കോഴിക്കോട്∙ കല്ലായിയില്‍ സ്വര്‍ണ വ്യാപാരിയുടെ ഫ്ലാറ്റില്‍നിന്ന് പത്ത് കിലോയിലധികം സ്വര്‍ണം കവര്‍ന്ന കേസില്‍ മൂന്നാമത്തെയാളും അറസ്റ്റില്‍. രാജസ്ഥാന്‍ സ്വദേശി പ്രവീണ്‍ സിങ്ങിനെയാണ് മുംബൈയിലെത്തി കസബ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. 170 ഗ്രാം സ്വര്‍ണവും കണ്ടെടുത്തു.



കവര്‍ച്ചയ്ക്ക് ശേഷം നാട്ടിലേക്ക് മുങ്ങിയ പ്രവീണ്‍ സിങ് സുഖവാസ കേന്ദ്രങ്ങളിലും ഹോട്ടലുകളിലും താമസിക്കുകയായിരുന്നു. പൊലീസിന്റെ ശ്രദ്ധയെത്താതിരിക്കാന്‍ മൊബൈല്‍ ഫോണ്‍ ഒഴിവാക്കിയായിരുന്നു സഞ്ചാരം. പ്രവീണ്‍ സിങ്ങിന്റെ ബന്ധുക്കള്‍ നല്‍കിയ വിവരം പിന്തുടര്‍ന്നാണ് കസബ സിഐയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘം മുംബൈയിലെ ഗോരേഖാവില്‍നിന്ന് ഇയാളെ പിടികൂടിയത്.

സ്വര്‍ണ വ്യാപാരിയുടെ സഹായി ജിതേന്ദ്രര്‍ സിങ്, ബന്ധു പങ്കജ് സിങ് എന്നിവരെ ഏപ്രിൽ 23ന് പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. പിന്നാലെ നാല് സംസ്ഥാനങ്ങളിലായി അന്വേഷിച്ച് നഷ്ടപ്പെട്ട പത്ത് കിലോ സ്വര്‍ണത്തില്‍ എട്ട് കിലോ കണ്ടെടുത്തു. രണ്ട് കിലോയിലധികം സ്വര്‍ണവുമായാണ് പ്രവീണ്‍ സിങ് നാടുവിട്ടത്.

ഏപ്രില്‍ മൂന്നിനായിരുന്നു കല്ലായിലെ ഫ്ലാറ്റിലെ കവര്‍ച്ച. ജിതേന്ദ്ര സിങ് ആസൂത്രണം ചെയ്തത് അനുസരിച്ച് പങ്കജ് സിങ്ങും പ്രവീണ്‍ സിങ്ങും ഫ്ലാറ്റിലെത്തി സ്വര്‍ണം കവരുകയായിരുന്നു. ആക്രമിച്ചുള്ള കവര്‍ച്ചയെന്ന് വരുത്താന്‍ ജിതേന്ദ്ര സിങ് സ്വയം പരുക്കേല്‍പ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. മൊഴിയിലെ വൈരുധ്യവും സംശയങ്ങളും പിന്തുടര്‍ന്നാണ് കസബ പൊലീസ് കേസ് തെളിയിച്ചത്.

