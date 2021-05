സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ ഇനി ഓഡിയോ യുദ്ധം; ക്ലബ്ഹൗസ് എന്ന ബ്ലോക്ക്ബസ്റ്റർ ഹിറ്റ്

ജൂലൈ 25, 2019. ക്ലബ്ഹൗസ് എന്ന സെൻസേഷനൽ ഓഡിയോ പ്ലാറ്റ്ഫോം പിറവിയെടുക്കുന്നതിനു ഒരു വർഷം മുൻപ് അതിന്റെ സഹസ്ഥാപകനും ഇന്ത്യൻ വംശജനുമായ രോഹൻ സേത് മീഡിയം പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ഒരു ബ്ലോഗ് പോസ്റ്റ് എഴുതി. അതിന്റെ തലക്കെട്ട് ഇങ്ങനെയായിരുന്നു–'Saving Lydia: Why I’m Open Sourcing My Baby To Save Her and Millions of Others'. അന്നുവരെ സോഫ്റ്റ്‍വെയർ മേഖലയിലാണ് ഓപ്പൺ സോഴ്സിങ് എന്ന പ്രയോഗം കൂടുതലായി കേട്ടുവന്നത്. എന്നാൽ രോഹന്റെ നീക്കം ഒട്ടേറെ മാതാപിതാക്കളുടെ മനസ്സിലാണ് മധുരമായത്.

രോഹനും ഭാര്യ ജെനിഫറും ലിഡിയയും

അപൂർവമായ ജനിതക വൈകല്യത്തോടെ ജനിച്ച മകളെ (ലിഡിയ നീരു സേത്) സാധാരണജീവിതത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ രോഹനും ഭാര്യ ജെനിഫറും നടത്തുന്ന സമാനതകളില്ലാത്ത പോരാട്ടത്തിന്റെ കഥ കൂടി പറയാതെ ക്ലബ്ഹൗസിന്റെ കഥ പൂർത്തിയാകില്ല. അതിലേക്ക് പോകുന്നതിനു മുൻപ് ക്ലബ്ഹൗസിനെക്കുറിച്ച്...

ഓഡിയോ ഇത്ര വലിയ സംഭവമായിരുന്നോ?

പണ്ടെങ്ങുമില്ലാത്ത വിധം വിഷ്വൽ കണ്ടന്റ് നിറഞ്ഞ ഒരു കാലത്ത് ആളുകൾക്ക് പരസ്പരം ഓഡിയോയിലൂടെ മാത്രം സംസാരിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം എന്ന ഐഡിയയ്ക്ക് പ്രസക്തിയുണ്ടോയെന്ന് ഒരു വർഷം മുൻപ് ചോദിച്ചാൽ എന്തായിരിക്കും മറുപടി? സംഗതി ക്ലച്ച് പിടിക്കില്ലെന്നായിരിക്കും പലരുടെയും മറുപടിയെന്നുറപ്പ്. എന്നാൽ ക്ലബ്ഹൗസിന്റെ സ്ഥാപകരായ പോൾ ഡേവിസണും രോഹൻ സേതും അവരുടെ ആശയത്തിൽ ഉറച്ചുനിന്നു. പോൾ ഡേവിസൺ 2012ൽ തുടങ്ങിയ ഹൈലൈറ്റ് എന്ന ആപ് നല്ല രീതിയിൽ സ്വീകരിക്കപ്പെട്ടെങ്കിലും അതിന്റെ ജനപ്രീതി അധികം നാൾ നീണ്ടു നിന്നില്ല.

പരാജയപ്പെട്ട സ്റ്റാർട്ടപ്പിന്റെ ഉടമയെന്ന നിലയിലാണ് പോൾ ക്ലൗബ്ഹൗസ് തുടങ്ങുന്നത്. ആ നിശ്ചയദാർഢ്യത്തിന്റെ പിന്നീടുള്ള ഫലമാണ് നാമിന്ന് കാണുന്ന ഓഡിയോ തരംഗം. പോളിന്റെയും രോഹന്റെയും ആൽഫ എക്സ്പ്ലൊറേഷൻ കമ്പനിയാണ് മാർച്ച് 2020ൽ ക്ലബ്ഹൗസ് തുടങ്ങുന്നത്.

വരുന്നു, ഓഡിയോ യുദ്ധം

ഓഡിയോയ്ക്ക് മാത്രമായി ഒരു ഭാവിയുണ്ടോയെന്ന ചോദ്യത്തിനൊപ്പം ലോകം നിന്നപ്പോൾ കിടുങ്ങിയത് ഫെയ്സ്ബുക്, ട്വിറ്റർ അടക്കമുള്ള വമ്പൻമാരാണ്. കോടികളാണ് യുഎസിലെ പ്രമുഖ നിക്ഷേപകർ ക്ലബ്ഹൗസിലേക്ക് പമ്പ് ചെയ്തത്.

ക്ലബ്ഹൗസിനെ വിലയ്ക്കു വാങ്ങാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ വരെ നടക്കാതായതോടെ ക്ലബ്ഹൗസിന് ബദലുണ്ടാക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലായി മിക്ക പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളും. ഫെയ്സ്ബുക്, ട്വിറ്റർ, ഡിസ്കോർഡ്, സ്പോട്ടിഫൈ, റെഡിറ്റ്, സ്ലാക്ക്, ടെലിഗ്രാം പോലെയുള്ളവ തലപുകയുന്നതും ക്ലബ്ഹൗസിനെ കീഴ്പ്പെടുത്തുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ്. ട്വിറ്ററിന്റെ സ്പേസസ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ബദലാണെങ്കിലും ക്ലബ്ഹൗസിന്റെ കുത്തക തകർക്കാനായില്ല.

തുടക്കത്തിൽ ഐഫോണിൽ മാത്രം ലഭ്യമായിരുന്ന ക്ലബ്ഹൗസ് ആൻഡ്രോയിഡിൽ ഒരാഴ്ച മുൻപ് എത്തിയതോടെയാണ് തരംഗമായത്. ഇലോൺ മസ്ക്, മാർക് സക്കർബർഗ് അടക്കമുള്ള വമ്പൻമാരും ഇടയ്ക്ക് ക്ലബ്ഹൗസിൽ സന്ദർശകരായി എത്തി. 4 ബില്യൻ ഡോളർ വാല്യുവേഷനിലാണ് ട്വിറ്റർ ക്ലബ്ഹൗസിനെ വാങ്ങാൻ ഒരുക്കം നടത്തിയതെങ്കിലും സംഗതി നടന്നില്ല. ഓഡിയോയുടെ പ്രാധാന്യം മനസ്സിലാക്കിയിട്ടാകണം നെറ്റ്ഫ്ലിക്സ് പോഡ്കാസ്റ്റ് മേധാവിയെ റിക്രൂട്ട് ചെയ്യുന്ന തിരക്കിലാണ്.

ലിഡിയ, രോഹൻ, ജെനിഫർ

റൂംസും ക്ലബ്ബുകളുമാണ് ക്ലബ്ഹൗസിന്റെ അടിസ്ഥാനം. ആളുകൾക്ക് റൂമുകളിലും ക്ലബ്ബുകളിലും കയറി ഇഷ്ടവിഷയത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കാൻ പാടാനുമൊക്കെ അവസരമുണ്ട്. നിലവിൽ ക്ലബ്ഹൗസ് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരാളുടെ ഇൻവിറ്റേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്ക് മറ്റൊരാൾക്ക് എത്താൻ കഴിയൂ.

രോഹൻ എന്ന സൂപ്പർ ഡാഡ്

മകളുടെ ചികിത്സയ്ക്കായി രോഹൻ സേഥും ഭാര്യയും നടത്തിയ സമാനതകളിലാത്ത പരിശ്രമത്തിന്റെ ഫലമാണ് ‘ലിഡിയ ആക്സിലറേറ്റർ’ എന്ന പ്രോഗ്രാം. മസ്‌തിഷ്കത്തിന്റെ പ്രവർത്തനത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ജീനുകളിലൊന്നിനായിരുന്നു ലിഡിയയ്ക്കു വൈകല്യം കണ്ടെത്തിയത്. അതു കാരണം ലിഡിയയ്ക്ക് ഇരിക്കാനോ നടക്കാനോ സംസാരിക്കാനോ ഒന്നിഴയാനോ പോലുമാകില്ല. ഇതിനു പരിഹാരമില്ലെന്നായിരുന്നു ഡോക്ടർമാർ പറഞ്ഞത്.

ലിഡിയ

എന്നാൽ വിട്ടുകൊടുക്കാൻ രോഹൻ തയാറായില്ല. സാധ്യമായതെല്ലാം ചെയ്യാൻതന്നെ തീരുമാനിച്ചു. മാസങ്ങളെടുത്ത്, ഈ വൈകല്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നൂറുകണക്കിന് ശാസ്ത്രപഠനങ്ങൾ വായിച്ചു, വിഷയത്തിൽ വിദഗ്ധരായ ലോകപ്രശസ്ത ഗവേഷകരോടു സംസാരിച്ചു, വിദേശഭാഷകളിലെ പഠനങ്ങൾ വിവർത്തനം ചെയ്തു മനസ്സിലാക്കിയെടുത്തു, അങ്ങനെ മകൾക്കു വേണ്ടി മാത്രമായി ഒരു ചികിത്സാരീതിതന്നെ രൂപപ്പെടുത്തിയെടുത്തു.

രോഹന്റെ ആക്സിലറേറ്റർ പ്രോഗ്രാമിനെക്കുറിച്ചറിഞ്ഞ് ഒട്ടേറെ മാതാപിതാക്കളാണ് തങ്ങളുടെ മക്കൾക്കും സമാന അനുഭവമുണ്ടെന്നു പറഞ്ഞ് രംഗത്തെത്തിയത്. ഇവരുടെ ഒരു കൂട്ടായ്മയും രൂപപ്പെടുത്തിയാണ് ഇപ്പോൾ ചികിത്സ മുന്നേറുന്നത്. രോഹന്റെയും ജനിഫറിന്റെയും ജനിതക പാരമ്പര്യ വഴികളിലൂടെ വരെ സഞ്ചരിച്ചാണ് ചികിത്സ ഇപ്പോൾ. അതുപോലെ മറ്റു മാതാപിതാക്കളും ഇപ്പോൾ മക്കളുടെ ജീവിതത്തിൽ രോഹനിലൂടെയും ലിഡിയയിലൂടെയും ഒരു പുതിയ ജീവിതം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ക്രൗഡ് ഫണ്ടിങ്ങിലൂടെയും ഇതിനായുള്ള പണം രോഹന്‍ കണ്ടെത്തി.

ഇത്തരം രോഗങ്ങളെ അപൂർവമെന്ന് വിളിക്കരുതെന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭിപ്രായം. അപൂർവമെന്ന് വിളിച്ച് വിധിയെ പഴിചാരി ചികിത്സയ്ക്കായി പലരും ശ്രമിക്കാറില്ല. ഇതു മാറണമെന്ന ആഗ്രഹത്തോടെയാണ് ലിഡിയ ആക്സിലറേറ്റർ പ്രോഗ്രാം തുടങ്ങിയത്. ഒന്നു മിണ്ടാൻ പോലുമാകാത്ത ആ മകളുടെ അച്ഛനാണ് ഇന്ന് ലോകത്തുള്ള ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾക്ക് പരസ്പരം സംസാരിക്കാൻ ക്ലബ്ഹൗസ് എന്ന പ്ലാറ്റ്ഫോം തയാറാക്കിയതെന്നതാണ് ഏറെ ശ്രദ്ധേയം.

ഓഡിയോ യുദ്ധത്തിലേക്ക് ഫെയ്സ്ബുക്കും

ഫെയ്സ്ബുക് സിഇഒ മാർക് സക്കർബർഗ് ഫെബ്രുവരിയിലാണ് വെർച്വൽ/ഓഗ്മെന്റഡ് റിയാലിറ്റി വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കാൻ ക്ലബ്ഹൗസിലേക്ക് എത്തിയത്. ഇതിനു ശേഷം അധികം വൈകാതെ ഫെയ്സ്ബുക്കിൽ നിന്ന് സമാനമായ ഫീച്ചർ വരുന്നുണ്ടെന്ന് അറിയിപ്പുമെത്തി. ഏപ്രിലിൽ ഫെയ്സ്ബുക്കിന്റെ ന്യൂ പ്രോഡക്റ്റ് എക്സ്പിരിമെന്റേഷൻ ടീം ഹോട്ട്‍ലൈൻ എന്ന പേരിൽ ക്ലബ്ഹൗസിന് ഒരു ബദൽ ഉൽപ്പന്നം പരീക്ഷിച്ചിരുന്നു. ഫെയ്സ്ബുക്കിന്റെ ഔദ്യോഗിക ബദൽസംവിധാനം ഉടനെത്തുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ.

ഏപ്രിലിൽ തന്നെ റെഡിറ്റ് പ്ലാറ്റ്ഫോം റെഡിറ്റ് ടോക്ക് എന്ന സംവിധാനവും പ്രഖ്യാപിച്ചു. മാർച്ചിൽ സ്പോട്ടിഫൈ ലോക്കർ റൂം എന്ന വെർച്വൽ സ്പേസ് ഏറ്റെടുത്തു. ഡിസംബർ 2020ലാണ് ടെലിഗ്രാമിൽ ക്ലബ്ഹൗസിന് സമാനമായ വോയിസ് ചാറ്റ് ലഭ്യമായിത്തുടങ്ങിയത്. നിലവിലുള്ള മിക്ക സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലും ഉപയോക്താക്കൾ ചെലവഴിക്കുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ സമയം ക്ലബ്ഹൗസിൽ ചെലവഴിക്കുന്നുവെന്നതാണ് മറ്റുള്ളവരുടെ ചങ്കിടിപ്പ് കൂട്ടുന്നത്.

