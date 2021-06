കോഴിക്കോട്ട് ബ്യൂട്ടിപാർലറിലെ ജോലിക്കാരിക്ക് പീഡനം; കാരണം 5 ലക്ഷം തിരികെ കൊടുക്കാത്തത്

ബെംഗളൂരു ∙ മനുഷ്യക്കടത്ത് വഴി ബെംഗളൂരുവിൽ എത്തിച്ച 24 വയസ്സുള്ള യുവതിയെ കൂട്ടംചേർന്നു പീഡിപ്പിക്കുകയും മർദിക്കുകയും ചെയ്തതു 5 ലക്ഷം രൂപയെച്ചൊല്ലിയുള്ള വഴക്കിനെ തുടർന്നെന്നു പൊലീസ്. സംഭവത്തിൽ 2 സ്ത്രീകൾ ഉൾപ്പെടെ 6 ബംഗ്ലദേശ് സ്വദേശികൾ അറസ്റ്റിലായിരുന്നു.

സെക്സ് റാക്കറ്റിന്റെ ഭാഗമായിരുന്ന സംഘത്തിൽനിന്നു യുവതി 5 ലക്ഷം രൂപ കടം വാങ്ങിയിരുന്നു. പലവട്ടം ആവശ്യപ്പെട്ടെങ്കിലും പണം തിരികെ നൽകിയില്ല. പിടിയിലായ സ്ത്രീകൾ യുവതിയെ കണ്ടെത്തുകയും മറ്റുള്ളവരുടെ മുന്നിൽ എത്തിക്കുകയുമായിരുന്നു. തുടർന്നു മർദിക്കുകയും ക്രൂരമായി പീഡിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു.

സംഘത്തിലൊരാളാണ് ദൃശ്യങ്ങൾ മൊബൈലിൽ പകർത്തിയതെന്നും പൊലീസ് പറഞ്ഞു. വിഡിയോ വൈറൽ ആയതിനെ തുടർന്നു നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിലാണ് പ്രതികൾ പിടിയിലായത്. കോഴിക്കോട്ട് ബ്യൂട്ടിപാർലറിൽ ജോലി ചെയ്തിരുന്ന യുവതിയെ കഴിഞ്ഞയാഴ്ച ബെംഗളൂരുവിൽ എത്തിച്ച് മൊഴി രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നു.

പിടിയിലായ 6 പേരിൽ റിദോയ് ബാബു(25) ധാക്കയിലെ പ്രമുഖ ടിക്ടോക് താരമാണ്. തന്റെ പ്രശസ്തി ഉപയോഗിച്ച് സ്ത്രീകളുമായി പരിചയപ്പെടുകയും ഇവരെ ചൂഷണം ചെയ്യുകയും ചെയ്തിരുന്നതായി പൊലീസ് പറഞ്ഞു. തെളിവെടുപ്പിനിടെ പൊലീസിനെ ആക്രമിച്ചു കടന്നുകളയാൻ ശ്രമിച്ച റിദോയിയെയും മറ്റൊരു പ്രതി റാകിബുൾ ഇസ്‌ലാം സാഗറിനെയും പൊലീസ് വെടിവച്ചു വീഴ്ത്തുകയായിരുന്നു.

English Summary: Gang Rape Against Lady from Bangladesh- Follow Up