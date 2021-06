‘ചെറിയ ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികളോടോ ഇങ്ങനെ?’; മോദിയോട് കശ്മീരി പെൺകുട്ടി; ഇടപെടൽ

ശ്രീനഗർ∙ ‘രാവിലെ പത്തിന് ഓൺലൈൻ ക്ലാസുകൾ തുടങ്ങും, അത് രണ്ട് മണി വരെ. ഓരോ വിഷയത്തിനും ശേഷം ഹോംവർക്ക് വേറെയും. ഇതൊക്കെ വലിയ കുട്ടികള്‍ക്കു നല്‍കേണ്ടതല്ലേ. ചെറിയ ക്ലാസ്സിലുള്ളവര്‍ക്കാണോ ടീച്ചര്‍മാർ ഇത്രയും എഴുതാനും പഠിക്കാനും കൊടുക്കുന്നത്?', ചോദ്യം പ്രധാനമന്ത്രിയോടാണ്. ചോദിക്കുന്നത് കശ്മീരിൽ നിന്നുള്ള ആറ് വയസുകാരിയാണ്.

വിഡിയോ നിമിഷനേരങ്ങൾ കൊണ്ട് സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറലായിരുന്നു. പിന്നാലെ അധികാരികൾ ഇടപെട്ടു. പരാതി ശ്രദ്ധയില്‍പെട്ട ജമ്മു കശ്മീര്‍ ലഫ്റ്റനന്റ് ജനറല്‍ മനോജ് സിന്‍ഹ ഇത് പരിഹരിക്കാനുള്ള അടിയന്തര നടപടികളും ആരംഭിച്ചു. കുട്ടികളുടെ പഠനഭാരം കുറയ്ക്കാനുള്ള പദ്ധതി 48 മണിക്കൂറിനുള്ളില്‍ തയാറാക്കാനാണു വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന് നൽകിയ നിർദേശം.



English Summary :6-year-old Kashmiri girl complains about online classes to 'Modi Saab' in viral video, J&K L-G reacts