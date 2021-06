വാക്സീൻ കൂട്ടിച്ചേർക്കൽ: ഇന്ത്യ പരീക്ഷണ സാധ്യത തേടുന്നു; ഉടൻ നടപ്പാക്കില്ലെന്ന് കേന്ദ്രം

ന്യൂഡൽഹി∙ രണ്ട് കോവിഡ് വാക്സീനുകൾ കൂട്ടിച്ചേർത്ത് ‍ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് സാധ്യത തേടി കേന്ദ്ര സർക്കാർ. യുകെയിലും സ്പെയിനിലും ഫൈസർ, അസ്ട്രാസെനക വാക്സീനുകൾ കൂട്ടിച്ചേർത്ത് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു. ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് സുരക്ഷിതവും പ്രതിരോധം വർധിപ്പിക്കുന്നുവെന്നും കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്.

ഇന്ത്യയിൽ നിലവിൽ കോവാക്സിൻ, കോവിഷീൽഡ്, സ്പുട്നിക് എന്നീ വാക്സീനുകളാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഈ വാക്സീനുകൾ ഉപയോഗിച്ചായിരിക്കും പരീക്ഷണം നടത്തുക എന്ന് ദേശീയ മാധ്യമം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. വാക്സീൻ ഡോസുകൾ യോജിപ്പിക്കുന്നത് ശാസ്ത്രീയമായി സാധ്യമാണെന്നും മതിയായ പഠനങ്ങൾ ആവശ്യമാണെന്നും മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു.

‘വാക്സീനുകൾ കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. രാജ്യത്തെ വാക്സിനേഷൻ യജ്ഞം ത്വരിത ഗതിയിലാക്കുന്നതിനു സഹായിക്കും. നിലവിലെ വാക്സിനേഷൻ മാർഗരേഖ അതിന് അനുവദിക്കുന്നില്ല. മതിയായ പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്താതെ ഇത് സാധ്യമല്ല. ഇക്കാര്യം സജീവ പരിഗണനയിലാണ്. നാഷനൽ ടെക്നിക്കൽ അഡ്വൈസറി ഗ്രൂപ്പ് ഓൺ ഇമ്യൂണൈസേഷൻ (എൻടിഎജിഐ) പഠനം നടത്തുന്നതിനാവശ്യമായ അനുമതി നൽകി’– ഉദ്യോഗസ്ഥർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

ഉടൻതന്നെ പഠനം ആരംഭിക്കുമെന്നും രണ്ട് മാസത്തിനുള്ളിൽ പൂർത്തിയാക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നും അധികൃതർ അറിയിച്ചു. വാക്സീനുകൾ കൂട്ടിച്ചേർക്കാൻ സാധിക്കുമോ എന്നതിനൊപ്പം പ്രതിരോധശേഷിയെ എങ്ങനെ ബാധിക്കുമെന്നതും പഠനവിധേയമാക്കും.

അതേസമയം, കോവിഷീൽഡ് ഒറ്റ ‍ഡോസ് മാത്രമാക്കില്ലെന്നും വാക്സീനുകൾ യോജിപ്പിച്ചുപയോഗിക്കുന്നതിൽ കൃത്യമായ ശാസ്ത്രീയ തെളിവുകൾ വരുന്നതുവരെ നടപ്പാക്കുന്നതിൽ തീരുമാനമെടുക്കില്ലെന്നും നിതി ആയോഗ് അംഗം ഡോ. വി.കെ. പോൾ വ്യക്തമാക്കി. വാക്സീൻ കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള റിപ്പോർട്ടുകൾ വന്നതിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ പ്രതികരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

