തിരുവനന്തപുരം ∙ തനിക്ക് ലഭിച്ച വകുപ്പ് ചെറുതാണെന്നു പറഞ്ഞ് കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ കളിയാക്കുന്നതായി മന്ത്രി കെ.രാധാകൃഷ്ണൻ. പട്ടിക ജാതി, പട്ടിക വർഗക്കാരെ ഉയർത്താനുള്ള വകുപ്പാണത്. ഏറ്റവും വലിയ കാര്യമാണ്.

ഇനിയെങ്കിലും ചെറിയ വകുപ്പ് എന്നു പറഞ്ഞ് കളിയാക്കരുതെന്ന് രാധാകൃഷ്ണൻ വ്യക്തമാക്കി. കെ.ബാബുവിന്റെ പരാമർശത്തോടാണ് മന്ത്രിയുടെ പ്രതികരണം. പരാമർശം പിൻവലിക്കാമെന്ന് ബാബു അറിയിച്ചു.

