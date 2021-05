75% പേർ വാക്സീൻ സ്വീകരിച്ചു, കോവിഡ് മരണം 95% കുറഞ്ഞു: ഇതു ബ്രസീലിലെ നഗരം

സാവോപോളോ (ബ്രസീൽ)∙ പ്രായപൂർത്തിയായവരുടെ വാക്സീനേഷൻ പൂർത്തിയായതോടെ ബ്രസീലിലെ സാവോപോളോ സംസ്ഥാനത്തെ സെറാനയിൽ കോവിഡ് മരണങ്ങൾ 95% കുറഞ്ഞു. പ്രായപൂർത്തിയായവരിൽ മിക്കവരെയും വാക്സിനേറ്റ് ചെയ്തതാണ് കോവിഡ് മരണങ്ങൾ കുറയാൻ കാരണമെന്ന് പ്രാദേശിക മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.

കോവിഡ് രോഗികളുടെയും മരണങ്ങളുടെയും കാര്യത്തിൽ ലോകത്ത് രണ്ടാം സ്ഥാനത്താണ് ബ്രസീൽ. 4.61 ലക്ഷം പേരാണ് കോവിഡ് ബാധിച്ച് ബ്രസീലിൽ മരിച്ചത്. വാക്സീൻ ക്ഷാമം കാരണം ഇവിടെ വാക്സീനേഷൻ വളരെ പതുക്കെയാണ് നടന്നിരുന്നതും.

ചൈനയുടെ സൈനോവാക് ബയോടെക് പുറത്തിറക്കിയ കൊറോണവാക് വാക്സീൻ നിർമിക്കുന്ന ബ്രസീലിലെ ഇൻസ്റ്റ്യുട്ടോ ഭൂട്ടൻട്ടൻ സ്ഥാപനം, 45,000 പേർ വസിക്കുന്ന സെറാന നഗരത്തെ ഒരു പഠനവിഷയമാക്കിയിരുന്നു. വാക്സിനേഷൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ നഗരത്തിൽ കോവിഡ് കേസുകൾ വർധിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ 75 ശതമാനത്തോളം പേരും വാക്സീൻ സ്വീകരിച്ചതോടെ ഇത് കുറഞ്ഞു.

ശാസ്ത്രജ്ഞർ സെറാനയെ നാലായി തിരിച്ചാണ് വാക്സിനേഷൻ പൂർത്തിയാക്കിയത്. മൂന്നു മേഖലകളിൽ വാക്സീൻ രണ്ടാം ഡോസ് നൽകിയതോടെ രോഗബാധിതരിൽ ഗണ്യമായ കുറവുണ്ടായി. ലക്ഷണങ്ങളുള്ള രോഗികളുടെ എണ്ണം 80 ശതമാനമായും ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കേണ്ടിവരുന്ന കേസുകൾ 86 ശതമാനമായും കുറഞ്ഞു. കോവിഡ് മരണങ്ങൾ 95 ശതമാനവും കുറഞ്ഞെന്ന് ഭൂട്ടൻട്ടനിൽനിന്നുള്ള കണക്കുകളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ടിവി ഗ്ലോബോ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യുന്നു.



