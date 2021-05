ജൂണിൽ 10 കോടി കോവിഷീൽഡ് വാക്സീൻ; കേന്ദ്രത്തിന് കത്തയച്ച് സീറം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്

ന്യൂഡൽഹി∙ ജൂണിൽ 9–10 കോടി കോവിഷീൽഡ് ഡോസുകൾ ഉത്പാദിപ്പിക്കുമെന്ന് സീറം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെ അറിയിച്ചു. വാക്സീൻ ക്ഷാമമുണ്ടെന്ന് വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങൾ ആവർത്തിച്ച് വ്യക്തമാക്കുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് സീറം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത് ഷായ്ക്ക് കത്തയച്ചത്.

മേയ് മാസത്തിൽ 6.5 കോടിയായിരുന്നു ഉൽപ്പാദനശേഷിയെന്നും ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്റെ ഗവൺമെന്റ് ആൻഡ് റെഗുലേറ്ററി അഫേഴ്സ് ഡയറക്ടർ പ്രകാശ് കുമാർ സിങ് കത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ജൂണിൽ 6.5 കോടിയും ജൂലൈയിൽ 7 കോടിയും ഓഗസ്റ്റിലും സെപ്റ്റംബറിലും 10 കോടി വച്ചും കോവിഷീൽഡ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുമെന്നാണ് സീറം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് മേയ് ആദ്യം കേന്ദ്രത്തെ അറിയിച്ചിരുന്നത്.

English Summary: Will Provide 10 Crore Covishield Doses In June: Serum Institute To Centre