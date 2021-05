ഇസ്രയേലിൽ മരിച്ച സൗമ്യ സന്തോഷിന്റെ കുടുംബത്തിന് ഇൻഷുറൻസ് തുക കൈമാറി

തിരുവനന്തപുരം∙ ഇസ്രയേലിൽ മരിച്ച ഇടുക്കി കീരിത്തോട് സ്വദേശി സൗമ്യ സന്തോഷിന്റെ കുടുംബത്തിന് നാലു ലക്ഷം രൂപ നോർക്ക റൂട്ട്സ് കൈമാറി. ഇന്ത്യയ്ക്കു പുറത്തുള്ള കേരളീയർക്ക് നോർക്ക റൂട്ട്സ് ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള പ്രവാസി ഐഡി കാർഡ് അംഗമായിരുന്ന സൗമ്യ നഴ്സായി സേവനമനുഷ്ടിക്കുന്നതിനിടെ മേയ് 11ന് റോക്കറ്റാക്രമണത്തിലാണു കൊല്ലപ്പെട്ടത്.

പൊതുമേഖലാ ഇൻഷുറൻസ് സ്ഥാപനമായ ന്യൂ ഇന്ത്യാ അഷ്വറർസ് കമ്പനിയുമായി ചേർന്നാണു പ്രവാസി മലയാളികൾക്ക് ഇൻഷുറൻസ് പരിരക്ഷ നൽകി വരുന്നതെന്ന് നോർക്ക റൂട്ട്സ് ചീഫ് എക്സിക്യുട്ടീവ് ഓഫിസർ കെ.ഹരികൃഷ്ണൻ നമ്പൂതിരി അറിയിച്ചു.

English Summary: Insurance Amount Handed Over to Family of Soumya Santhosh