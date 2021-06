എന്തുകൊണ്ട് മോദിയുടെ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തില്ല?; ആലാപനെ വിടാതെ കേന്ദ്രം

ന്യൂഡൽഹി ∙ ബംഗാൾ മുഖ്യമന്ത്രി മമത ബാനർജിയുടെ വിശ്വസ്ത ഉദ്യോഗസ്ഥനും ഇപ്പോൾ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ കണ്ണിലെ കരടുമായ ആലാപൻ ബന്ദോപാധ്യയ്ക്ക് കേന്ദ്രത്തിന്റെ നോട്ടിസ്. പ്രധാനമന്ത്രി വിളിച്ച യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കാതിരുന്നതിനു കാരണം തേടിയാണ് നോട്ടിസ്.

ബന്ദോപാധ്യായ വിരമിക്കാനിരിക്കെ, അദ്ദേഹത്തിന് 3 മാസംകൂടി സംസ്ഥാനത്തു സർവീസിൽ തുടരാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാർ കഴിഞ്ഞയാഴ്ച അനുമതി നൽകിയിരുന്നു. സംസ്ഥാന സർക്കാർ ആവശ്യപ്പെട്ടത് അനുസരിച്ചായിരുന്നു നടപടി. എന്നാൽ, കലൈകുണ്ഡയിൽ കഴിഞ്ഞ 28ന് പ്രധാനമന്ത്രി വിളിച്ചുചേർത്ത ചുഴലിക്കാറ്റ് അവലോകന യോഗത്തിൽ മമതയും ചീഫ് സെക്രട്ടറിയും മനഃപൂർവം പങ്കെടുത്തില്ലെന്ന് ആരോപണമുണ്ടായി.

തുടർന്നാണ്, പഴ്സനൽ മന്ത്രാലയത്തിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ ആലാപനു കേന്ദ്രം നിർദേശം നൽകിയത്. ഇതോടെയാണ് ഉടനടി വിരമിച്ചത്. പിന്നാലെ മമതയുടെ മുഖ്യ ഉപദേഷ്ടാവായി അദ്ദേഹത്തെ നിയമിക്കുകയും ചെയ്തു. എന്നാൽ തിങ്കളാഴ്ച വൈകിട്ട് അയച്ച നോട്ടിസിൽ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ യോഗത്തിൽനിന്ന് എന്തുകൊണ്ട് വിട്ടുനിന്നുവെന്നതിന്റെ കാരണം ബോധിപ്പിക്കണമെന്നാണ് ആവശ്യം.

കേന്ദ്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിൽനിന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ വിട്ടുനിന്നതിനാലാണ് നോട്ടിസ് എന്നാണ് വിശദീകരണം. വിരമിച്ചാലും സർവീസിൽ ഇരുന്ന സമയത്തെ പ്രവൃത്തികൾക്ക് അദ്ദേഹം മറുപടി പറയേണ്ടി വരുമെന്നാണ് ഔദ്യോഗിക വൃത്തങ്ങൾ നൽകുന്ന സൂചന.

