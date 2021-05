‘നാട്ടുകാരുമായി ആലോചിക്കാതെ നിയമം നടപ്പാക്കില്ലെന്ന് അമിത് ഷാ ഉറപ്പ് നൽകി’

ന്യൂഡൽഹി ∙ ലക്ഷദ്വീപിനായുള്ള പുതിയ കരടു നിയമങ്ങളെ നാട്ടുകാർ എതിർക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ പ്രാദേശിക പ്രതിനിധികളുമായി ആലോചിക്കാതെ അന്തിമരൂപം നൽകില്ലെന്നു കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത് ഷാ ഉറപ്പ് നൽകിയെന്നു മുഹമ്മദ് ഫൈസൽ എംപി. പുതിയ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ നിർദേശിച്ച കരട് നിയമങ്ങളോടുള്ള കടുത്ത എതിർപ്പ് ആഭ്യന്തരമന്ത്രിയെ അറിയിച്ചതായും ഷായെ സന്ദർശിച്ച ശേഷം ഫൈസൽ പറഞ്ഞു.

നിർദിഷ്ട നിയമനിർമാണങ്ങളോടു ദ്വീപുകളിൽ നടക്കുന്ന പ്രതിഷേധത്തെക്കുറിച്ചും മറ്റു ഭാഗങ്ങളിലെ എതിർപ്പിനെക്കുറിച്ചും കേന്ദ്രമന്ത്രിയോടു പറഞ്ഞു. പരിഗണനയിലുള്ള ഏതു നിയമങ്ങളാണെങ്കിലും ലക്ഷദ്വീപിലെ ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിലെ പ്രാദേശിക പ്രതിനിധികളുമായി ആലോചിക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം ഉറപ്പ് നൽകി. അന്തിമ തീരുമാനമെടുക്കുന്നതിനു മുൻപു ജനങ്ങളുടെ സമ്മതം കണക്കിലെടുക്കുമെന്നും ഷാ പ്രതികരിച്ചു. നിലവിലെ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്ററെ മാറ്റണമെന്നു ഫൈസൽ ആവശ്യപ്പെട്ടു.



ദ്വീപുകളിൽ താമസിക്കുന്നവരിൽ ഭൂരിഭാഗവും മുസ്‌ലിംകളാണ്. ദ്വീപുവാസികളെ അസ്വസ്ഥമാക്കിയ നിയമങ്ങൾ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ പ്രഫുൽ ഖോട്ട പട്ടേൽ നടപ്പാക്കുന്നുണ്ട്. കരടുനിയമങ്ങളായ ലക്ഷദ്വീപ് ഡവലപ്മെന്റ് അതോറിറ്റി റഗുലേഷൻ (എൽഡിഎആർ), ലക്ഷദ്വീപ് പ്രിവൻഷൻ ഓഫ് ആന്റി–സോഷ്യൽ ആക്റ്റിവിറ്റി റഗുലേഷൻ എന്നിവയെക്കുറിച്ചും ആളുകൾക്ക് ആശങ്കയുണ്ട്. കരടു നിയമങ്ങളെ ചിലർ ഇതിനകം കോടതിയിൽ ചോദ്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നും ഫൈസൽ പറഞ്ഞു.



മുഹമ്മദ് ഫൈസൽ, പ്രഫുൽ ഖോഡ പട്ടേൽ.

English Summary: Lakshadweep MP says Amit Shah has assured draft laws won't be finalised without consulting locals