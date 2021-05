മുംബൈ ∙ ദാദര്‍ റെയില്‍വേ സ്റ്റേഷനില്‍ പൊലീസിന്റെ വലയം ഭേദിച്ച് ട്രെയിനിനു മുന്നിലേക്കു ചാടിയ സ്ത്രീയെ സാഹസികമായി രക്ഷപ്പെടുത്തി പൊലീസുകാരന്‍. പൊലീസുകാരുടെ ഇടയിലൂടെ നടന്നുവരികയായിരുന്ന സ്ത്രീ പെട്ടെന്നു ട്രാക്കിലേക്ക് എടുത്തു ചാടുകയായിരുന്നു. പിന്നാലെ ചാടിയ പൊലീസുകാരന്‍ സ്ത്രീയെ ട്രാക്കില്‍നിന്നു വലിച്ചുനീക്കി. ഇതിന്റെ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങള്‍ റെയില്‍വേ പുറത്തുവിട്ടു.

English Summary: Railway Cop Rescues Accused Woman From Being Run Over By Train In Mumbai