മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ സന്ദേശം വീട്ടിൽ നേരിട്ടെത്തിക്കേണ്ട; വാട്സാപ്പില്‍ അയച്ചാലും മതി: മന്ത്രി

തിരുവനന്തപുരം∙ പ്രവേശനോത്സവത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഒന്നാം ക്ലാസ് വിദ്യാർഥികൾക്കുള്ള മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്റെ സന്ദേശം അധ്യാപകര്‍ വിദ്യാർഥികളുടെ വീട്ടിൽ നേരിട്ടെത്തിക്കേണ്ടെന്നു വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി വി.ശിവന്‍കുട്ടി. സന്ദേശം വാട്സാപ്പിലൂടെയോ മറ്റു മാർഗങ്ങളിലൂടെയോ വിദ്യാർഥികളിൽ എത്തിച്ചാൽ മതിയാകും. തിരുത്തിയ ഉത്തരവ് ഉടന്‍ പുറത്തിറക്കുമെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു.



മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ സന്ദേശം ജൂൺ 1 നു മുൻപായി എല്ലാ വീടുകളിലും നേരിട്ടെത്തിക്കണമെന്ന് പൊതു വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടർ ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. കോവിഡ് പശ്ചാത്തലത്തിൽ സന്ദേശം വീടുകളിൽ നേരിട്ടെത്തിക്കുന്നത് അപ്രായോഗികമെന്ന് കാണിച്ച് കെപിഎസ്റ്റിഎ ഉൾപ്പെടെ രംഗത്തുവന്നിരുന്നു. ഇതേത്തുടർന്നാണ് മന്ത്രിയുടെ വിശദീകരണം.

പാഠപുസ്തകങ്ങളുടെ വിതരണം ജൂണ്‍ 15 നുളളില്‍ പൂര്‍ത്തിയാകുമെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു. പാഠപുസ്തകങ്ങളുടെ അച്ചടി 90 ശതമാനം പൂര്‍ത്തിയായി. ഡിജിറ്റല്‍ ക്ലാസുകളുടെ പോരായ്മകള്‍ പരിഹരിക്കും. അണ്‍എയ്ഡഡ് മേഖലയില്‍നിന്ന് നിരവധി പരാതികള്‍ ഉയര്‍ന്നിട്ടുണ്ടെന്നും ഫീസ്, അധ്യാപകരുടെ ശമ്പളം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളില്‍ സര്‍ക്കാര്‍ ചര്‍ച്ച നടത്തുമെന്നും മന്ത്രി അറിയിച്ചു.

English Summary: Not to convey CM's message directly to the houses: Minister V Sivankutty