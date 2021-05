നഗ്ന ചിത്രങ്ങൾ പരസ്യപ്പെടുത്തുമെന്ന് ഭീഷണി: നടിയുടെ പരാതിയിൽ മുൻ മന്ത്രിക്കെതിരെ കേസ്

ചെന്നൈ ∙ നടിയുടെ പീഡന പരാതിയിൽ അണ്ണാ ഡിഎംകെ നേതാവും മുൻ മന്ത്രിയുമായ എം.മണികണ്ഠനെതിരെ 5 വകുപ്പുകൾ ചേർത്തു കേസെടുത്ത് ചെന്നൈ പൊലീസ്. കമ്മിഷണർ ശങ്കർ ജിവാലിന്റെ നിർദേശപ്രകാരമാണു നടപടി. 5 വർഷത്തോളം ഒരുമിച്ചു താമസിച്ചതായും വിവാഹം ചെയ്യണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടതോടെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയതായും കാണിച്ച് രണ്ടു ദിവസം മുൻപാണു നടി കമ്മിഷണർക്കു പരാതി നൽകിയത്.



ക്വട്ടേഷൻ നൽകി കൊലപ്പെടുത്തുമെന്നും നഗ്ന ചിത്രങ്ങൾ പരസ്യപ്പെടുത്തുമെന്നും മണികണ്ഠൻ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയതായും പരാതിയിലുണ്ട്. ഭീഷണി സന്ദേശങ്ങളുടെ പകർപ്പും, ഇരുവരും ഒന്നിച്ചുള്ള ചിത്രങ്ങളും നടി തെളിവായി നൽകിയിരുന്നു. അതേസമയം നടിയെ അറിയില്ലെന്നും പണം തട്ടാനുള്ള ആസൂത്രിത ശ്രമമാണെന്നും മണികണ്ഠൻ ആരോപിച്ചു.

English Summary: Former minister M Manikandan booked for rape based on complaint lodged by actor