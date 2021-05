തിരുവനന്തപുരം∙ നിയമസഭയിൽ ബാഡ്ജ് ധരിച്ച് എത്തിയതിന് വടകര എംഎല്‍എ കെ.കെ.രമ‌യ്‌ക്കെതിരെ നടപടിയുണ്ടാവില്ല. ടി.പി.ചന്ദ്രശേഖന്റെ ചിത്രം ആലേഖനം ചെയ്ത ബാഡ്ജുമായാണ് രമ എംഎല്‍എ ആയി സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്തത്.



സഭയില്‍ എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള പ്രദര്‍ശനങ്ങള്‍ ചട്ടലംഘനമാണെന്ന് സ്പീക്കര്‍ എം.ബി.രാജേഷ് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. ചട്ടലംഘനമുണ്ടായെങ്കിലും പുതിയ അംഗമായതിനാൽ മറ്റ് നടപടിക്ക് ആലോചനയില്ലെന്നാണ് വിവരം.

English Summary: Will not take action against KK Rema for wearing badge in swearing ceremony