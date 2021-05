കാത്തിരുന്ന് സാധാരണക്കാർ, കാശുണ്ടെങ്കിൽ സ്റ്റാർ ഹോട്ടലിൽ വാക്സീൻ; എന്താണ് സത്യം?

വാക്സീൻ എന്നു കിട്ടുമെന്നറിയാതെ കോവിൻ പോർട്ടലിൽ അപ്പോയ്മെന്റ് കാത്തിരിക്കുന്ന ഒരുപാടുപേരുടെ നാടാണ് ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യ. കോവിഡ് വരുമെന്ന പേടി മാത്രമല്ല, വിദേശത്തേക്കുള്ള യാത്രയും തൊഴിലുമെല്ലാം വാക്സീനു വേണ്ടിയുള്ള സാധാരണക്കാരന്റെ കാത്തിരിപ്പിനു കനം കൂട്ടുന്നു. ഇതിനിടയിലാണ് ചില പ്രമുഖ ഹോട്ടൽ ഗ്രൂപ്പുകളുടെ പ്രഖ്യാപനം എത്തുന്നത്- വാക്സീൻ വേണമെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ ഹോട്ടലിൽ മുറിയെടുത്തോളൂവെന്ന്.

വാക്സീൻ മാത്രമല്ല, നക്ഷത്ര ഹോട്ടലുകളിൽ ഊണും ഉറക്കവും കഴിഞ്ഞ് പോകാമെന്നാണ് മോഹനവാഗ്ദാനം. പക്ഷേ, കേന്ദ്ര –സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ വഴി സൗജന്യമായി കിട്ടുന്ന വാക്സീന് പാക്കേജ് അടിസ്ഥാനത്തിൽ പണമെണ്ണി നൽകണം. ഇതു സത്യത്തിൽ അനുവദനീയമാണോ? അല്ലെന്നാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ഏറ്റവും പുതിയ തീരുമാനം വ്യക്തമാക്കുന്നത്. ആഡംബര ഹോട്ടലുകളുമായി ചേർന്ന് കോവിഡ് വാക്സിനേഷൻ പാക്കേജ് നൽകുന്ന സ്വകാര്യ ആശുപത്രികൾക്കെതിരെ നടപടി സ്വീകരിക്കാൻ സംസ്ഥാനങ്ങളോട് കേന്ദ്രം നിർദേശിച്ചുകഴിഞ്ഞു. കേന്ദ്ര ആരോഗ്യന്ത്രാലയമാണ് ഇതു സംബന്ധിച്ച കത്ത് സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് അയച്ചത്.

എന്താണ് വാക്സീൻ പാക്കേജ് ?



കോവിഡ് കാലത്തു പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ ഹോട്ടൽ വ്യവസായം സ്വാഭാവികമായും പല ശ്രമങ്ങളും നടത്തും. അത് ആവശ്യവുമാണ്. ഇക്കാര്യത്തിൽ ഏറ്റവും ഗുണകരമായ ശ്രമങ്ങളിലൊന്നു കഴിഞ്ഞദിവസം മുംബൈയിലെ ലളിത് ഹോട്ടൽ പ്രഖ്യാപിച്ചു. കോവിഡ് വാക്സീൻ കുത്തിവയ്പിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന മികച്ചൊരു പാക്കേജ്. കുത്തിവയ്പെടുത്ത് ചെന്നാൽ മുറി വാടകയിലെ ഇളവാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രത്യേകത. എന്നാൽ, അതുപോലല്ല, ഹൈദരാബാദിലെ പ്രമുഖ ഹോട്ടൽ പ്രഖ്യാപിച്ച 2999 രൂപയുടെ വാക്സീൻ പാക്കേജ്.



ഇവിടെ ഹോട്ടൽ മുറിയിൽ കുത്തിവയ്പെടുക്കാം. വാക്സീനെക്കാൾ പ്രാധാന്യത്തോടെ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് സ്റ്റാർ ഹോട്ടലിലെ സുഖകരമായ താമസമാണെന്നതു മറ്റൊരു കാര്യം. പ്രശസ്തമായ ആശുപത്രിയിലെ വിദഗ്ധർ വരും, കുത്തിവയ്പു നൽകും. ഉശിരൻ പ്രഭാതഭക്ഷണവും രാത്രിഭക്ഷണവും പാക്കേജിന്റെ ഭാഗമാണ്. വൈഫൈയും ഉണ്ട്. ഇനി ആവശ്യമെങ്കിൽ ഡോക്ടറുടെ സേവനം പോലുമുണ്ടാകും. എന്നിങ്ങനെ പോകുന്നു വാഗ്ദാനങ്ങൾ.

ഇത് അനുവദനീയമാണോ?

കോവിഡ് വാക്സീൻ കുത്തിവയ്പു കേന്ദ്രങ്ങൾ(സിവിസി) സജ്ജമാക്കുന്നതിനു കേന്ദ്ര സർക്കാർ നിഷ്കർഷിക്കുന്ന ചില മാനദണ്ഡങ്ങളുണ്ട്. അവിടെ നിശ്ചിത ജീവനക്കാരും അവർക്കു പ്രത്യേക ചുമതലകളുമെല്ലാമുണ്ട്. വെയിറ്റിങ് റൂം, ഓബ്സർവേഷൻ റൂം തുടങ്ങി അനുബന്ധ മുറികളും ഉറപ്പാക്കണമെന്നാണ് നിബന്ധന. ഈ സിവിസികൾക്കു പുറത്തേക്കു കുത്തിവയ്പ് പാടില്ലെന്നതാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ നിലപാട്. അതുകൊണ്ടാണ് കുത്തിവയ്പു നൽകുന്ന സിവിസികൾ കോവിൻ പോർട്ടലിൽ റജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കണമെന്നു കേന്ദ്രം വ്യക്തമാക്കുന്നതും.

മഹാരാഷ്ട്രയിലെ കോവിഡ് വാക്സിനേഷന്‍ സെന്ററുകളിലൊന്ന്. ചിത്രം: Indranil MUKHERJEE / AFP

വീടുവീടാന്തരം കുത്തിവയ്‌പ്

കോവി‍ഡ് അതിരൂക്ഷമായി ബാധിച്ച മഹാരാഷ്ട്രയിലും ഒഡീഷയിലും വാക്സീൻ വീടുവീടാന്തരമെത്തിച്ചു നൽകാനുള്ള നിർണായക തീരുമാനം പ്രാദേശികതലത്തിൽ സ്വീകരിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ, ഇതു സാധ്യമാവില്ലെന്നു കേന്ദ്രം നിലപാട് എടുത്തതോടെ വിഷയം കോടതിയിലെത്തി. തുടർന്നും സിവിസികൾക്കു പുറത്ത് വാക്സീൻ കുത്തിവയ്പ് അനുവദിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന നിലപാട് ആവർത്തിക്കുകയായിരുന്നു കേന്ദ്ര ആരോഗ്യമന്ത്രാലയം ചെയ്തത്. ഇക്കാര്യത്തിൽ ആരോഗ്യമന്ത്രാലയം ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയ കാര്യങ്ങൾ പ്രധാനമായും വാക്സീൻ ഡോസേജ് നഷ്ടവും അണുബാധയ്ക്കുള്ള സാധ്യതയുമാണ്.

പിന്നെയും പ്രശ്നങ്ങൾ

വാക്സീൻ സിവിസികളിൽ തന്നെ വേണമെന്നതിനു തുടക്കം മുതൽ ആരോഗ്യമന്ത്രാലയം ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്ന വിഷയം വാക്സീനെടുക്കുന്നതിനെ തുടർന്ന് ആർക്കെങ്കിലും പെട്ടെന്നുണ്ടാകുന്ന വിപരീതഫലം സംബന്ധിച്ചാണ്. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ തീവ്രപരിചരണം ഉൾപ്പെടെ അടിയന്തര ആശുപത്രിസേവനം ആവശ്യമായി വരും, അങ്ങനെ സംഭവിച്ച കേസുകളുമുണ്ട്. ഇത്തരം സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഒരുനിമിഷം പോലും പാഴാക്കരുതെന്ന ഉത്തമ ബോധ്യത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് കുത്തിവയ്പിനു ശേഷവും 30 മിനിറ്റ് ആശുപത്രിയിൽ തുടരാൻ നിർദേശിക്കുന്നതെന്ന് ആരോഗ്യമന്ത്രാലയം ആവർത്തിച്ചിരുന്നു.

ന്യൂഡൽഹിയിലെ മാളുകളിലൊന്നിൽ സജ്ജമാക്കിയ ഡ്രൈവ്–ഇൻ വാക്സിനേഷൻ ക്യാംപിൽനിന്നുള്ള ദൃശ്യം. Prakash SINGH / AFP

ഫലപ്രാപ്തിയെ പോലും ബാധിക്കാം



ഓരോ വാക്സീൻ കുപ്പനയിലും(വയൽ) 10 ഡോസ് വാക്സീനുണ്ടാകും. ഓരോ 10 പേരും സജ്ജമായിരിക്കെ വാക്സീൻ കുത്തിവയ്പു നൽകുന്നതാണ് ഡോസേജ് നഷ്ടം കുറയ്ക്കുന്നതിലും ഫലപ്രാപ്തി ഉറപ്പിക്കുന്നതിലും ഏറ്റവും ഗുണകരമായ മാർഗം. എന്നാൽ, ഒരാൾക്കു നൽകാനായി പൊട്ടിച്ച കുപ്പി ഹോട്ടൽ മുറിയിൽ കഴിയുന്ന മറ്റൊരാൾക്കായി കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ, അനാവശ്യ വസ്തുക്കൾ കലരാൻ അഥവാ ‘കണ്ടാമിനേറ്റ്’ ചെയ്യപ്പെടാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ടെന്നും ഇതു വാക്സീൻ ഫലപ്രാപ്തിയെ പോലും ബാധിക്കാമെന്നും വിദഗ്ധർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.

ആര് ഉത്തരം പറയും?



വാക്സീൻ എടുക്കാൻ ജനങ്ങളെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന തരം പുത്തൻ പദ്ധതികളുമായി സ്വകാര്യ മേഖലയിൽ ആശുപത്രികളും ഹോട്ടലുകളും സജീവമാകുന്നതിൽ തെറ്റില്ല. പക്ഷേ വാക്സീൻ നൽകുന്നതിനു പ്രത്യേകം പാക്കേജ് ഹോട്ടലിൽ ഒരുക്കരുതെന്നാണ് ആരോഗ്യമന്ത്രാലയത്തിന്റെ നിർദേശം. അതേസമയം, ഇതിനോടു ചേർത്തുവായിക്കേണ്ട മറ്റൊരു പ്രശ്നം സർക്കാർ ആശുപത്രി സംവിധാനങ്ങളിലെ വാക്സീൻ ലഭ്യതക്കുറവാണ്. ഉൽപാദക കമ്പനികൾ സ്വകാര്യ മേഖലയിലേക്ക് വാക്സീൻ വ്യാപകമായി വിൽക്കുന്നുവെന്ന സംശയം കൂടുതൽ ബലപ്പെടുത്തുന്നതാണ് ഇത്തരം ‘പാക്കേജ്’ നീക്കങ്ങൾ.

സർക്കാരിനു നൽകുന്നതിനെക്കാൾ സാമ്പത്തികമായും ഇതാണു ലാഭകരമെന്നിരിക്കെ, കമ്പനികൾ ഈ വഴിക്കു ചിന്തിക്കില്ലേയെന്നതാണ് ഒരു വിഭാഗം ഉയർത്തുന്ന ചോദ്യം. സുപ്രീം കോടതിയിൽ നൽകിയ സത്യവാങ്മൂലത്തിലെ പരാമർശങ്ങൾ പരിഗണിക്കുമ്പോൾ കമ്പനികൾ ഇതേവരെ ഉൽപാദിപ്പിച്ച വാക്സീന്റെ പകുതി പോലും ഇതുവരെ കുത്തിവച്ചിട്ടില്ല. സർക്കാരിന്റെ പക്കലേക്ക് എത്തിയിട്ടുമില്ല. വാക്സീൻ വ്യാപകമായി സ്വകാര്യമേഖലയിലേക്ക് ഒഴുകുന്നുണ്ടോ? ഇപ്പോഴത്തേത് വാക്സീന്റെ കൃത്രിമ ക്ഷാമം ആണോ തുടങ്ങിയ ചോദ്യങ്ങൾക്കു സർക്കാരിൽ നിന്നു വ്യക്തമായ മറുപടികളുമില്ല.

കടുത്ത വാക്സീൻ ക്ഷാമത്താൽ 18-44 വയസ്സുള്ളവർക്കുള്ള കുത്തിവയ്പ് താൽക്കാലികമായി നിർത്തിവയ്ക്കേണ്ടി വന്നിട്ടും സ്വകാര്യ ആശുപത്രികൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് വാക്സീൻ ലഭിക്കുന്നതെന്നു ഡൽഹി ഉപമുഖ്യന്ത്രി മനീഷ് സിസോദിയ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കേന്ദ്ര സർക്കാരിനോടു ചോദിച്ചിരുന്നു. സർക്കാർ–സ്വകാര്യ സിവിസികൾ, ജോലിസ്ഥലങ്ങൾ, വയോധികർക്കും ശാരീരിക വെല്ലുവിളി നേരിടുന്നവർക്കുമായി വീടിനടുത്തുള്ള കേന്ദ്രം, കമ്യൂണിറ്റി കേന്ദ്രം, പഞ്ചായത്ത് ഭവൻ, സ്കൂൾ, കോളജ്, വൃദ്ധസദനം തുടങ്ങിയ ഇടങ്ങളിൽ മാത്രം താൽക്കാലിക വാക്സിനേഷൻ നടത്താമെന്നും കേന്ദ്രം മാർഗനിർദേശത്തിൽ പറയുന്നു. ഡൽഹിയിൽ ചില മാളുകൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച്, വാഹനത്തിലെത്തി വാക്സീൻ സ്വീകരിക്കുന്ന ഡ്രൈവ്–ഇൻ വാക്സിനേഷന്‍ ക്യാംപുകളും സംഘടിപ്പിച്ചിരുന്നു.

