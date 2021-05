പ്രമേയം പാസാക്കാൻ നിയമസഭയ്ക്ക് അധികാരമുണ്ടോ? സുരേന്ദ്രന്റെ ചോദ്യത്തിനു പിന്നിലെ വസ്തുതകൾ

ലക്ഷദ്വീപിലെ സംഭവവികാസങ്ങളിൽ ആശങ്ക വ്യക്തമാക്കിയും അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്ററെ തിരിച്ചുവിളിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടും കേരള നിയമസഭ പ്രമേയം പാസാക്കിയിരിക്കുന്നു. അതേക്കുറിച്ച് ബിജെപി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ കെ.സുരേന്ദ്രൻ ഉന്നയിച്ചിരിക്കുന്ന ചോദ്യമിതാണ്: ഇങ്ങനെയൊരു പ്രമേയം പാസാക്കാൻ േകരള നിയമസഭയ്ക്ക് എന്ത് അധികാരം? നടപടി പരിഹാസ്യം, അപക്വം, നിയമസഭയെ രാഷ്ട്രീയ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നു തുടങ്ങിയ ആരോപണങ്ങളും സുരേന്ദ്രൻ ഉന്നയിക്കുന്നു.

സുരേന്ദ്രനും രാജഗോപാലും

ജയിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ കേരള നിയമസഭയിൽ അംഗമാകുമായിരുന്ന വ്യക്തിയാണ് സുരേന്ദ്രൻ. സഭയിലുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ, പ്രമേയത്തിന് എന്തധികാരം എന്ന ചോദ്യം അദ്ദേഹം ഉന്നയിക്കുമായിരുന്നു എന്ന് അനുമാനിക്കണം. കഴിഞ്ഞ ഡിസംബറിലാണ് കാർഷിക നിയമങ്ങൾക്കെതിരെ കേരള നിയമസഭ പാസാക്കിയ പ്രമേയത്തെ സഭയിലെ ഏക ബിജെപി അംഗം ഒ.രാജഗോപാൽ പിന്തുണച്ചത്. പ്രമേയത്തിലെ ചില പരാമർശങ്ങളോടു വിയോജിച്ചപ്പോഴും പൊതുനിലപാടിനോടു യോജിക്കുന്നതിനാലാണ് പ്രമേയത്തെ അനുകൂലിച്ചത് എന്നാണ് രാജഗോപാൽ അന്നു പറഞ്ഞത്. കേന്ദ്രത്തിൽ പാർലമെന്ററികാര്യ, നിയമ മന്ത്രാലയങ്ങളിൽ സഹമന്ത്രിയായിരുന്നു രാജഗോപാൽ. സഭകളുടെ അധികാരത്തെക്കുറിച്ച് ധാരണയുള്ള വ്യക്തി. ശരിയാണ്, രാജഗോപാലും സുരേന്ദ്രനും തമ്മിൽ താരതമ്യമില്ല.

സുപ്രീം കോടതിയുടെ നിലപാട്

ലോകത്തിലെ ഏതു വിഷയത്തെക്കുറിച്ചും പ്രമേയം പാസാക്കാൻ നിയമസഭകൾക്ക് അധികാരമുണ്ടെന്നാണു സുപ്രീം കോടതിയുടെ നിലപാട്. പൗരത്വ നിയമ ഭേദഗതി, കാർഷിക നിയമങ്ങൾ തുടങ്ങിയവയ്ക്കെതിരെ കേരളത്തിലേതുൾപ്പെടെ ഏതാനും നിയമസഭകൾ പാസാക്കിയ പ്രമേയങ്ങൾക്കെതിരെ സുപ്രീം കോടതിയിൽ ഹർജി വന്നു. രാജസ്ഥാനിൽനിന്നുള്ള സമത ആന്തോളൻ സമിതി എന്ന സംഘടനയായിരുന്നു ഹർജിക്കാർ. സുരേന്ദ്രൻ ഉന്നയിച്ച ചോദ്യം തന്നെയാണ്, കഴിഞ്ഞ മാർച്ചിൽ കേസ് പരിഗണിച്ചപ്പോൾ, ഹർജിക്കാരും ഉന്നയിച്ചത്: പ്രമേയം പാസാക്കാൻ നിയമസഭകൾക്ക് എന്തധികാരം? നിയമസഭകൾ പാസാക്കിയ പ്രമേയങ്ങൾ അസാധുവാക്കണമെന്നും ഹർജിക്കാർ വാദിച്ചു.

അന്നത്തെ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് എസ്.എ.ബോബ്ഡെ അധ്യക്ഷനായ ബെഞ്ച് പറഞ്ഞു: പ്രമേയങ്ങൾക്ക് നിയമപരമായ സാധുതയില്ല. പ്രമേയത്തിലൂടെ സഭയുടെ ഭൂരിപക്ഷാഭിപ്രായമാണ് വ്യക്തമാക്കുന്നത്. നിയമം ലംഘിക്കണമെന്ന് പ്രമേയത്തിലൂടെ ജനത്തോട് ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്നില്ല. പ്രമേയങ്ങൾ സഭകളുടെ അഭിപ്രായമാണ്. പ്രമേയത്തിലൂടെ അഭിപ്രായം വ്യക്തമാക്കാൻ നിയമസഭകൾക്ക് അധികാരമില്ലെന്നു പറയാൻ എങ്ങനെ സാധിക്കും?

നിയമസഭകളുടെ രീതി

സുരേന്ദ്രൻ അംഗമായ ബിജെപി, ജെജെപിയുമായി ചേർന്നാണ് ഹരിയാന ഭരിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ മാർച്ചിൽ ഹരിയാന നിയമസഭ ഒരു പ്രമേയം പാസാക്കി. എന്തായിരുന്നു പ്രമേയം? ഹരിയാനയിൽ പലയിടത്തും ജനങ്ങൾ ബിജെപിയുടെയും ജെജെപിയുടെയും നേതാക്കളെ ബഹിഷ്കരിക്കുന്നു. കാർഷിക നിയമങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിലായിരുന്നു ബഹിഷ്കരണം. ഈ നടപടിയെ അപലപിച്ചായിരുന്നു പ്രമേയം. പ്രമേയം വായിച്ചത് നിയമസഭാ സ്പീക്കറാണ്. വായനയ്ക്കു മുൻപ്, മുഖ്യമന്ത്രി മനോഹർ ലാൽ ഖട്ടർ പറഞ്ഞു: ‘സമൂഹത്തിലെ ഏതെങ്കിലും വിഭാഗമോ സംഘടനയോ ഏതെങ്കിലും രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയുടെ നേതാക്കളെ ബഹിഷ്കരിക്കണമെന്ന് ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്നതിനെ അപലപിക്കാൻ ഈ സഭ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു.’

ഒരർഥത്തിൽ, ഹരിയാനയിലെ ജനങ്ങളുടെ നടപടിയെ അപലപിച്ചുള്ളതായിരുന്നു അവരാൽതന്നെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവരുടേതായ സഭ ശബ്ദവോട്ടോടെ പാസാക്കിയ പ്രമേയം. ജനാധിപത്യ സംവിധാനത്തിലെ വിചിത്രമായ പ്രമേയമെന്ന് വേണമെങ്കിൽ ഇതിനെ വിശേഷിപ്പിക്കാം. കേരള നിയമസഭ കാർഷിക നിയമങ്ങൾക്കെതിരെ പ്രമേയം പാസാക്കാൻ ഒരുങ്ങിയപ്പോൾ ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ എതിർപ്പുന്നയിച്ചിരുന്നു. ‘പ്രശ്നപരിഹാരമുന്നയിക്കാൻ താങ്കൾക്ക് അധികാരമില്ലാത്തതാണ് വിഷയം’ എന്നാണ് പ്രമേയം പാസാക്കാൻ പ്രത്യേക സമ്മേളനം വിളിക്കാൻ താൽപര്യപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രിയോട് ഗവർണർ വ്യക്തമാക്കിയത്.

പിന്നീട്, സ്പീക്കറും മറ്റും നൽകിയ വിശദീകരണത്തിനുശേഷം സഭ വിളിച്ചു, പ്രമേയം പാസാക്കി. അതിനു മുൻപ്, പൗരത്വ നിയമ വിഷയത്തിൽ കേരള നിയമസഭ പ്രത്യേക സമ്മേളനം വിളിച്ച് പ്രമേയം പാസാക്കി. അന്ന് ‘എന്തധികാരം’ എന്ന് ഗവർണർ ചോദിച്ചതുമില്ല. പൗരത്വ വിഷയത്തിൽ കേരളം മാത്രമല്ല, ബിജെപിയും ചേർന്നു ഭരിക്കുന്ന ബിഹാർ നിയമസഭയും രാജസ്ഥാൻ, പഞ്ചാബ്, ബംഗാൾ സഭകളും പ്രമേയം പാസാക്കിയിരുന്നു. ആഭ്യന്തര സുരക്ഷാ നിയമത്തിനെതിരെ(മിസ) 1971ലും ആദായ നികുതി നിയമത്തിലെ ചില വ്യവസ്ഥകൾക്കെതിരെ 2006ലും കേരള നിയമസഭ പ്രമേയം പാസാക്കിയെന്നു ചരിത്രം.

ഭരണഘടനാ വ്യവസ്ഥകൾ

‘പ്രമേയം’ പാർലമെന്ററി നടപടിക്രമങ്ങളിൽ പ്രധാനമായ സംഗതിയാണ്. ഇപ്പോൾ, കേരള നിയമസഭ പാസാക്കിയതുപോലുള്ള അഭിപ്രായപ്രകടന പ്രമേയങ്ങൾ നിയമസാധുതയില്ലാത്തതെന്ന് സുപ്രീം കോടതി അടുത്തകാലത്തും വ്യക്തമാക്കിയതിനെക്കുറിച്ച് മുകളിൽ പറഞ്ഞു. സ്വാഭാവികമായും, ഇത്തരം പ്രമേയങ്ങൾ ഏറെയും രാഷ്ട്രീയ സ്വഭാവമുള്ളവയാണ്. പൗരത്വ നിയമത്തിനും കാർഷിക നിയമങ്ങൾക്കുമെതിരെയുള്ള പ്രമേയങ്ങൾക്കും വേണമെങ്കിൽ രാഷ്ട്രീയ സ്വഭാവം ആരോപിക്കാം.

ജനപ്രതിനിധി സഭകളിൽ 33% സംവരണം നടപ്പാക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ട് പഞ്ചാബ്, ഒഡീഷ നിയമസഭകൾ രണ്ടു വർഷം മുൻപ് പ്രമേയം പാസാക്കിയിരുന്നു. ഇങ്ങനെ പ്രമേയം പാസാക്കിയതുകൊണ്ട് തുടർ നടപടികളുണ്ടാവുന്നില്ല. എന്നാൽ, ഒരു സഭ അതിന്റെ അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യ അവകാശം വിനിയോഗിച്ച് നിലപാട് വ്യക്തമാക്കുകയാണ്.

നിയമപരമായി സാധുതയുള്ള പ്രമേയങ്ങൾ നിയമസഭ പാസാക്കാറുണ്ട്. ഉദാഹരണത്തിന്, ഭരണഘടനയുടെ 169 ാം വകുപ്പനുസരിച്ച്, നിയമസഭകളിൽ ലെജിസ്‌ലേറ്റീവ് കൗൺസിലുകൾ രൂപീകരിക്കണമെങ്കിലും നിലവിലുള്ള കൗൺസിൽ ഇല്ലാതാക്കണമെങ്കിലും ആദ്യം ബന്ധപ്പെട്ട നിയമസഭ പ്രമേയം പാസാക്കണം. അതിനുശേഷമാണ് പാർലമെന്റ് ഇതു സംബന്ധിച്ച നിയമം പാസാക്കുന്നത്. 179(സി) വകുപ്പനുസരിച്ച് പ്രമേയം പാസാക്കിയാണ് നിയമസഭയിലെ സ്പീക്കറെ അല്ലെങ്കിൽ ഡപ്യൂട്ടി സ്പീക്കറെ പുറത്താക്കുന്നത്. 183(സി), 213, 312(1), 315(2), 368 തുടങ്ങിയവയും നിയമസഭകൾ പാസാക്കുന്ന നിയമസാധുതയുള്ള പ്രമേയങ്ങൾ സംബന്ധിച്ചതാണ്.

അർധനിയമ സ്വഭാവമുള്ള പ്രമേയങ്ങളുമുണ്ട്. ഭരണഘടനയുടെ 208, 209 വകുപ്പുകൾ പ്രകാരം സഭാ നടത്തിപ്പു വ്യവസ്ഥകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രമേയങ്ങൾ ഈ ഗണത്തിലാണ്. ‌ ചുരുക്കത്തിൽ, ലക്ഷദ്വീപിലെ സംഭവവികാസങ്ങൾക്കെതിരെ നിയമസഭ പാസാക്കിയ പ്രമേയത്തെ ചോദ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ഒന്നുകിൽ സുരേന്ദ്രന് വിവിധ സഭകളിലെ സമീപകാല നടപടികളും അതേക്കുറിച്ച് സുപ്രീം കോടതി രണ്ടര മാസംമുൻപ് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളും പോലും അറിയില്ല. അല്ലെങ്കിൽ, അദ്ദേഹം അതൊക്കെ മനഃപൂർവം മറക്കുന്നു.



English Summary: Does the legislative assembly have the power to pass a resolution?