നേതാവ് തങ്ങളുടെ പരിപാടിയിൽ ഇടം നൽകി ആദരിച്ചത് അംഗീകരിക്കാനാകില്ലെന്നായിരുന്നു ചിന്മയിയും എഴുത്തുകാരി മീന കന്തസാമിയും ഉൾപ്പെടെ വ്യക്തമാക്കിയത്. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ സ്റ്റാലിനെതിരെ ഏറെ പേർ മുന്നോട്ടുവരികയും ചെയ്തു.

ഒഎൻവി പുരസ്‌കാരം വൈരമുത്തുവിനു സമ്മാനിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചപ്പോൾ, വനിതകളെ ലൈംഗികമായി ഉപയോഗിക്കുന്നവർക്ക് കേരളത്തിലെ ഇടതു സർക്കാർ പുരസ്കാരം നൽകുന്നു എന്നായിരുന്നു സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലെ പരാതികളിൽ ഒരു വിഭാഗം. പുരസ്കാര പ്രഖ്യാപനത്തിനു പിന്നാലെ വൈരമുത്തുവിനെ സ്റ്റാലിൻ വിളിച്ച് അഭിനന്ദിച്ചതും വാർത്തയായി. കേരളത്തിലെ ഇടതു സർക്കാരും സ്റ്റാലിൻ സർക്കാരും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം അറിയാവുന്നതിനാല്‍ത്തന്നെ പലരും ‘മീടൂ’ വിഷയത്തിലും ‘സഹോദര സ്നേഹം’ എന്ന് സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ പോസ്റ്റിട്ടു. തിരഞ്ഞെടുപ്പു വിജയത്തില്‍ പരസ്പരം ‘സഹോദരാ...’ എന്നു വിളിച്ച് ആശംസകള്‍ അറിയിച്ച പിണറായി വിജയന്റെയും സ്റ്റാലിന്റെയും നീക്കത്തെച്ചൊല്ലിയായിരുന്നു പ്രസ്തുത പോസ്റ്റുകള്‍.

ആരോപണങ്ങൾ സത്യസന്ധമെങ്കിൽ പൊലീസിൽ പരാതി നൽകണമെന്ന വാദവും വൈരമുത്തുവിനെ അനുകൂലിക്കുന്നവർ ഉയർത്തുന്നുണ്ട്. ചിന്മയി ഉൾപ്പെടെ ആരും ഇതുവരെ പൊലീസിൽ പരാതി നൽകിയിട്ടില്ല. ദേശീയ വനിതാ കമ്മിഷനു ചിന്മയി പരാതി നൽകിയിരുന്നെങ്കിലും തുടർ നടപടികളൊന്നുമുണ്ടായില്ല. തമിഴ് സിനിമയിൽ ഒട്ടേറെ മീടൂ ആരോപണങ്ങളുണ്ടായി. വൈരമുത്തുവിനു മുൻപും പിൻപും പല പ്രമുഖരും ആരോപണ നിഴലിലായി. എന്നാൽ, ഇതുപോലെ നീറിപ്പുകഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്ന ഒരാരോപണവും ഇതുവരെ ഉയർന്നിട്ടില്ലെന്നതാണു യാഥാർഥ്യം.

English Summary: Not only 'Me Too', but Controversies are also a Companion of Lyricist Vairamuthu