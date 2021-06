തിരുവനന്തപുരം ∙ റെക്കോർഡ് വേനൽമഴയ്ക്കു പിന്നാലെ കേരളം കാലവർഷത്തെ വരവേൽക്കുന്നു. 2018ലെ പ്രളയത്തിനു ശേഷം ഓരോ മഴക്കാലവും മലയാളിക്ക് ആശങ്കകളുടെ കാലം കൂടിയാണ്. 2019ലും 2020ലും വെള്ളപ്പൊക്കവും ചുഴലിക്കാറ്റും ഉരുൾപൊട്ടലുമൊക്കെയുണ്ടായി. ഈ വർഷം വേനൽമഴ 108% അധികമാണ്. ഡാമുകളിൽ പതിവിലും കൂടുതൽ വെള്ളം നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഈ മഴക്കാലം കേരളത്തെ എങ്ങനെ ബാധിക്കും? എങ്ങനെ തയാറെടുക്കണം? കൊച്ചി ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക സർവകലാശാലയിലെ അന്തരീക്ഷ പഠനവിഭാഗം അസി. പ്രഫസർ ഡോ. എസ്.അഭിലാഷ് സംസാരിക്കുന്നു.

കേരളത്തിലെ ഇത്തവണത്തെ കാലവർഷത്തെക്കുറിച്ചുള്ള നിഗമനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്?



ആഗോളതാപനത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ലോകമെമ്പാടും കാലാവസ്ഥയിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ ദൃശ്യമാകുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ മൺസൂൺ മഴയുടെ വിതരണത്തിലും മഴയുടെ തീവ്രതയിലും വർഷാവർഷം ലഭിക്കുന്ന മഴയുടെ ലഭ്യതയിലും വലിയ മാറ്റങ്ങൾ പ്രകടമാണ്. എല്ലാ വർഷവും ജൂൺ ഒന്നാം തീയതിയോടു അടുപ്പിച്ചു മൺസൂൺ എത്താറുണ്ടെങ്കിലും മൺസൂൺ മഴയിൽ വലിയ സ്ഥല-കാല വ്യതിയാനം കാണുവാൻ സാധിക്കും. ജൂൺ മുതൽ സെപ്റ്റംബർ വരെയുള്ള മൺസൂൺ സീസണിൽ കേരളത്തിൽ 200 സെന്റിമീറ്ററിനു മുകളിൽ മഴ ലഭിക്കുമ്പോൾ പടിഞ്ഞാറൻ രാജസ്ഥാനിൽ ലഭിക്കുന്നത് ഏകദേശം 50 സെന്റിമീറ്റർ മഴ മാത്രമാണ്.



ദീർഘകാല ശരാശരിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരു മൺസൂൺ സീസണിൽ ഇന്ത്യൻ ഭൂപ്രദേശം മുഴുവൻ കണക്കിലെടുത്താൽ ലഭിക്കുന്നത് ഏകദേശം 90 സെന്റിമീറ്റർ മഴയാണ്. വർഷംതോറുമുള്ള മഴ ലഭ്യതയിൽ 10 മുതൽ 20 ശതമാനം വരെ ചാഞ്ചല്യം പ്രകടമാണെങ്കിലും പൊതുവെ മൺസൂണിനെ സ്ഥിരതയാർന്ന കാലാവസ്ഥാ പ്രതിഭാസമായിട്ടാണ് കരുതിയിരുന്നത്. കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തിന്റെ ഭാഗമായി അടുത്ത ദശകങ്ങളിൽ ദൃശ്യമാകുന്ന മൺസൂൺ മഴയുടെ ക്രമരാഹിത്യം മൺസൂണിന്റെ പൊതുവായ ഘടനയെ നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നതിനോടൊപ്പം മൺസൂണിന്റെ പ്രവചനാത്മകത കൂടി നഷ്ടപ്പെടുത്തും എന്നതാണു വസ്തുത.

വിദൂര സ്ഥലങ്ങളിൽ നടക്കുന്ന കാലാവസ്ഥാ സംഭവങ്ങളുമായും മൺസൂൺ മഴയ്ക്ക് വളരെയധികം ബന്ധമുണ്ട്. ഉദാഹരണത്തിന് ഇന്ത്യയിലെ മഴയും താപനിലയും ശാന്തസമുദ്രത്തിൽ നടക്കുന്ന എൽനിനോ പ്രതിഭാസവുമായി വളരെയധികം ബന്ധപെട്ടു കിടക്കുന്നു. കഴിഞ്ഞ 150 വർഷത്തെ കണക്കുകൾ പരിശോധിച്ചാൽ, എൽനിനോ ഉണ്ടാകുന്ന വർഷങ്ങളിൽ 70 ശതമാനം പ്രാവശ്യവും ഇന്ത്യയിൽ മൺസൂൺ മഴ കുറഞ്ഞിരുന്നതായി കാണുവാൻ സാധിക്കും. കേരളം നേരിട്ട ഏറ്റവും വലിയ വരൾച്ചയും ഉഷ്‌ണതരംഗങ്ങളും ഉണ്ടായ 2016 ഒരു എൽനിനോ വർഷമായിരുന്നു എന്നു കാണുമ്പോൾ, എൽനിനോ വരുന്ന വർഷങ്ങളിൽ ഇന്ത്യയിൽ കടുത്ത വേനലും വരൾച്ചയും ഉണ്ടാകുന്നത് സ്വാഭാവികമാണെന്ന് കാണാം.

ഉഷ്ണമേഖലാ ഇന്ത്യൻ മഹാ സമുദ്രത്തിന്റെ പടിഞ്ഞാറു ഭാഗത്തുള്ള സമുദ്രജലം ശരാശരിയേക്കാൾ കൂടുതൽ ചൂടാകുന്ന അവസ്ഥയാണ് പോസിറ്റീവ് ഐഒഡി (IOD). ഇത്തരം സാഹചര്യത്തിൽ എൽനിനോ ഉണ്ടെകിൽ പോലും ശരാശരി മൺസൂൺ മഴ ലഭിക്കാറുണ്ട്. പോസിറ്റീവ് ഐഒഡി സാഹചര്യം 2019 മൺസൂണിന്റെ രണ്ടാം പകുതി മുതൽ നിലനിന്നത് കേരളത്തിൽ 2019ൽ മൺസൂൺ മഴയെ രണ്ടാം പാദത്തിൽ കൂടുതൽ സജീവമാക്കിയതായി വിലയിരുത്താം.

ഈ വർഷം മൺസൂൺ കാലത്തു കിഴക്കൻ ശാന്തസമുദ്രത്തിലെ താപനില നിഷ്പക്ഷ അവസ്ഥയിൽ (ന്യൂട്രൽ ഫേസ്) തുടരുവാനാണ് സാധ്യത. ഇത് ഇന്ത്യയിലെ ശരാശരിയിൽ കൂടുതൽ കാലവർഷ മഴ ലഭിക്കാൻ അനുകൂല ഘടകമാണ്. അതോടൊപ്പം ഐഒഡി ഈ മൺസൂൺ കാലത്ത് നിഷ്പക്ഷ അവസ്ഥയിലോ നെഗറ്റീവ് ഫേസിലേക്കോ പോകാനാണു സാധ്യത. ഇതു 2019 ലേതുപോലെ കേരളത്തിൽ മൺസൂണിന്റെ രണ്ടാം പാദം കൂടുതൽ സജീവമാക്കാനുള്ള സാഹചര്യം ഒഴിവാക്കിയേക്കും. കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പിന്റെ ഏപ്രിൽ ഫോർകാസ്റ്റ് അനുസരിച്ചു കേരളം ഉൾപ്പടെ ഇന്ത്യ മുഴുവൻ ശരാശരിയിൽ കൂടുതൽ മൺസൂണാണ് പ്രവചിച്ചിരിക്കുന്നത്.

എന്നാൽ മേയ് അവസാനവാരത്തെ വിലയിരുത്തൽ അനുസരിച്ചു മറ്റു രാജ്യാന്തര മാതൃകകൾ ഇന്ത്യയുടെ മറ്റുഭാഗങ്ങളിൽ ശരാശരിയിൽ കൂടുതൽ മഴയും കേരളം ഉൾപ്പെടുന്ന തെക്കൻ പശ്ചിമതീരത്തു ശരാശരിയിൽ കുറവു മഴയും പ്രവചിക്കുന്നത് കേരളത്തിൽ വേനൽ മഴ 110% കൂടുതൽ മഴ ലഭിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ അനുകൂലമാണ്. എന്നാൽ ജൂൺ രണ്ടാം വാരത്തോടുകൂടി മൺസൂൺ മഴ സജീവമാകുവാനും സാധ്യത കാണുന്നുണ്ട്. ജൂൺ-ജൂലൈ മാസത്തെ മഴക്കുറവ് ഓഗസ്റ്റ്-സെപ്റ്റംബർ മാസം പരിഹരിക്കപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ, കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഒരേ സീസണിൽ തന്നെ പ്രളയവും വരൾച്ചയും നേരിടേണ്ട അവസ്ഥയും മുന്നിൽ കാണേണ്ടതാണ്. ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വ്യക്തമായ സാധ്യതകൾ കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് അടുത്തുതന്നെ പുറപ്പെടുവിക്കും എന്നു കരുതാം.

പതിവിൽക്കൂടുതൽ വേനൽമഴ കിട്ടിയത് വീണ്ടും പ്രളയത്തിന് ഇടയാക്കുമോ എന്ന ആശങ്ക വ്യാപകമാണ്?



വേനൽക്കാലത്തു (മാർച്ച് മുതൽ ജൂൺ വരെ) കേരളത്തിൽ ലഭിക്കേണ്ടതിനേക്കാൾ ഏകദേശം 110% മഴ ഇതിനോടകം തന്നെ കൂടുതൽ കിട്ടിയ സാഹചര്യത്തിൽ മൺസൂണിന്റെ തുടക്കത്തിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസം അതിശക്തമായ മഴ ലഭിച്ചാൽ പ്രളയ സമാനമായ സാഹചര്യവും സൃഷ്‌ടിക്കപ്പെട്ടേക്കാം. മൺസൂൺ ഒരു സ്ഥലത്ത് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു സ്ഥലത്തു പ്രളയവും വെള്ളപ്പൊക്കവും സൃഷ്ടിക്കാൻ ശേഷിയുള്ള കാലാവസ്ഥാ പ്രതിഭാസമായതിനാൽ ഓരോ മൺസൂൺ കാലവും കരുതിയിരിക്കേണ്ടതാണ്.

എന്നാൽ, കേരളത്തിലെ മൺസൂൺ മഴയിൽ കഴിഞ്ഞ ദശകത്തിൽ കാണുവാൻ സാധിച്ച മറ്റൊരു ശ്രദ്ധേയമായ മാറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ജൂൺ-ജൂലൈ മാസങ്ങളിൽ മഴ കുറയുന്നതായും ഓഗസ്റ്റ്-സെപ്റ്റംബർ മാസങ്ങളിൽ മഴ കൂടുന്നതുമാണ്. ഇതോടൊപ്പം മൺസൂണിന്റെ ആരംഭ സമയത്ത് ജൂൺ മാസത്തിൽ അറബിക്കടലിൽ ചുഴലിക്കാറ്റുകൾ പതിവാകുന്നതും കേരളത്തിലെ മൺസൂൺ കാലത്തിന്റെ തുടക്കത്തെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കാറുണ്ട്.

ഉദാഹരണമായി, മൺസൂണിന്റെ തുടക്കത്തിൽ 2019ൽ ഉണ്ടായ വായു ചുഴലിക്കാറ്റും 2020 ൽ ഉണ്ടായ നിസർഗ ചുഴലിക്കാറ്റും കേരളത്തിലെ ജൂൺ മാസത്തിലെ മൺസൂൺ മഴയെ പ്രതികൂലമായി ബാധിച്ചതായി കാണുവാൻ സാധിക്കും. 2021 മൺസൂൺ ആരംഭിക്കുന്നതിനു മുൻപുണ്ടായ ടൗട്ടെ ചുഴലിക്കാറ്റും ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ ഉണ്ടായ യാസ് ചുഴലിക്കാറ്റും മൺസൂണിന്റെ തുടക്കത്തിൽ ഒരു പക്ഷെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുവാനാണ് സാധ്യത.

നേരത്തേ മേയ് 30നു മൺസൂൺ എത്തുമെന്ന് സ്വകാര്യ കാലാവസ്ഥാ ഏജൻസി ആയ Skymet ഉം, മേയ് 31ന് മൺസൂൺ എത്തുമെന്ന് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ ഏജൻസിയും പറഞ്ഞതിനു വിപരീതമായി കേരളത്തിൽ അടുത്ത ഒന്നു രണ്ടു ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ മൺസൂൺ എത്തിച്ചേരുന്നതിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ കാണിക്കാത്തതും, ഇപ്പോഴുണ്ടായ ചുഴലിക്കാറ്റുകൾ മൺസൂണിന്റെ തുടക്കത്തെ പ്രതികൂലമായി ബാധിച്ചു എന്നതിലേക്കാണ് വിരൽ ചൂണ്ടുന്നത്. കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനവും അറബിക്കടൽ ദ്രുതഗതിയിൽ ചൂടാകുന്നതും അറബിക്കടലിൽ അടിക്കടിയുണ്ടാകുന്ന ചുഴലിക്കാറ്റുകളും മൺസൂണിന്റെ പ്രവചനത്തിലുള്ള കൃത്യതയെയും ബാധിക്കുന്നതായി മനസിലാക്കാം.

കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിൽ പ്രളയത്തിനു കാരണമായ അതിവർഷം ആവർത്തിക്കുമോ?



പ്രളയത്തിന് കാരണമായേക്കാവുന്ന രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസം നീണ്ടു നിലക്കുന്ന അതിശക്തമായ മഴയുടെ സാഹചര്യം ഒഴാഴ്ചയ്ക്കു മുൻപേ പ്രവചിക്കുവാൻ ലോകത്ത് ഇന്ന് നിലവിലുള്ള പ്രവചന സംവിധാനങ്ങൾക്കു ശാസ്ത്രീയമായി സാധ്യമല്ല. കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് വർഷങ്ങളും അതിവൃഷ്ടി വർഷങ്ങളും പ്രളയങ്ങളും ആയതിനാൽ മൺസൂൺ എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ പൊതുവെ പ്രളയഭീതി ഉണ്ടാകുന്നത് സ്വാഭാവികമാണ്.

എന്നാൽ ഈ ദശകത്തിൽ തന്നെ 2015 ഉം 2016 ഉം അതിതീവ്ര വരൾച്ചാ കാലഘട്ടവുമായിരുന്നു എന്നു കൂടി മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ്. അതായതു മൺസൂൺ മഴയുടെ ചാഞ്ചാട്ടം കൂടുകയാണെന്നുള്ളതാണ് കൂടുതൽ അമ്പരിപ്പിക്കുന്നത്. മൺസൂൺ സീസണിൽ മുഴുവൻ ലഭിക്കേണ്ട മഴയിൽ കുറവ് മഴ ലഭിച്ചാലും സീസണിനുള്ളിൽ ഒന്നു രണ്ടു ദിവസം അതിതീവ്ര മഴ ലഭിച്ചാൽ പ്രളയ സമാനമായ സാഹചര്യവും സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടേക്കാം.

കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം കേരളത്തിലെ കാലവർഷത്തെ എത്രമാത്രം സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ട്?



കഴിഞ്ഞ രണ്ടു പതിറ്റാണ്ടായി പല പ്രദേശങ്ങളിലും മഴയുടെ അളവും പെയ്ത്തുരീതിയും പതിവിൽനിന്നു വിപരീതമായി വളരെയേറെ വ്യത്യാസപ്പെടുന്നതായി കാണുന്നു. സാധാരണ മഴക്കാലത്തു ലഭിക്കുന്ന തീവ്രതയിൽനിന്നും കവിഞ്ഞ്‌ ഇന്ത്യയിൽ പലയിടത്തും അതിതീവ്ര മഴ പെയ്യുന്ന പ്രവണത ഏറിവരുന്നു. എന്നാൽ കഴിഞ്ഞ ഒരു ദശകത്തിൽ കേരളത്തിൽ ലഭിച്ച മൺസൂൺ മഴയുടെ കണക്ക് പരിശോധിച്ചാൽ, പകുതിയിൽ അധികം വർഷങ്ങളിലും മൺസൂൺ മഴയിൽ ശരാശരിയിൽനിന്നും 20 ശതമാനത്തിൽ അധികം വ്യതിയാനം ഉണ്ടായതായി കാണുവാൻ സാധിക്കും.

ഇതിൽനിന്ന് മനസിലാക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നത് മൺസൂൺ സമീപ കാലഘട്ടത്തിൽ കൂടുതൽ അസ്ഥിരമാകുന്നതായിട്ടാണ്. ഇതിൽ 2 വർഷങ്ങളിൽ (2013, 2018) ശരാശരിയിൽ നിന്നും 20 ശതമാനത്തിൽ അധിക മഴ ലഭിച്ചപ്പോൾ 3 വർഷങ്ങളിൽ (2012, 2015, 2016) ശരാശരിയിൽനിന്നും 20 ശതമാനത്തിൽ കുറവു മഴയാണ് ലഭിച്ചത്. മറ്റൊരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ഒരു ദശകത്തിൽ അതിവർഷമോ-അനാവൃഷ്ടി വർഷമോ ഉണ്ടാകുവാനുള്ള സാധ്യത 50 ശതമാനത്തിൽ അധികമാണെന്ന് കാണുവാൻ സാധിക്കും.

ആഗോള താപനത്തിന്റെ ഫലമായി കരയും കടലും ചൂടുപിടിച്ചു ബാഷ്പീകരണ തോത് വർധിക്കുന്നതിനോടൊപ്പം അന്തരീക്ഷവും ചൂടുപിടിക്കുന്നതുകൊണ്ട് അന്തരീക്ഷത്തിനു കൂടുതൽ നീരാവിയെ ഉൾക്കൊള്ളുവാൻ സാധിക്കുകയും ഇതു പലപ്പോഴും അതിതീവ്രമഴയ്ക്ക് കാരണമാകാറുമുണ്ട്. ഇതുകാരണം മൺസൂണിന്റെ ഭാഗമായ തെക്കുപടിഞ്ഞാറൻ കാറ്റ് ശക്തിപ്രാപിക്കുന്ന അവസരങ്ങളിൽ കേരളത്തിൽ ചുരുങ്ങിയ കാലയളവിൽ ലഭിക്കുന്ന അതിതീവ്ര മഴ വർധിക്കുന്നതായി കാണുവാൻ സാധിക്കും. കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തിന്റെ ഭാഗമായി മിതമായ മഴദിനങ്ങൾ കുറയുകയും അതിതീവ്ര മഴദിനങ്ങൾ കൂടുകയും ചെയുന്നു.‌

മലനാടും ഇടനാടും തീരപ്രദേശവും ഉൾപ്പെടുന്ന സവിശേഷമായ ഭൂപ്രകൃതിയുള്ള കേരളത്തെ പോലെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇത്തരം മാറ്റങ്ങൾ അതിതീവ്ര മഴ പ്രളയത്തിനും അതിനു ശേഷം വലിയ ഇടവേളകളിൽ മഴ മാറിനിൽക്കുന്നതു വരൾച്ചയ്ക്കും ഒരുപോലെ ആക്കം കൂട്ടാറുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ ദശകത്തിൽ കേരളത്തിൽ ലഭിച്ച മൺസൂൺ മഴയുടെ തീവ്രത പരിശോധിച്ചാൽ ഇതു വ്യക്തമാകും.

ആലിപ്പഴ വർഷത്തിനും ഇടിമിന്നലിനും ഒക്കെ ഇടയാക്കുന്ന കൂറ്റൻ മേഘങ്ങൾക്ക്ു രൂപം കൊള്ളാൻ അന്തരീക്ഷ താപവർധന സഹായകരമാവും. ടൊർണാഡോ പോലുള്ള ചെറു ചുഴലികളെ എങ്ങനെയാണ്‌ ആഗോളതാപനം ബാധിക്കുക എന്നത്‌ ഇപ്പോഴും വ്യക്തമല്ല. ഇത്തരം ചുഴലികൾ സാധാരണയായി കേരളത്തിൽ കണ്ടുവരാറില്ല. എന്നാൽ ഈ കാലവർഷക്കാലത്ത്‌ മിന്നൽ ചുഴലികളും വാട്ടർ സ്പൗട്ട്‌ പോലുള്ള പ്രതിഭാസങ്ങളും ഇടിമിന്നലും കേരളത്തിൽ ഉണ്ടായത്‌ ആശങ്കാജനകമാണ്‌. മൺസൂൺ മഴയുടെ വിതരണത്തിലും തീവ്രതയിലും കാണുവാൻ സാധിക്കുന്ന മാറ്റങ്ങൾക്കൊപ്പം മഴമേഘങ്ങളുടെ ഘടനയിൽ സംഭവിച്ച മാറ്റങ്ങൾ എടുത്തു പറയേണ്ടതാണ്.

സാധാരണയായി കാലവർഷ സമയത്തു കാണപ്പെടുന്നത് ‘നിംബോ-സ്ട്രാറ്റസ്’ വിഭാഗത്തിൽ പെടുന്ന ഉയരം കുറഞ്ഞ മേഘങ്ങളാണ്. ഇത്തരം മേഘങ്ങളിൽ ഹിമകണങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യം കുറവായതിനാൽ മൺസൂൺ സമയത്ത് ഇടിയും മിന്നലും ഉണ്ടാകുന്നത് വിരളമായിരുന്നു. എന്നാൽ അടുത്ത കാലത്തായി മൺസൂൺ സമയത്തും അന്തരീക്ഷത്തിൽ 12-15 കിലോമീറ്റർ വരെ ഉയരത്തിൽ എത്തുന്ന ഹിമകണങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യമുള്ള ഇടിമിന്നൽ മേഘങ്ങളായ കൂമ്പാര (ക്യുമുലോനിംബസ്) മേഘങ്ങൾ പതിവാകുന്നത് ആഗോളതാപനത്തിന്റെ ഫലമായിട്ടാണെന്നാണ് പൊതുവെ വിലയിരുത്തുന്നത്. ഇത്തരം മേഘങ്ങളുടെ മറ്റൊരു സവിശേഷത എന്ന് പറയുന്നത്, ചുരുങ്ങിയ കാലയളവിൽ അതിതീവ്ര മഴ പെയ്യിക്കാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ്. കേരളത്തിൽ അതിതീവ്രമായി മഴ ലഭിച്ച 2018 ലും 2019 ലും ഇത്തരം കൂമ്പാരമേഘങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യം ദൃശ്യമായിരുന്നു.

സമീപ കാലങ്ങളിൽ ദൃശ്യമാവുന്നത്‌ മൺസൂൺ കൂടുതൽ അസ്ഥിരമാകുന്നതായിട്ടാണ്. വരും വർഷങ്ങളിൽ ഈ ക്രമരാഹിത്യം വർധിക്കും. വർഷം തോറുമുള്ള വ്യതിയാനങ്ങളും സീസണിനുള്ളിലെ വ്യതിയാനങ്ങളും കൂടുതൽ പ്രകടമാവും. മൺസൂൺ സീസണിൽ ലഭിക്കുന്ന ആകെ മഴയുടെ അളവിൽ മാറ്റം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ലെങ്കിലും അതിന്റെ വിതരണത്തിൽ സാരമായ വ്യത്യാസം സംഭവിക്കും.

ചുരുക്കം ചില ദിവസങ്ങളിൽ തീവ്രമായി മഴ പെയ്യുകയും ദീർഘനാൾ മഴയില്ലാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത്‌ വരും കാലങ്ങളിൽ മൺസൂണിന്റെ സ്ഥായീഭാവമായിത്തീരും. ആഗോളതാപനത്തിന്റെ ഫലമായി സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള അനിശ്ചിതത്വവും കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനങ്ങളും മൺസൂൺ പ്രതിഭാസത്തെ ഭാവിയിൽ കൂടുതൽ പ്രവചനാതീതമാക്കും.

ചുഴലിക്കാറ്റുകളും ന്യൂനമർദങ്ങളും ഇനിയും കൂടുമോ?



അറബിക്കടലും ബംഗാൾ ഉൾക്കടലും ഉൾപ്പെടുന്ന ഉത്തര ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രം മറ്റ്‌ സമുദ്രങ്ങളേക്കാൾ അതിവേഗമാണ്‌ ചൂടുപിടിക്കുന്നത്‌. മറ്റു സമുദ്രത്തടങ്ങൾ 100 വർഷം കൊണ്ട് 1 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ താഴെ മാത്രം ചൂടായപ്പോൾ, അറബിക്കടൽ ഏകദേശം 1.1 ഡിഗ്രിക്ക് മുകളിൽ ചൂടായതാണു കേരളത്തിന്റെ കാലാവസ്ഥയെ കൂടുതൽ അസ്ഥിരമാക്കുന്നത്. അറബിക്കടലിൽ രൂപം കൊള്ളുന്ന ചുഴലിക്കാറ്റുകളുടെ എണ്ണത്തിൽ ഭാവിയിൽ വർധനവുണ്ടാവും.

2019ൽ ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ രൂപം കൊണ്ടതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ചുഴലിക്കാറ്റുകൾ അറബിക്കടലിൽ രൂപം കൊണ്ടത് ഇതിലേക്കാണ് വെളിച്ചം വീശുന്നത്. ഓഖിക്ക് ശേഷം തുടരെ തുടരെ കേരളതീരത്തേക്ക് ന്യൂനമർദങ്ങൾ എത്തുന്നത് നമ്മുടെ തീരവും പഴയതു പോലെ സുരക്ഷിതമല്ല എന്ന യാഥാർഥ്യത്തിലേക്കാണ് വിരൽ ചൂണ്ടുന്നത്. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി മൺസൂൺ സമയത്തെ മത്സ്യബന്ധന വിലക്കിനോടൊപ്പം മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്കു കൂടുതൽ തൊഴിൽ ദിനങ്ങൾ നഷ്ടമാകുവാനും കാരണമായേക്കാം. നമ്മുടെ തീരപ്രദേശം അടിക്കടി കടലാക്രമണത്തിനും വിധേയമാകും.

അറബിക്കടൽ ദ്രുതഗതിയിൽ ചൂടാകുന്നത് തീരദേശ ജനതയുടെ ജീവനോപാധിയെയും പ്രത്യക്ഷത്തിൽ ബാധിക്കുന്നതായി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കും. കടൽ വെള്ളം ചൂടാകുന്നതും കൂടുതൽ ആസിഡ് മയമാകുന്നതും കടലിന്റെ ആവാസവ്യവസ്ഥയെ ബാധിക്കുന്നതുവഴി കടലിലെ ഭക്ഷ്യശൃംഖലതന്നെ താറുമാറാകുകയും അതുവഴി കേരളത്തിന്റെ തീരക്കടലിലെ മത്സ്യലഭ്യതയിൽ ഗണ്യമായ കുറവ് സംഭവിച്ചതായും പുതിയ പഠനങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഇതിനോടൊപ്പം മാനുഷിക പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യങ്ങളും മറ്റ് രാസപദാർഥങ്ങളും കടലിൽ എത്തുന്നതും കടലിന്റെ ആവാസവ്യവസ്ഥയെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുന്നതായി കാണുവാൻ സാധിക്കും.

കടലിലെ ഉപരിതല ജലത്തിലെ ഓക്സിജന്റെ അളവ് കുറയുന്നതും ഉപരിതല ജലം കൂടുതൽ ചൂടാകുന്നതുവഴി പോഷകഘടങ്ങൾ കൂടുതൽ അടങ്ങിയ കടൽവെള്ളം ഉപരിതലത്തിൽ എത്തിച്ചേരാത്തതും കടൽ വെള്ളത്തിന്റെ ഉൽപാദനക്ഷമതയെയും ബാധിക്കുന്നതായി നിരീക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ താപവർധന സമുദ്രജലത്തിന്റെ അമ്ലത വർധിക്കുന്നതിനും ഓക്സിജന്റെ അളവു കുറയുന്നതിനും കാരണമാവുകയും തൽഫലമായി മത്സ്യസമ്പത്ത്‌ ശോഷിക്കുകയും ചെയ്യും. ഇതു മത്സ്യബന്ധനം ജീവിതോപാധിയാക്കിയ വലിയ ജനവിഭാഗത്തെ സാരമായി ബാധിക്കും.

കാലവർഷത്തെ നേരിടാൻ എങ്ങനെ തയാറെടുക്കണം? പ്രളയം ഒഴിവാക്കാൻ എന്തൊക്കെ മുൻകരുതലുകൾ എടുക്കണം?



കൃഷിയെയും മത്സ്യബന്ധനത്തെയും ഉപജീവനമാർഗമായി സ്വീകരിച്ച തദ്ദേശീയ ജനവിഭാഗങ്ങളെ കാലാവസ്ഥാവ്യതിയാനം കൂടുതൽ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുവാൻ സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ ഇതിനെ പ്രതിരോധിക്കുവാൻ ഭരണ സംവിധാനങ്ങളുടെ അടിയന്തര ഇടപെടലുകൾ അത്യാവശ്യമാണ്. കാലാവസ്ഥയിൽ പ്രകടമായിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങളും പ്രവണതകളും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതും ഉൾക്കൊള്ളേണ്ടതും നമ്മുടെ വികസന മാർഗങ്ങളും ദുരന്ത ലഘൂകരണരീതികളും പ്രാദേശിക തലത്തിൽ രൂപപ്പെടുത്തുന്നതിന്‌ ഏറെ നിർണായകമാണ്‌.

ഇന്റർ ഗവൺമെന്റൽ പാനൽ ഓൺ ക്ലൈമറ്റ്‌ ചേഞ്ച് അടിസ്ഥാനമാക്കുന്ന ഭൂരിഭാഗം മോഡലുകളുടെയും പ്രവചനപ്രകാരം ഇന്ത്യയിലെ മഴ കൂടുതൽ കൂടുതൽ അസ്ഥിരമാവുകയും മഴ ലഭിക്കുന്നത് ആകെ അളവിൽ കുറയുകയും പക്ഷേ തീവ്രമഴ കൂടുകയും ചെയ്യുമെന്നാണ്‌. ഒന്നു രണ്ടു ദിവസങ്ങളിൽ 10 മുതൽ 20 സെന്റിമീറ്റർ വരെ മഴയും ഒരു ആഴ്ചയിൽ 30 മുതൽ 40 സെന്റിമീറ്റർ വരെ മഴയും ലഭിക്കുവാനുള്ള സാഹചര്യമാണ് മൺസൂൺ കാലത്ത് ഇപ്പോൾ നിലവിലുള്ളത്. കോവിഡിന്റെ കൂടി പശ്ചാത്തലത്തിൽ ചെറിയ വെള്ളപ്പൊക്കങ്ങളും, മണ്ണിടിച്ചിലും ഉരുൾപൊട്ടലുകളും പോലും ദുരന്ത നിവാരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ദുഷ്കരമാക്കും. ഇത്തരം സാഹചര്യങ്ങൾ മുൻകൂട്ടി കണ്ടുകൊണ്ടുള്ള അടിയന്തര ഇടപെടലുകൾ നടത്തേണ്ടതാണ്.

കാലാവസ്ഥാ മാറ്റത്തോടൊപ്പം മാനുഷിക ഇടപെടലുകൾകൊണ്ട് ദുർബലമാകുന്ന നമ്മുടെ പരിസ്ഥിതിയെയും കൂടി കണക്കിലെടുത്തുള്ള സുസ്ഥിരമായ കാഴ്‌ചപ്പാടോടുകൂടിയുള്ള ദുരന്ത ലഘൂകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കാണ് അടിയന്തര പ്രാധാന്യം നൽകേണ്ടത്. പാരിസ്ഥിതിക ആഘാതം കുറച്ച് അടുത്ത രണ്ടോ മൂന്നോ പതിറ്റാണ്ടുകളിൽ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന അതിതീവ്ര കാലാസ്ഥാ സംഭവങ്ങളെ കൂടി മുൻകൂട്ടികണ്ടുകൊണ്ടുള്ള വികസന നയരൂപീകരണവും ആസൂത്രണവുമാണ് നമുക്കാവശ്യം.



തുടർച്ചയുള്ളതും തടസമില്ലാത്തതുമായ കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണമാണ് ദുരന്തനിവാരണത്തിന് പരമപ്രധാനം അതിനാൽ കേരളാ ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക വകുപ്പിന്റെ കീഴിൽ ചുരുങ്ങിയത് ബ്ലോക്ക് അടിസ്ഥാനത്തിലെങ്കിലും ഓട്ടമാറ്റിക് വെതർ സ്റ്റേഷൻ പോലുള്ള നിരീക്ഷണ സംവിധാനങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്. ഇതു പൊതുജനങ്ങൾക്കും ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും യഥാസമയം ലഭ്യമാക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഓപ്പൺ ഡേറ്റ പോളിസിയിയും അവലംബിക്കേണ്ടതാണ്. ഇതു വഴി കാലാവസ്ഥാ സാക്ഷരത താഴെതട്ടിലേക്കു വ്യാപിപ്പിക്കാനും പൊതുജനങ്ങളിലും മാധ്യമങ്ങളിലും കാലാവസ്ഥ സംബന്ധിച്ചുള്ള അവബോധം സൃഷ്ടിക്കുവാനും സാധിക്കും.

അങ്ങനെ ലഭ്യമായ കാലാവസ്ഥാ വിവരങ്ങൾ ലളിതമായി മനസ്സിലാക്കുവാനും കൂടുതൽ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുവാനും സാധിക്കും. വിവിധ സർക്കാർ-പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങൾ ശേഖരിക്കുന്ന കാലാവസ്ഥാ സംബന്ധമായ വിവരങ്ങൾ ഒരു പൊതുപ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ലഭ്യമാക്കി മുന്നറിയിപ്പുകൾക്കും ഗവേഷണത്തിനുമായി ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് നൽകുന്ന മഞ്ഞ, ഓറഞ്ച്, റെഡ് മുന്നറിയിപ്പുകൾക്ക് അനുസരിച്ച് ഓരോ അവസരത്തിലും വ്യക്തിയെന്ന നിലയിലും സമൂഹമായും എടുക്കേണ്ട മുൻകരുതലുകൾ എന്തെല്ലാമാണെന്നു പ്രദേശവാസികൾക്കും പ്രാദേശിക ഭരണസംവിധാനങ്ങൾക്കും വ്യക്തമായ ധാരണ ഉണ്ടാവേണ്ടതാണ്.

വികേന്ദ്രീകൃത ഭരണ സംവിധാനത്തിൽ ദുരന്തനിവാരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൂടുതൽ കാര്യക്ഷമതയോടെ കൈകാര്യം ചെയ്യുവാൻ എല്ലാ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളെയും സജ്ജമാക്കുക എന്നത് അടിയന്തര പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്നു. പ്രാദേശിക അടിസ്ഥാനത്തിൽ ദുരന്ത സാഹചര്യങ്ങൾ മുൻകൂട്ടി മനസിലാക്കുവാൻ തദ്ദേശ സ്ഥാപങ്ങളെയും അതാതു പ്രദേശത്തു ലഭ്യമായ വിഷയ വിദഗ്ധരെയും മറ്റു തൽപര കക്ഷികളെയും ഉൾപ്പെടുത്തി കുറഞ്ഞത് ബ്ലോക്ക് തലത്തിലെങ്കിലും നിരീക്ഷണ സംവിധാനങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്തുക എന്നത് 2018ലെ പ്രളയത്തിനു ശേഷം ഉയർന്നു വരുന്ന ആവശ്യമാണ്. പുതിയ സർക്കാർ അടിയന്തരമായി ഇതിൽ ഇടപെടും എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം.

കാലാവസ്ഥ, ജല മാനേജ്‌മന്റ്, ഭൗമശാത്രം, കാർഷിക മേഖല, പക്ഷി-മൃഗസംരക്ഷണം, ആരോഗ്യം, മത്സ്യബന്ധനം തുടങ്ങി വിവിധ വിഷയങ്ങളിൽ പ്രാഗൽഭ്യമുള്ളവരെ സംഘടിപ്പിച്ചു കേരള ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക വകുപ്പിന്റെ കീഴിൽ സംയോജിത ഗവേഷണങ്ങളെ പരിപോഷിപ്പിക്കുന്നതിന് ഏകീകൃത സംവിധാങ്ങൾ ഒരുക്കേണ്ടതാണ്. തദ്ദേശ സമൂഹങ്ങളെക്കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തി ബഹുതല-അപകട -പ്രകൃതി പ്രക്ഷോഭ മുന്നറിയിപ്പ് സംവിധാനം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുകയും കാര്യക്ഷമമായി നിലനിർത്തുകയും വേണം. അപകടങ്ങൾക്കും ദുരന്തങ്ങൾക്കും ഇരയാകാനിടയുള്ള ജനങ്ങളുടെയും തദ്ദേശ സ്ഥാപങ്ങളുടെയും നേരിട്ടുള്ള പങ്കാളിത്തം ഇത്തരം സാമൂഹിക അപകട ലഘൂകരണ സംവിധാനത്തിന്റെ വിജയത്തിന് അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്. ഇവിടെ ബഹുജന പങ്കാളിത്തത്തോടുകൂടിയുള്ള ‘ബോട്ടം അപ്’ മാതൃകയാണ് ഏറ്റവും ഫലപ്രദമാവുക.

ഇടിമിന്നൽ വരുന്നുണ്ടോ? ഇനി ലഭിക്കും മുന്നറിയിപ്പ്

പാലക്കാട്∙ തലയിൽ പാൽവെളുപ്പുമായി, കറുത്തിരുണ്ട കൂറ്റൻകാർമേഘം പിളർന്നു മിന്നലും, ആകാശവും ഭൂമിയും കുലുക്കിയുളള ഇടിയുടെയും വരവ് താമസിയാതെ, ഇനി മുൻകൂട്ടി അറിയാനാകും. നിമിഷംകെ‍ാണ്ടു നെടുകെ പിളർത്തിയും കരിച്ചും കടന്നുപേ‍ാകുന്ന ഇടിമിന്നലിനെക്കുറിച്ചു ശരാശരി മുക്കാൽ മണിക്കൂർ മുൻപ് പ്രത്യേക ശബ്ദത്തേ‍ാടെ മുന്നറിയിപ്പു നൽകുന്ന ആപ്പാണ് സംസ്ഥാന ദുരന്തനിവാരണ അതേ‍ാറിറ്റി തയാറാക്കുന്നത്. പരീക്ഷണങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ് ഒ‍ക്ടേ‍ാബറേ‍ാടെ സംവിധാനം സജ്ജമാക്കാൻ കഴിയുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് അധികൃതർ.

നിലവിൽ, കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണകേന്ദ്രത്തിന്റെ ഡാമിനിആപ്പ് ഔദ്യേ‍ാഗികമായി ഉപയേ‍ാഗിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനകാലത്ത് സംസ്ഥാനത്തിന് കൂടുതൽ യോജിച്ച സംവിധാനം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനാണ് അതേ‍ാറ്റി വിദഗ്ധസംഘത്തിന്റെ ശ്രമം. എർത്ത് നെറ്റ് വർക്ക്, സ്കൈമാറ്റ് അടക്കമുളള സ്വകാര്യ കാലാവസ്ഥനിരീക്ഷണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ സഹായവും ഈ ശ്രമത്തിനുണ്ട്.

സാറ്റലൈറ്റ് വഴി മേഘങ്ങളുടെ മുകളിലെ ചൂട് നിരീക്ഷിച്ച്, സെൻസറുകൾ മുഖേനയാണ് മിന്നലിന്റെയും ഇടിയുടെയും സാധ്യതയെക്കുറിച്ച് ആപ്പിലൂടെ മുന്നറിയിപ്പു നൽകാൻ കഴിയുക. 6 കിലേ‍ാമീറ്റർ കനവും 5 കിലേ‍ാമീറ്റർവരെ ഉയരവുമുള്ള കാർമേഘങ്ങളിൽനിന്നാണു പലപ്പേ‍ാഴും ശക്തമായ മിന്നലും കനത്ത ഇടിയും ഉണ്ടാകുന്നതെന്നാണു നിഗമനം. ഇത്തരം മേഘങ്ങളെ തിരിച്ചറിയാവുന്ന സംവിധാനം സെൻസറുകളിലുണ്ടാകും പ്രാദേശികമായി ഉണ്ടാകുന്ന മിന്നൽചുഴലിയെക്കുറിച്ചും ആപ്പുവഴി മുന്നറിയിപ്പു നൽകാനാകുമേ‍ാ എന്നതും പരിഗണനയിലാണ്.

ഉയരം കൂടിയ സ്ഥലങ്ങളിലൂടെയാണ് ഇടിമിന്നൽ ഊർജം ആദ്യം കടന്നുപേ‍ാകുക. അതിന്റെ ജനകീയ ഉദാഹരണമാണ് മിന്നലേറ്റു തെങ്ങിന്റെ തല കത്തുന്നതും തകരുന്നതും. നെഗറ്റീവും പേ‍ാസിറ്റീവും ഊർജമുളള മേഘങ്ങൾ തമ്മിലുണ്ടാകുന്നതും, മേഘങ്ങളുടെ ഊർജം വിവിധസമ്മർദങ്ങളാൽ അന്തരീക്ഷത്തിൽ അവസാനിക്കുമ്പേ‍ാഴുണ്ടാകുന്ന മിന്നലുകളും ജീവജാലങ്ങളെ ബാധിക്കില്ല. എന്നാൽ, മേഘങ്ങളിൽനിന്നു ഭൂമിയിലേക്കുള്ള മിന്നൽ പ്രസരണമാണ് അപകടം വിതക്കുന്നത്. എത്ര ഊർജം വേണമെങ്കിലും ഭൂമി സ്വീകരിക്കുമെന്നതിനാൽ അപകടം കൂടെയുണ്ടാകാമെന്നു വിദഗ്ധർ പറയുന്നു. ഈർപ്പമുള്ള മണ്ണിലാണ് നിൽക്കുന്നതെങ്കിൽ ശരീരത്തിലൂടെ മിന്നൽ അതിവേഗം കടന്നുപേ‍ാകും.

ഭൂമിയുമായുളള സമ്പർക്കം പരമാവധി ഒഴിവാക്കാനാണ് ഇടിയും മിന്നലുമുളളപ്പേ‍ാൾ ശ്രമിക്കേണ്ടത്. റബർചെരിപ്പാണ് ഇട്ടതെങ്കിൽ ഗുണം ചെയ്യും. ഭിത്തി, വാതിൽ, ജനൽ എന്നിവയ്ക്ക് അരികിൽ നിൽക്കുകയേ‍ാ, ഇരിക്കുകയേ‍ാ ചെയ്യരുത്. ഒ‍ാടിപ്പേ‍ായി കട്ടിലിൽ കിടക്കുകയുമരുത്.എവിടെയും ഒരു സുരക്ഷിത സ്ഥലമില്ലെങ്കിൽ, കാലിനിടയിലേക്ക് തലതാഴ്ത്തി ഒരു പന്തുപേ‍ാലെയായി ഇരിക്കണമെന്നും ശാസ്ത്രജ്ഞർ പറയുന്നു. ഇരിക്കാനുളള നേരം ഒത്തുകിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ കാൽപ്പാദങ്ങൾ ചേർത്തുവേണം നിൽക്കാൻ. കാൽ അകത്തിനിന്നാൽ ഇരുകാലിലൂടെയും മിന്നലിന്റെ ഊർജം ഭൂമിയിലേക്കു കടന്നുപേ‍‍ായേക്കും. ഇവയുടെ സാധ്യതയെക്കുറിച്ചുളള മുന്നറിയിപ്പ് ഭാവിയിൽ എല്ലാവർക്കും മെ‍ാബൈലിൽ ലഭ്യമാക്കാനുമാകും.

സെക്കൻഡിൽഎത്തുന്നത് 100 വരെ മിന്നലുകൾ



ഏറെ ആകർഷകവും എന്നാൽ അപകടകരവുമായ പ്രകൃതി പ്രതിഭാസമാണ് ഇടിയും മിന്നലും. രണ്ടുംകൂടി ഒന്നിച്ചുവരുമ്പേ‍ാഴുണ്ടാകുന്ന അപകടം അത്രയും കൂടുതലാണു താനും. രാജ്യത്ത് സെക്കൻഡിൽ ശരാശരി 100 മിന്നലുകൾ ഭൂമിയിൽ പതിക്കുന്നതായാണു കണക്ക്. ഇടിമിന്നലേറ്റ് 2500 പേർ വരെ ഒരു വർഷം മരിക്കുന്നതായി കലാവസ്ഥാ ശാസ്ത്രജ്ഞർ പറയുന്നു. കണ്ണുചിമ്മുന്ന സമയത്തേക്കാൾ വേഗമുള്ള കാലാവസ്ഥ പ്രതിഭാസംകൂടിയാണ് മിന്നൽ. അവയുടെ വ്യക്തമായ പ്രവചനം ഇന്നും ശാസ്ത്രലേ‍ാകത്തിനു വെല്ലുവിളിയാണ്.

ഭൗമമന്ത്രാലയത്തിനു കീഴിൽ പുണെയിലുള്ള ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിട്ട്യൂട്ട് ഒ‍ാഫ് ട്രേ‍ാപ്പിക്കൽ മെറ്റീരിയേ‍ാളജി (ഐഐടിഎം) രാജ്യത്തിന്റെ വിവിധഭാഗങ്ങളിലായി സ്ഥാപിച്ചിട്ടുളള 48 സെൻസറുകൾ വഴിയാണു മിന്നലുകൾ നിരീക്ഷിക്കുന്നത്. സെൻസറുകൾ സ്ഥാപനത്തിന്റെ കേന്ദ്രയൂണിറ്റുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. 48 ചതുരശ്ര കിലേ‍ാമീറ്ററിനുള്ളിലെ അന്തരീക്ഷമാറ്റങ്ങൾ വരെ ഇവ പിടിച്ചെടുത്തു നൽകും.

