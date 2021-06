സിബിഎസ്ഇ 12ാം ക്ലാസ് പരീക്ഷ റദ്ദാക്കുമോ?; വ്യാഴാഴ്ചയ്ക്ക് മുൻപ് കോടതിയെ അറിയിക്കും

ന്യൂ‍ഡൽഹി ∙ സിബിഎസ്ഇ 12ാം ക്ലാസ് പരീക്ഷ നടത്തുമോ ഇല്ലയോ എന്ന കാര്യത്തിൽ തീരുമാനം ഇന്നില്ല. പരീക്ഷ റദ്ദാക്കണമെന്ന ഹർജി പരിഗണിക്കുന്ന വ്യാഴാഴ്ചയ്ക്ക് മുൻപ് തീരുമാനം കോടതിയെ രേഖാമൂലം അറിയിക്കുമെന്നു സിബിഎസ്ഇ ദേശീയ മാധ്യമത്തോടു പറഞ്ഞു.

സുപ്രീം കോടതി അഭിഭാഷക മമത ശർമയാണ് സിബിഎസ്ഇ, ഐസിഎസ്ഇ 12ാം ക്ലാസ് പരീക്ഷകൾ റദ്ദാക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ഹർജി നൽകിയത്. വിഷയത്തിൽ ചൊവ്വാഴ്ച തീരുമാനം ഉണ്ടാകുമെന്ന് കേന്ദ്ര വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി രമേശ് പൊഖ്രിയാൽ നേരത്തേ പറഞ്ഞിരുന്നു.

English Summary: 12th Board Exam 2021: CBSE Not Deciding Today, Will File Reply In Court