ഗൽവാൻ സംഘർഷം: പ്രതികരിച്ച ചൈനീസ് ബ്ലോഗർക്ക് എട്ട് മാസം തടവ്

ബെയ്ജിങ്∙ ഗൽവാൻ താഴ്‍വരയിൽ ഇന്ത്യയുമായുണ്ടായ പ്രശ്നങ്ങളിൽ പ്രതികരണം നടത്തിയതിനു പിടിയിലായ ചൈനീസ് ബ്ലോഗർക്ക് എട്ടു മാസം ജയിൽ ശിക്ഷ. 2.5 മില്യൻ ആളുകൾ ഇന്റർനെറ്റിൽ പിന്തുടരുന്ന ക്യു സിമിങ്ങിനാണ് ‘രക്തസാക്ഷികളെ അപമാനിച്ചു’ എന്ന് കുറ്റം ചുമത്തി എട്ട് മാസം ജയിൽ ശിക്ഷ ലഭിച്ചത്. ചൈനയിലെ ക്രിമിനൽ നിയമത്തിൽ ഭേദഗതി വരുത്തിയ ശേഷം ഇത്തരത്തിൽ ശിക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന ആദ്യ കേസാണ് ക്യു സിമിങ്ങിന്റേതെന്നു ഒരു രാജ്യാന്തര മാധ്യമം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.

ബ്ലോഗര്‍ പത്ത് ദിവസത്തിനകം ദേശീയ മാധ്യമങ്ങൾ വഴി ഖേദം പ്രകടിപ്പിക്കണമെന്നും ജിയാൻസു പ്രവിശ്യയിലെ നാൻജിങ് കോടതി ഉത്തരവിട്ടു. പ്രതി കുറ്റം സമ്മതിച്ചതായി കോടതി വ്യക്തമാക്കി. പ്രതി ഇനിയൊരിക്കലും ഈ കുറ്റം ആവർത്തിക്കില്ലെന്നും അതിനാലാണു ചെറിയ ശിക്ഷ നൽകുന്നതെന്നും കോടതി പ്രഖ്യാപിച്ചു. ചൈനീസ് മാധ്യമം വഴി മാര്‍ച്ച് ഒന്നിന് ക്യു ഖേദപ്രകടനം നടത്തിയിരുന്നു.

ഇന്ത്യയുമായുണ്ടായ ഏറ്റുമുട്ടലിൽ നാലു സൈനികർ മരിച്ചെന്നും ഒരാൾക്കു ഗുരുതരമായി പരുക്കേറ്റെന്നും അടുത്തിടെയാണു ചൈന സമ്മതിച്ചത്. ഇന്ത്യയുമായുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾക്കിടെ ഒരു കമാൻഡർ രക്ഷപ്പെട്ടത് അദ്ദേഹം ചൈനീസ് സൈന്യത്തിലെ ഉയർന്ന റാങ്കിലുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥനായതുകൊണ്ടാണെന്ന് ക്യു പ്രതികരിച്ചിരുന്നു. അധികൃതർ പുറത്തുവിട്ടതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ചൈനീസ് സൈനികർ മരിച്ചിട്ടുണ്ടാകാമെന്നും ക്യു വ്യക്തമാക്കി. ഈ പ്രസ്താവനകള്‍ക്കു പിന്നാലെയാണ് ക്യുവിന് നടപടി നേരിടേണ്ടിവന്നത്.

English Summary: China Blogger Gets 8 Months In Prison For Galwan Casualties Post