5 സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കൃത്യ സമയം നടത്തും: തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ

ന്യൂ‍ഡൽഹി∙ കോവിഡ് വ്യാപന ഭീതിയിലും അടുത്ത വർഷം ആദ്യം അഞ്ച് സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പു നടത്താമെന്ന ആത്മവിശ്വാസത്തിൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ. ഗോവ, മണിപ്പുർ, പഞ്ചാബ്, ഉത്തരാഖണ്ഡ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ നിലവിലെ ഭരണം 2022 മാർച്ചിൽ അവസാനിക്കും. ഉത്തർപ്രദേശിലെ കാലാവധി തീരുന്നത് മേയ് അവസാനവും.

കോവിഡ് ഭീതിക്കിടെ ബിഹാർ, ബംഗാൾ, കേരളം, തമിഴ്നാട്, അസം, പുതുച്ചേരി എന്നിവിടങ്ങളിലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തിയ അനുഭവപരിചയം കമ്മിഷന് വേണ്ടുവോളമുണ്ടെന്ന് മുഖ്യ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷണർ സുഷീൽ ചന്ദ്ര വാർത്താ ഏജൻസിയായ പിടിഐയോടു വ്യക്തമാക്കി. കോവിഡ് രണ്ടാം തരംഗത്തെത്തുടർന്ന് ചിലയിടത്തെ ലോക്സഭാ, നിയമസഭാ ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ നീട്ടിവയ്ക്കേണ്ടിവന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് സുഷീൽ ചന്ദ്രയുടെ പ്രതികരണം.

തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷന്റെ കണക്ക് അനുസരിച്ച് യുപിയിൽ 14.66 കോടി വോട്ടർമാരുണ്ട്. പഞ്ചാബിൽ 2 കോടിക്കു മുകളിലും ഉത്തരാഖണ്ഡിൽ 78.15 ലക്ഷവും മണിപ്പുരിൽ 19.58 ലക്ഷവും ഗോവയിൽ 11.45 ലക്ഷവും വോട്ടർമാരാണുള്ളത്. ഈ അഞ്ച് സംസ്ഥാനങ്ങളിലുമായി 17.84 കോടി വോട്ടർമാരുണ്ട്.

