മൂന്നാം തരംഗം എപ്പോൾ വരുമെന്നറിയില്ല; ജാഗ്രത കുറയ്ക്കരുത്: ഉദ്ധവ് താക്കറെ

മുംബൈ∙ സംസ്ഥാനത്തെ നഗരങ്ങളിൽ കോവിഡ് കേസുകൾ കുറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിൽ വർധനയുണ്ടെന്ന് മഹാരാഷ്ട്ര മുഖ്യമന്ത്രി ഉദ്ധവ് താക്കറെ. മൂന്നാം തരംഗം എപ്പോൾ, ഏത് തീയതിയിൽ വരുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. അതിനാൽ ജാഗ്രത കുറയ്ക്കരുതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.



കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായി സംസ്ഥാനത്ത് ഉയർന്ന തോതിൽ കോവിഡ് കേസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടെന്നും എന്നാൽ 92 ശതമാനം രോഗമുക്തി നിരക്ക് നല്ല സൂചനയാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. കേസുകളുടെ കുതിച്ചുചാട്ടം തടയുന്നതിന് ഏർപ്പെടുത്തിയ നിയന്ത്രണങ്ങൾ പാലിക്കുന്നതിൽ അദ്ദേഹം ജനങ്ങൾക്ക് നന്ദി അറിയിച്ചു.

കോവിഡിന്റെ മൂന്നാം തരംഗം സംസ്ഥാനത്തുണ്ടായാൽ മെഡിക്കൽ ഓക്സിജൻ ക്ഷാമം നേരിടേണ്ടിവരുമെന്ന് ഉദ്ധവ് പറഞ്ഞു. ‘മൂന്നാമത്തെ തരംഗം ശക്തമായ തീവ്രതയിലാണെങ്കിൽ, ഓക്സിജൻ വിതരണത്തിൽ പ്രതിസന്ധിയുണ്ടാകും. കാരണം ഇത്തവണ ദിവസവും 1700 മെട്രിക് ടൺ ഓക്സിജൻ ആവശ്യമാണ്’– അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

കോവിഡിന്റെ മൂന്നാമത്തെ തരംഗം കുട്ടികളെ ബാധിക്കാമെന്നും ജാഗ്രത വേണമെന്നും അദ്ദേഹം നിർദേശിച്ചു. കുട്ടികളെ എങ്ങനെ അണുബാധയിൽനിന്ന് രക്ഷിക്കാമെന്ന് സംസ്ഥാന സർക്കാർ ശിശുരോഗ വിദഗ്ധരുമായി ചർച്ചചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു.

