പാലക്കാട്∙ സംസ്ഥാന കർഷക ക്ഷേമനിധി ബേ‍ാർഡിൽ അംഗത്വമെടുക്കാനുള്ള ഒ‍ാൺലൈൻ സംവിധാനം അടുത്തമാസം നിലവിൽവരും. അധികൃതരുടെ കണക്കനുസരിച്ചു ഘട്ടംഘട്ടമായി 20 ലക്ഷം പേർ അംഗങ്ങളാകും. ഇതേ‍ാടെ രാജ്യത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അംഗങ്ങളുള്ള ക്ഷേമനിധി ബേ‍ാർഡായി ഇതുമാറുമെന്നതും പ്രത്യേകതയാണ്.



കർഷകർക്ക് പെൻഷൻ കൂടാതെ അവരുടെ കുടുംബത്തിനുളള ആനുകൂല്യങ്ങൾ അടക്കം ബേ‍ാർഡിൽനിന്ന് വിതരണം ചെയ്യുമെന്നതാണ് മറ്റൊരു പ്രത്യേകത. കർഷകൻ എന്നതിന്റെ നിർവചനവും വിപുലീകരിച്ചത് കൂടുതൽ പേർക്ക് നേട്ടമുണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യും.

ക്ഷേമനിധി ബേ‍ാർഡിൽ അംഗത്വ റജിസ്ട്രേഷന് സീഡിറ്റ് തയാറാക്കിയ പ്രത്യേക സേ‍ാഫ്റ്റ്വെയറിന്റെ പരിശേ‍ാധന അടുത്ത ദിവസം നടക്കും. തുടർന്ന് മന്ത്രിയുമായി ചർച്ച നടത്തിയ ശേഷമായിരിക്കും നടപടികൾ. റജിസ്ട്രേഷനുള്ള നടപടികൾ ബേ‍ാർഡ് നേരത്തെ പൂർത്തിയാക്കിയെങ്കിലും തിരഞ്ഞെടുപ്പു പെരുമാറ്റചട്ടങ്ങളും കേ‍ാവിഡ് വ്യാപനവും തുടർനീക്കങ്ങൾക്കു തടസമായി.

100 രൂപ ഫീസ് സഹിതം ഒ‍ാൺലൈനായി നേരിട്ടേ‍ാ, അക്ഷയ കേന്ദ്രങ്ങളിലൂടെയേ‍ാ കർഷകന് അപേക്ഷിക്കാവുന്ന രീതിയിലാണു സംവിധാനം. റജിസ്ട്രേഷൻ അറിയിപ്പും ഒടിപിയും എസ്എംഎസായി കർഷകനു ലഭിക്കും. അപേക്ഷയ്ക്കെ‍ാപ്പമുള്ള രേഖകളുടെ പരിശേ‍ാധന കൃഷി, വില്ലേജ് ഒ‍ാഫിസർമാർ പിന്നീട് നടത്തും. നേരത്തെ കൃഷി ഓഫിസുകളിൽ നേരിട്ടും ഒ‍ാൺലൈനായിട്ടും അംഗത്വം നൽകാനായിരുന്നു നീക്കമെങ്കിലും കേ‍ാവിഡ് സാഹചര്യത്തിൽ സംവിധാനം മാറ്റേണ്ടിവന്നു.

മാസം കുറഞ്ഞത് 100, കൂടിയത് 250 രൂപയും കർഷകന്‍ അംശാദായമായി അടയ്ക്കണമെന്നാണു വ്യവസ്ഥയെങ്കിലും കൂടുതൽ തുക നൽകാം. 5 വർഷം മുടങ്ങാതെ അംശാദായം നൽകുന്ന കർഷകന് 60 വയസ്സ് തികയുമ്പേ‍ാൾ 5,000 രൂപയാണു പെൻഷൻ. കൂടുതൽ തുക അടയ്ക്കുന്നവർക്ക് ഭാവിയിൽ ചില പ്രത്യേക പദ്ധതി പരിഗണിച്ചേക്കും. അപേക്ഷകന്റെ പേരിൽ പരമാവധി 250 രൂപയാണ് സർക്കാർ വിഹിതമായി ബേ‍ാർഡിനു ലഭിക്കുക. 100ഉം 250 രൂപയും അടയ്ക്കുന്ന കർഷകർക്ക് ഒരേ തുക പെൻഷൻ നൽകുന്നതിൽ അധികൃതർക്കിടയിൽ ആശയക്കുഴപ്പം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്.

തൃശൂർ ആസ്ഥാനമായുള്ള ബേ‍ാർഡിന് ഡപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടറുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കേ‍ാഴിക്കേ‍ാട്, തിരുവനന്തപുരം, തൃശൂർ മേഖലാ ഒ‍ാഫിസുകൾ ആരംഭിക്കും. യുഡിഎഫ് സർക്കാരിന്റെ കാലത്ത് കെ.കൃഷ്ണൻകുട്ടി എംഎൽഎ ചെയർമാനായി തയാറാക്കിയ കാർഷിക വികസന നയമാണ് കാർഷക ക്ഷേമനിധി ബേ‍ാർഡ് ശുപാർശ ചെയ്തത്. തുടർ നടപടിയുണ്ടാകാതിരുന്നതേ‍ാടെ അദ്ദേഹം തന്നെ കഴിഞ്ഞ നിയമസഭയിൽ 4 തവണ സ്വകാര്യബിൽ കെ‍ാണ്ടുവന്നതേ‍ാടെയാണ് വിഷയം ചൂടിപിടിച്ചത്.

വി.എസ്.സുനിൽകുമാർ പ്രത്യേക താൽപര്യമെടുത്ത് ബേ‍ാർഡ് രൂപീകരിക്കാൻ നടപടിയെടുത്തു. ഫിഷറീസ്, അലങ്കാര മത്സ്യകൃഷി, മൂല്യവർധിത ഉൽപന്നങ്ങളുണ്ടാക്കുന്ന ചെറുകിട സംരംഭകർ, പാട്ടകൃഷിക്കാർ, കാട, മുയൽ, പട്ടുനൂൽ കൃഷി അടക്കം കാർഷിക അനുബന്ധ മേഖലയിലെ മുഴുവൻ പേർക്കും കർഷക ക്ഷേമനിധി ബേ‍ാർഡിൽ അംഗത്വമെടുക്കാനാകും.

കേ‍ാവിഡ് സാഹചര്യമുണ്ടെങ്കിലും നടപടികൾ വേഗത്തിൽ പൂർത്തിയാക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണെന്ന് ബേ‍ാർഡ് ചെയർമാൻ ഡേ‍‍ാ. ആർ.രാജേന്ദ്രൻ പറഞ്ഞു. വിവിധ തസ്തികകളിൽ നിയമനത്തിനുള്ള നിർദേശങ്ങളും സർക്കാരിന് സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.

English Summary: Online system for joining Kerala Agricultural Workers Welfare Fund Board will be launched next month