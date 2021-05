തിരുവനന്തപുരം∙ മണ്‍സൂണ്‍ മണ്ണ് തൊടുന്നത് കാത്തിരിക്കുകയാണ് കേരളം. ജൂണ്‍ 3-ാം തീയതിയോടെ മണ്‍സൂണ്‍ കേരളത്തിലെത്തുമെന്നാണ് പ്രവചനം.



ആന്‍ഡമാന്‍ നിക്കോബാര്‍ ദ്വീപ് സമൂഹത്തില്‍നിന്ന് യാത്ര പുറപ്പെട്ട് കേരളത്തിലൂടെ ഇന്ത്യയിലെ വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍ 38 ദിവസം യാത്ര ചെയ്ത് രാജസ്ഥാനില്‍ യാത്ര അവസാനിപ്പിക്കുന്ന കാലാവസ്ഥാ പ്രതിഭാസമാണ് മണ്‍സൂണ്‍. എല്ലാ വര്‍ഷവും ജൂണ്‍ ഒന്നാം തീയതിയോടടുപ്പിച്ചാണ് മണ്‍സൂണ്‍ ( തെക്കു പടിഞ്ഞാറന്‍ കാലവര്‍ഷം) കേരളത്തിലെത്തുന്നത്. സീസണ്‍ എന്നര്‍ത്ഥം വരുന്ന 'മൗസിം' എന്ന അറബി പദത്തില്‍ നിന്നാണ് മണ്‍സൂണെന്ന വാക്ക് ഉണ്ടായത്. കാര്‍ഷികമായും ചരിത്രപരിമായും കാലവര്‍ഷം കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ചു പ്രധാന മഴക്കാലമാണ്.

യാത്ര തുടങ്ങുന്നത് ആന്‍ഡമാനില്‍, കവാടം കേരളം

കാലവര്‍ഷം അതിന്റെ യാത്ര ആരംഭിക്കുന്നത് ഏകദേശം മേയ് 22ന് ആന്‍ഡമാന്‍ നിക്കോബാറില്‍ നിന്നാണ്. തുടര്‍ന്നു മേയ് 26 ഓടെ ശ്രീലങ്കയില്‍ എത്തും. ജൂണ്‍ ഒന്നിനാണ് കേരളത്തില്‍ കാലവര്‍ഷം സാധാരണയായി എത്തിച്ചേരുന്നത്. ഇന്ത്യയിലെ കാലവര്‍ഷത്തിന്റെ പ്രവേശന കവാടം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് കേരളമാണ്. ആന്‍ഡമാനില്‍ നിന്നും കാലവര്‍ഷം കേരളത്തില്‍ എത്തിച്ചേരാന്‍ സാധാരണ 10 ദിവസമെടുക്കും.

ആദ്യ ഘട്ടത്തില്‍ തിരുവനന്തപുരം, കൊല്ലം, കൊച്ചി, കന്യാകുമാരി ഭാഗങ്ങളില്‍ മഴ ലഭിക്കും. രണ്ടാം ഘട്ടമായ ജൂണ്‍ അഞ്ചോടെ കേരളം മുഴുവനായും തെക്കന്‍ കര്‍ണാടകയിലും വടക്കു കിഴക്കന്‍ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ ചില ഭാഗങ്ങളിലും മഴ ലഭിക്കും. ജൂണ്‍ പത്തോടെ ഗോവയില്‍ എത്തിച്ചേരുന്ന കാലവര്‍ഷം മഹാരാഷ്ട്രയുടെ തെക്കന്‍ ഭാഗത്തും കര്‍ണാടകയിലും റായല്‍സീമ മുഴുവനായും തമിഴ്‌നാടിന്റെ ബാക്കി ഭാഗങ്ങളിലും എത്തും. അതോടൊപ്പം തെലങ്കാന, ആന്ധ്രാ പ്രദേശിന്റെ തീരങ്ങള്‍, വടക്കു കിഴക്കന്‍ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ ചില ഭാഗങ്ങളിലും കാലവര്‍ഷം എത്തും.

ജൂണ്‍ 15 ഓടെ മഹാരാഷ്ട്രയുടെ കൂടുതല്‍ ഭാഗങ്ങളിലും തെലങ്കാന, തീര ആന്ധ്രാ പ്രദേശ് മുഴുവനായും, പശ്ചിമ ബംഗാള്‍, സിക്കിം ഏകദേശം മുഴുവനായും, ഛത്തീസ്ഗഡ് തെക്കന്‍ ഭാഗങ്ങള്‍, ഒഡിഷയുടെ തെക്ക്-കിഴക്കന്‍ ഭാഗങ്ങള്‍, ബിഹാറിന്റെയും ജാര്‍ഖണ്ഡിന്റെയും ചില കിഴക്കന്‍ ഭാഗത്തും കാലവര്‍ഷം എത്തും. ജൂണ്‍ 20ഓടെ മഹാരാഷ്ട്ര മുഴുവനായും ഗുജറാത്തിന്റെയും മധ്യപ്രദേശിന്റെയും തെക്കന്‍ ഭാഗങ്ങള്‍, ഒഡിഷ മുഴുവനായും, ഛത്തീസ്ഗഡ്, ജാര്‍ഖണ്ഡ്, ബിഹാര്‍ മുഴുവനായും വ്യാപിക്കുന്നു. അതിനു ശേഷം വീണ്ടും കൂടുതല്‍ വടക്കോട്ടും പടിഞ്ഞാറോട്ടും നീങ്ങുന്ന കാലവര്‍ഷം ജൂണ്‍ 30 ഓടെ ഗുജറാത്ത്, മധ്യപ്രദേശ്, ഉത്തരാഖണ്ഡ്, ഉത്തര്‍പ്രദേശ്, ലഡാക്ക് മുഴുവനായും, ജമ്മു കശ്മീര്‍, പഞ്ചാബ്, ഹരിയാന, രാജസ്ഥാന്‍ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ ഭൂരിപക്ഷം ഭാഗങ്ങളിലും വ്യാപിക്കുന്നു.

മണ്‍സൂണ്‍ ലക്ഷണങ്ങള്‍ ഇങ്ങനെ

വേനല്‍ മഴ തെക്കു പടിഞ്ഞാറന്‍ കാലവര്‍ഷത്തിലേക്ക് എപ്പോഴാണ് മാറുന്നത് എന്നു വിലയിരുത്തുന്നത് ചില കാലാവസ്ഥാ കണക്കുകളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ്. മെയ് പത്തിനുശേഷം മിനിക്കോയ്, അഗത്തി, തിരുവനന്തപുരം, പുനലൂര്‍, കൊല്ലം, ആലപ്പുഴ, കോട്ടയം, കൊച്ചി, തൃശൂര്‍, കോഴിക്കോട്, തലശ്ശേരി, കണ്ണൂര്‍, കാസര്‍കോട്, മംഗലാപുരം എന്നീ സ്ഥലങ്ങളില്‍ അറുപതു ശതമാനത്തിനു മുകളില്‍ സ്ഥലങ്ങളില്‍ തുടര്‍ച്ചയായ രണ്ടു ദിവസങ്ങളില്‍ 2.5 മില്ലി മീറ്ററില്‍ കൂടുതല്‍ മഴപെയ്താല്‍ തെക്കു പടിഞ്ഞാറന്‍ കാലവര്‍ഷം ആരംഭിച്ചതായി കണക്കാക്കാം . ഇതാണ് കാലവര്‍ഷാരംഭത്തിന്റെ സൂചന നല്‍കുന്ന ഏറ്റവും പ്രത്യക്ഷമായ വ്യതിയാനം. ഇതോടൊപ്പം താഴെ പറയുന്ന സാഹചര്യങ്ങള്‍ കൂടി ഒത്തു വന്നാല്‍ കേരളത്തില്‍ കാലവര്‍ഷം എത്തിയതായി കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് കണക്കാക്കും.

ഭൂമധ്യരേഖ മുതൽ -10N അക്ഷാംശത്തിനും 55-80Eരേഖാംശത്തിനും ഇടയിലുള്ള പ്രദേശത്തു കുറഞ്ഞത് 4.2 കിലോമീറ്റർ ഉയരത്തിൽ വരെ (600 hPa)പടിഞ്ഞാറൻ കാറ്റ് വീശാൻ തുടങ്ങണം. കേരളമുൾപ്പെടെയുള്ള പ്രദേശത്തു (അക്ഷാംശം 5-10◦N, രേഖാംശം 70-80◦E)കാറ്റിന്റെ വേഗം 925 hPa (500മീറ്റർ ) ഉയരത്തിൽ ആയിരിക്കണം. കേരളമുൾപ്പെടെയുള്ള പ്രദേശത്തു നിന്നും (അക്ഷാംശം 5-10◦N, രേഖാംശം 70-75◦E.) ഉത്ഭവിക്കുന്ന ഔട്ട് ഗോയിങ് ലോങ്ങ് വേവ് തെർമൽ റേഡിയേഷന്റെ മൂല്യം 200W/m2നും താഴെയാകണം. കാലാവസ്ഥാ ഉപഗ്രഹങ്ങൾ വഴിയാണ് ഈ മൂല്യം അളക്കുന്നത്. ഈ നാലു ഘടകങ്ങളിൽ ഏറ്റവും പ്രാധാന്യമേറിയത് ആദ്യത്തേതാണ്. സാധാരണയായി ഇവ നാലും ഒരുമിച്ചു തന്നെ സംഭവിക്കും.

നേരത്തെ എത്തിയത് 1918ല്‍, വൈകിയത് 1972ല്‍

കഴിഞ്ഞ 21 വര്‍ഷത്തിനിടയില്‍ 2009ലാണ് കാലവര്‍ഷം ഏറ്റവും നേരത്തെ എത്തിയത്. അന്ന് മേയ് 23നു കാലവര്‍ഷം കേരളത്തില്‍ എത്തി. ആ വര്‍ഷത്തെ പ്രത്യേകത ആന്‍ഡമാനില്‍ കാലവര്‍ഷം മേയ് 20ന് എത്തുകയും മൂന്നു ദിവസം കൊണ്ടു മേയ് 23 നു കേരളത്തില്‍ എത്തുകയും ചെയ്തു എന്നതാണ്. 21 വര്‍ഷത്തിനിടെ ഏറ്റവും വൈകി എത്തിയത് 2003ലാണ്. ജൂണ്‍ 13നാണ് അന്നു കേരളത്തില്‍ കാലവര്‍ഷം എത്തിയത്. എന്നാല്‍, കാലവര്‍ഷം ഏറ്റവും നേരത്തെ എത്തിയത് 1918ലാണ്. മേയ് 11ന്. കാലവര്‍ഷം ഏറ്റവും വൈകി എത്തിയത് 1972ലാണ്. ജൂണ്‍ 18ന്. 2009ല്‍ മേയ് 23ന് മണ്‍സൂണ്‍ എത്തിയിട്ടും ആ വര്‍ഷം ഇന്ത്യയില്‍ മഴ വളരെ കുറവായിരുന്നു. 77% മാത്രം. കേരളത്തില്‍ 9% മഴ കുറവായിരുന്നു.

English Summary: Starting from Andaman The monsoon onset over Kerala is likely to take place by 03rd June 2021