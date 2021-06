കോവിഡ് രണ്ടാം തരംഗത്തെ ബിഹാർ മറികടന്നു; പോസിറ്റിവിറ്റി നിരക്ക് 1.10% : ആരോഗ്യമന്ത്രി

പട്ന ∙ കോവിഡ് രണ്ടാം തരംഗത്തെ ബിഹാർ മറികടന്നുവെന്ന് സംസ്ഥാന ആരോഗ്യമന്ത്രി മംഗൾ പാണ്ഡെ അവകാശപ്പെട്ടു. പ്രതിദിന കോവിഡ് കേസുകൾ 1500നു താഴെയായി. പോസിറ്റിവിറ്റി നിരക്ക് കഴിഞ്ഞ ദിവസം 1.10 ശതമാനമായതായും മന്ത്രി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. പ്രതിദിനം ഒരു ലക്ഷം മുതൽ ഒന്നേ കാൽ ലക്ഷം വരെ കോവിഡ് ടെസ്റ്റുകളാണ് ബിഹാറിൽ നടക്കുന്നത്. പട്ന ഒഴികെയുള്ള ജില്ലകളിലെല്ലാം പ്രതിദിന കോവിഡ് കേസുകൾ നൂറിൽ താഴെയായി.

സംസ്ഥാന ജനസംഖ്യ കണക്കിലെടുക്കുമ്പോൾ ബിഹാർ രാജ്യത്തു മൂന്നാം സ്ഥാനത്താണെങ്കിലും കോവിഡ് രോഗികളുടെ എണ്ണത്തിൽ ഇരുപതാം സ്ഥാനമാണെന്നു മന്ത്രി മംഗൾ പാണ്ഡെ പറഞ്ഞു. ഗ്രാമങ്ങളിലും കോവിഡ് വാക്സിനേഷൻ ഊർജിതമായി നടക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിനായി 700 വാക്സിനേഷൻ വാനുകൾ ഗ്രാമങ്ങളിലേക്ക് അയച്ചിട്ടുണ്ട്. ആശുപത്രികളിലെല്ലാം ഓക്സിജൻ ലഭ്യത ഉറപ്പു വരുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നും മന്ത്രി അവകാശപ്പെട്ടു.



കോവിഡ് മൂന്നാം തരംഗമുണ്ടായാൽ നേരിടാനുള്ള തയാറെടുപ്പുകൾ ആരംഭിച്ചതായി മന്ത്രി അറിയിച്ചു. ഓക്സിജൻ ഉൽപാദനത്തിനും വിതരണത്തിനുമുള്ള സംവിധാനം ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. കൂടുതൽ ഓക്സിജൻ ടാങ്കറുകൾ എത്തിക്കും. കൂടുതൽ റീഫില്ലിങ് യൂണിറ്റുകളും തുടങ്ങുന്നുണ്ട്. ആരോഗ്യ സേവനം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനാൽ കൂടുതൽ ഡോക്ടർമാരെയും പാരാ മെഡിക്കൽ ജീവനക്കാരെയും നിയമിക്കുന്നുണ്ടെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു.



English Summary : Systems in Bihar delivered, state almost out of clutches of second wave: Health Minister Mangal Pandey