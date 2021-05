പ്രതിദിന കേസുകൾ കുറഞ്ഞു; ഇന്നലെ 1.52 ലക്ഷം പേർക്ക് കോവിഡ്, മരണം 3128

ന്യൂഡൽഹി∙ രാജ്യത്തെ കോവിഡ് വ്യാപന ആശങ്കയിൽ ആശ്വാസം നൽകി പ്രതിദിന കേസുകളിൽ കുറവ്. അവസാന 24 മണിക്കൂറിൽ 1.52 ലക്ഷം പേർക്കാണ് കോവിഡ് ബാധിച്ചതായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. 3128 പേർ മരിച്ചു. ഇന്നലെ 2.38 ലക്ഷം പേർ രോഗമുക്തരായി. 50 ദിവസത്തിനിടെ ആദ്യമായാണ് 1.52 ലക്ഷമായി പ്രതിദിന കേസുകളുടെ എണ്ണം കുറയുന്നത്.

ഇതോടെ തുടർച്ചയായി ഏഴാം ദിവസവും ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റിവിറ്റി നിരക്ക് (ടിപിആർ) 10 ശതമാനത്തിൽ താഴെ നിർത്താനായി. ഈ മാസം ആദ്യം ഇന്ത്യയിലെ പ്രതിദിന കേസുകൾ ഒരു ദിവസം 4.14 ലക്ഷമെത്തി ആഗോളതലത്തിൽ റെക്കോർഡ് ഇട്ടിരുന്നു. എന്നാൽ കഴിഞ്ഞ രണ്ടാഴ്ചയായി കേസുകളിൽ കാര്യമായ കുറവുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ വെള്ളി മുതൽ പ്രതിദിന കേസുകൾ 2 ലക്ഷത്തിൽ താഴെയാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്.

ആകെ 2,80,47,534 പേർക്കാണ് ഇതുവരെ രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. 2,56,92,342 പേർ രോഗമുക്തി നേടിയിട്ടുണ്ട്. ആകെ മരിച്ചത് 3,29,100 പേരാണ്. സജീവ രോഗികളുടെ എണ്ണം 20,26,092 ആയി കുറഞ്ഞു. 21,31,54,129 പേരെ വാക്സിനേറ്റ് ചെയ്തതായും കേന്ദ്ര ആരോഗ്യമന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു.

മേയ് 30 വരെ 34,48,66,883 സാംപിളുകൾ പരിശോധിച്ചതായി ഇന്ത്യൻ കൗൺസിൽ ഓഫ് മെഡിക്കൽ റിസർച്ച് (ഐസിഎംആർ) അറിയിച്ചു. ഇതിൽ 16,83,135 സാംപിളുകൾ ഇന്നലെ മാത്രം പരിശോധിച്ചവയാണ്.

English Summary: India Sees Lowest Daily Rise In 50 Days With 1.52 Lakh New Covid Cases