കൊച്ചി∙ സ്വർണക്കടത്തു കേസിൽ യുഎഇ കോൺസൽ ജനറലിനെയും അറ്റാഷെയെയും പ്രതി ചേർക്കാൻ കസ്റ്റംസിന് കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ അനുമതി. ഇരുവരുടെയും മൊഴിയെടുക്കുന്നതിനും ആവശ്യം വന്നാൽ പ്രതിചേർക്കുന്നതിനും അനുമതി തേടി കസ്റ്റംസ് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയത്തിനു കത്തു നൽകിയിരുന്നു. ഇതിനു നൽകിയ മറുപടിയിലാണ് ഇവരെ പ്രതി ചേർക്കാൻ അനുമതി നൽകിയിരിക്കുന്നത്.

ഇതോടെ നിയമപരമായ നടപടികളുമായി മുന്നോട്ടു പോകാനാണ് കസ്റ്റംസ് തീരുമാനം. എന്നാൽ കേസിന്റെ തുടർ നടപടികൾ എങ്ങനെ മുന്നോട്ടു കൊണ്ടുപോകും എന്ന കാര്യത്തിൽ അന്വേഷണ സംഘത്തിന് വ്യക്തതയില്ല. നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനു ശേഷം സ്വർണക്കടത്തു കേസിൽ അന്വേഷണം മുന്നോട്ടു പോയിട്ടില്ലെന്ന ആരോപണങ്ങൾക്കിടെയാണ് കേസന്വേഷണത്തെക്കുറിച്ച് പുതിയ വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവരുന്നത്. കേസിൽ തെളിവു ശേഖരണം നടത്തിയെങ്കിലും യുഎഇ മുൻ കോൺസൽ ജനറൽ ജമാൽ അൽസാബിക്കും അറ്റാഷെ റഷീദ് ഖാമിസ് അൽ അഷ്മിയയെയും പ്രതി ചേർക്കാൻ സാധിക്കാതിരുന്നത് അന്വേഷണത്തിന് തടസമായിരുന്നു.

ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് കസ്റ്റംസ് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയത്തിന് ആറുമാസം മുൻപു കത്തു നൽകിയത്. ഇരുവരെയും ചോദ്യം ചെയ്യുന്നതിനും പ്രതി ചേർക്കുന്നതിനും അനുമതി തേടിയായിരുന്നു കത്ത്. ഇതിനു നൽകിയ മറുപടിയിലാണ് നിയമപരമായ തുടർ നടപടികളുമായി മുന്നോട്ടു പോകാമെന്ന് കേന്ദ്രം അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതോടെ ഇരുവർക്കും നോട്ടിസ് അയയ്ക്കാൻ കസ്റ്റംസ് തീരുമാനിച്ചു. നോട്ടിസിനോട് പ്രതികരിച്ചാലും ഇല്ലെങ്കിലും ഇരുവരെയും പ്രതിചേർക്കാനാണ് തീരുമാനം.

അതേസമയം ഇരുവരെയും ചോദ്യം ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷ കസ്റ്റംസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കുമില്ല. മൊഴിയെടുക്കലിനു നേരത്തേയും ആവശ്യപ്പെട്ടെങ്കിലും ഇരുവരും സഹകരിച്ചിരുന്നില്ല. ഇതേത്തുടർന്ന് കേസന്വേഷണം പ്രതിസന്ധിയിലാകുകയായിരുന്നു. നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ, ചോദ്യം ചെയ്യലിനു സാധിച്ചില്ലെങ്കിലും ഇവരെ പ്രതി ചേർക്കാനാകും. ഇരുവരുടെയും പങ്കു തെളിയിക്കുന്ന വ്യക്തമായ തെളിവ് കൈവശമുണ്ടെന്നാണ് കസ്റ്റംസ് നിലപാട്.

നയതന്ത്ര ബാഗേജ് വഴി സ്വപ്ന സുരേഷും സംഘവും സ്വര്‍ണം കടത്തിയത് പോലെ മുന്‍ കോണ്‍സല്‍ ജനറല്‍ അല്‍സാബിയും ഈജിപ്ഷ്യന്‍ പൗരനായ ഖാലിദും ചേര്‍ന്ന് സ്വര്‍ണക്കടത്ത് നടത്തിയെന്നു കസ്റ്റംസ് കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. തുടർന്ന് യുഎഇയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനെത്തിച്ച ബാഗുകളിൽനിന്ന് അല്‍സാബിയുടെ ഫോണും പെന്‍ഡ്രൈവുകളും കസ്റ്റംസ് പിടിച്ചെടുത്തു പരിശോധിച്ചു. നയതന്ത്ര ചാനല്‍ വഴിയുള്ള സ്വര്‍ണക്കടത്ത് പിടികൂടിയതിന് പിന്നാലെ കഴിഞ്ഞവര്‍ഷം ഏപ്രിലില്‍ കോണ്‍സല്‍ ജനറല്‍ രാജ്യം വിട്ടിരുന്നു.

English Summary: Attache, consul general to be made accused in gold smuggling case by Customs