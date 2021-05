പോക്സോ നിയമം ലംഘിച്ചു; ബാലാവകാശ കമ്മിഷന്റെ പരാതിയിൽ ട്വിറ്ററിനെതിരെ കേസ്

ന്യൂഡൽഹി∙ തെറ്റായ വിവരങ്ങൾ നൽകിയതിനും പോക്സോ നിയമം ലംഘിച്ചതിനും ദേശീയ ബാലാവകാശ കമ്മിഷന്റെ പരാതിയിൽ ഡൽഹി പൊലീസ് ട്വിറ്ററിനെതിരെ കേസെടുത്തു. കുട്ടികളെ പീഡിപ്പിക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങളുള്ള ‌ഗ്രൂപ്പുകളിലെ ലിങ്കുകള്‍ ട്വിറ്ററിലുണ്ടെന്നാണ് പരാതി.



കുട്ടികളുടെ സുരക്ഷിതത്വം ഉറപ്പുവരുത്തുന്നത് വരെ ട്വിറ്റര്‍ ഉപയോഗിക്കുന്നതില്‍നിന്ന് കുട്ടികളെ വിലക്കണമെന്ന് ദേശീയ ബാലാവകാശ കമ്മിഷന്‍ ചെയർമാൻ പറഞ്ഞു. തെറ്റായ വിവരങ്ങൾ നൽകിയതിന് ഐപിസി സെക്‌ഷൻ 199 പ്രകാരം ട്വിറ്ററിനെതിരെ കേസെടുക്കാൻ കമ്മിഷന്‍ ഡല്‍ഹി പൊലീസിന് നിര്‍ദേശം നല്‍കിയിരുന്നു. വിഷയത്തില്‍ ഐടി മന്ത്രാലയം ഇടപെടണമെന്നും ദേശീയ ബാലാവകാശ കമ്മിഷന്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടു.

English Summary: FIR filed against Twitter for violation of POCSO Act