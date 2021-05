തിരുവനന്തപുരം ∙ കോവിഡ് രണ്ടാം തരംഗത്തിന്റെ വേലിയിറക്കത്തിനിടെ നമ്മൾ ഭയത്തോടെ കേൾക്കുകയാണു മൂന്നാം തരംഗത്തെക്കുറിച്ചുള്ള മുന്നറിയിപ്പുകൾ. എന്താണ് ഇതു സംബന്ധിച്ച യാഥാർഥ്യം? മൂന്നാം തരംഗത്തിന്റെ കാരണവും പ്രതിരോധമാർഗങ്ങളും ലോക്ഡൗണിന്റെ പ്രസക്തിയും ഉൾപ്പെടെ ‘മനോരമ ഓൺലൈനി’നോടു വിശദീകരിക്കുകയാണ് ഇന്ത്യൻ മെഡിക്കൽ അസോസിയേഷൻ കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി അംഗം ഡോ.സുൽഫി നൂഹു.

കോവി‍ഡ് മൂന്നാം തരംഗം യാഥാർഥ്യമാണോ? എന്താണു മുൻകരുതലുകൾ?

ജൂലൈ അവസാനത്തോടെ മൂന്നാം തരംഗം ഉണ്ടാകുമെന്നാണു ചില കണക്കുകൂട്ടലുകൾ. ചിലപ്പോൾ സമയവ്യത്യാസം വന്നേക്കാം. എന്നാൽ ഒരു കാര്യം ഉറപ്പ്. മൂന്നാം തരംഗത്തിന്റെ ശക്തിയുടെ കടിഞ്ഞാൺ പരിപൂർണമായും നമ്മളിൽ തന്നെയാണ്. മൂന്നാം തരംഗം വന്നു പോയതുപോലും അറിയാതിരിക്കാൻ ഇപ്പോൾതന്നെ തയാറെടുപ്പുകൾ വേണം.

ഡോ.സുൽഫി നൂഹു

അതിന് എന്തൊക്കെയാണു മാർഗങ്ങൾ?

വാക്സിനേഷൻ തന്നെയാണ് ആദ്യത്തെ പ്രതിവിധി. വാക്സീൻ അസന്തുലിതാവസ്ഥ പരിഹരിക്കാൻ ലോകരാഷ്ട്രങ്ങളാകെ ശ്രമിക്കണം. ഇന്ത്യയാകെയും കേരളം പ്രത്യേകിച്ചും ഏറെ ശ്രദ്ധ പുലർത്തേണ്ട വസ്തുതയാണിത്. വാക്സീൻ നിർമാണം അസാധ്യമായ കാര്യമൊന്നുമല്ല കേരളത്തിന്. അതിനുവേണ്ടി ചില കമ്പനികൾ രംഗത്തുവന്നിട്ടുണ്ട്. അവയെ സജീവമായി രംഗത്തുനിർത്താനും അവരുടെ ശ്രമങ്ങൾ യാഥാർഥ്യമാകാനും സർക്കാർ പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ നൽകണം. പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന സമയത്തു വാക്സീൻ നിർമിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് എത്രയും കൂടുതൽ വാക്സീനുകൾ ലഭ്യമാക്കാൻ കടുത്ത നിലപാടും സ്വീകരിക്കണം.

മഹാരാഷ്ട്രയിൽ സേവാഭാരതി വിതരണം ചെയ്യുന്ന സൗജന്യ പച്ചക്കറികൾ, പാചകവാതകം എന്നിവയ്ക്കായി കാത്തിരിക്കുന്ന ലൈംഗികത്തൊഴിലാളികൾ. (PTI Photo/Shahbaz Khan)

ഒന്നാം ഡോസായി കുത്തിവച്ച വാക്സീൻതന്നെ രണ്ടാമതും കുത്തിവയ്ക്കണം. എന്നാൽ വാക്സീൻ ലഭിക്കാനുമില്ല. ഈ അവസ്ഥയെ തരണം ചെയ്യാനാകുമോ?

ഇതേക്കുറിച്ച് അടുത്തിടെ പഠനങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട്. ആദ്യ ഡോസായി എടുത്ത അതേ വാക്സീൻ തന്നെ രണ്ടാമതും കുത്തിവയ്ക്കണമെന്നില്ല. വ്യത്യസ്ത കമ്പനിയുടെ വാക്സീൻ സ്വീകരിച്ചാലും രോഗ പ്രതിരോധ ശേഷിക്കു വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകുന്നില്ലെന്നാണു പഠനം വ്യക്തമാക്കുന്നത്. ഇതു മനസ്സിലാക്കി സർക്കാരുകൾ നിലവിലെ നയത്തിൽ മാറ്റം വരുത്തണം.

വാക്സിനേഷൻ ആരംഭിച്ച സമയത്തെ വ്യവസ്ഥകൾ തന്നെ ഇപ്പോഴും തുടരുന്നതിൽ കാര്യമുണ്ടോ? ഇതു സമയനഷ്ടവും ആരോഗ്യപ്രവർത്തകർക്ക് അമിത ജോലിയും സൃഷ്ടിക്കുന്നില്ലേ?

ശരിയാണ്. വാക്സീൻ എടുത്തശേഷം അരമണിക്കൂർ നിരീക്ഷണത്തിലിരിക്കണമെന്ന് ആദ്യം നിബന്ധന ഉണ്ടായിരുന്നു. വാക്സീൻ കണ്ടെത്തിയ സമയമായതിനാൽ ശരീരത്തിൽ സൃഷ്ടിക്കുന്ന പ്രതികരണം മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയായിരുന്നു ഇത്. അലർജിയോ മറ്റോ ഉണ്ടായാലെന്നു കരുതിയായിരുന്നു മുൻകരുതൽ. ഇപ്പോൾ മഹാരാഷ്ട്രയിലൊക്കെ വാഹനത്തിൽ പോയി വഴിയിൽ വച്ച് വാക്സീൻ നൽകുന്നുണ്ട്. കേരളത്തിൽ മാത്രം തുടക്കകാലത്തെ നിബന്ധനകൾ ഇപ്പോഴും തുടരുന്നു. ഇത് അമിത ജോലിയായി മാറുന്നുമുണ്ട്. കോവിഡ് വാക്സിനേഷനെ കുത്തിവയ്പ് പോലെ കണ്ടാൽ മതിയാകും.

Image: AFP

വാക്സിനേഷൻ ആദ്യം തുടങ്ങിയത് ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരിലാണല്ലോ? അവർക്കു പൂർണമായും വാക്സീൻ നൽകാൻ സാധിച്ചോ?

ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർക്കു പൂർണമായും വാക്സീൻ ലഭിച്ചിട്ടില്ല. അവർക്ക് എത്രയും വേഗം വാക്സീൻ ലഭ്യമാക്കുകയും അവരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളെ വാക്സീൻ മുൻഗണനാ പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുകയും വേണം. എല്ലാ ദിവസവും വൈറസും പേറി വീട്ടിലെത്തുന്ന ആരോഗ്യപ്രവർത്തകരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളുടെയും ആരോഗ്യം സംരക്ഷിക്കാൻ സർക്കാർ ബാധ്യസ്ഥമാണ്.

ലോക്ഡൗൺ തുടരുന്നതിൽ കാര്യമുണ്ടോ?

വൈറസിന്റെ വ്യാപനം കുറയ്ക്കുകയാണ് ലോക്ഡൗണിന്റെ ലക്ഷ്യം. ഒരാഴ്ചത്തെ ശരാശരി ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റിവിറ്റി നിരക്ക് 5 ശതമാനത്തിൽ താഴെ നിർത്തണമെന്നാണു നിർദേശിക്കുന്നത്. ഈ നിരക്കിൽ എത്തുന്നതുവരെ ലോക്ഡൗൺ തുടരണം. ഇളവുകൾ നൽകുന്നതിൽ തെറ്റില്ല. പക്ഷേ, വ്യവസ്ഥകൾ കർശനമായി പാലിക്കുന്നുണ്ടെന്നു സർക്കാർ ഉറപ്പു വരുത്തണം.

മുംബൈയിലെ വാക്സിനേഷൻ കേന്ദ്രങ്ങളിലൊന്നിൽ റജിസ്ട്രേഷൻ നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കുന്ന ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർ. ചിത്രം: Sujit Jaiswal / AFP

ലോകമാകെ കോവിഡിനെക്കുറിച്ചു പഠനങ്ങൾ നൽകുന്നു. എന്നാൽ ഇന്ത്യയിൽ മൂല്യവത്തായ പഠനങ്ങൾ പുറത്തുവന്നിട്ടില്ല. ഇതു നമ്മുടെ ഗവേഷണ ശേഷി മോശമാണെന്നു തെളിയിക്കുന്നതല്ലേ?

മഹാമാരിയെ തടയാനുള്ള ഏറ്റവും വലിയ മാർഗം പഠനങ്ങൾ തന്നെയാണ്. രാജ്യത്താകെയും കേരളത്തിലും ഇതുവരെ ലഭ്യമായ ഡേറ്റ യുദ്ധകാലാടിസ്ഥാനത്തിൽ വിശകലനം ചെയ്യണം. മൂന്നാം തരംഗത്തിന്റെ ശക്തിയും മരണനിരക്കും കുറയ്ക്കാൻ അതു സഹായകരമാകും. ചികിത്സാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പുനർ രൂപീകരിക്കുന്നതിന് ഒട്ടും കാലതാമസം പാടില്ല. ദിവസവും വരുന്ന നൂറുനൂറു പ്രധാനപ്പെട്ട പഠനങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായി ചികിത്സാ നിർദേശങ്ങൾ രണ്ടാഴ്ചയിലൊരിക്കൽ നവീകരിക്കപ്പെടണം. ലോകാരോഗ്യ സംഘടന നിർദേശിക്കുന്നതുപോലെ പോലെ കോവിഡ് നിയന്ത്രണവും ചികിത്സയും കൂടുതൽ വികേന്ദ്രീകരിക്കണം.

മരണക്കണക്കുകൾ മറച്ചുവയ്ക്കുന്നില്ലെന്നു കേരള സർക്കാർ. അങ്ങനെ ഉണ്ടെന്നു കണക്കുകൾ. കേരളത്തിലെ ശ്മശാനങ്ങളിലെ ദിവസവും സംസ്കരിക്കുന്ന കോവിഡ് ബാധിച്ചു മരിച്ചവരുടെ കണക്കിനേക്കാൾ ഏറെ താഴെയാണു സർക്കാർ ദിവസവും പുറത്തുവിടുന്ന കണക്ക്. മരണക്കണക്കു മറച്ചുവയ്ക്കുന്നതു കുഴപ്പമാകില്ലേ?

മരണക്കണക്ക് മരണക്കെണിയാകാൻ പാടില്ല. ഇക്കാര്യത്തിൽ രാജ്യാന്തര മാനദണ്ഡങ്ങൾ കേരളം സ്വീകരിക്കണം. ശരിക്കുള്ള കണക്ക് അറിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ അതു തടയാനുള്ള മാർഗങ്ങളും സ്വീകരിക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. രാജ്യാന്തര തലത്തിൽതന്നെ മരണക്കണക്കുകൾ എപ്പോഴും വിവാദവിഷയമാണ്. ചൈന മുതൽ അമേരിക്ക വരെ ,തെറ്റുകൾ കടന്നു കൂടിയിട്ടുണ്ട്. തെറ്റുകൾ തിരുത്തപ്പെടുകയും രാജ്യാന്തര തലത്തിലുള്ള ഏകീകൃത മാനദണ്ഡങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചു കിറുകൃത്യമായി അവലോകനം ചെയ്യുന്നതും മൂന്നാം തരംഗത്തെ ബൗണ്ടറിയല്ല, സ്റ്റേഡിയത്തിനു പുറത്തു കടത്താൻ നമ്മളെ സഹായിക്കും.

ആരോഗ്യ മേഖലയ്ക്ക് ഇപ്പോൾ നീക്കിവച്ചിരിക്കുന്ന വിഹിതം ഉപയോഗിച്ച് കോവിഡിനെ പ്രതിരോധിക്കാനാകുമോ?

ആഭ്യന്തര ഉൽപാദനത്തിന്റെ 5% ആരോഗ്യ മേഖലയ്ക്കു നീക്കിവയ്ക്കണമെന്ന ആവശ്യത്തിനു വർഷങ്ങളുടെ പഴക്കമുണ്ട്. ഇനിയെങ്കിലും സർക്കാർ അതിനു തയാറാകണം. മികച്ച ചികിത്സ ഉറപ്പാക്കാനും രോഗങ്ങളെ പ്രതിരോധിക്കാനും ഡോക്ടർമാരുടെയും മറ്റ് ആരോഗ്യപ്രവർത്തകരുടെയും നിലവാരം മെച്ചപ്പെട്ടതായിരിക്കണം. ആരോഗ്യമേഖലയിലെ പ്രതിഭകൾ ഇവിടെ തന്നെ തുടരണമെങ്കിൽ അവർക്കു മികച്ച ശമ്പള പാക്കേജുകളും അതുപോലെ തന്നെ അത്യാധുനിക ചികിത്സാ സംവിധാനങ്ങളും വേണം. എന്നാൽ മാത്രമേ 130 കോടി ജനസംഖ്യയുള്ള ഇന്ത്യയ്ക്കു ലോകത്തോടു പിടിച്ചുനിൽക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ.

English Summary: Is Kerala Ready to Control Covid19 Third Wave? Dr.Sulfi Explains Things to Remember