കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളജിൽ ബ്ലാക്ക് ഫംഗസ് മരുന്നു ക്ഷാമം തുടരുന്നു

കോഴിക്കോട് ∙ ഗവണ്‍മെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളജിൽ ബ്ലാക്ക് ഫംഗസ് (മ്യൂക്കോർമൈകോസിസ്) ബാധിതർക്കുള്ള മരുന്നു ക്ഷാമം രൂക്ഷമായി തുടരുന്നു. 17 പേരാണ് ഇവിടെ ചികിത്സയിലുള്ളത്. ലൈപോസോമൽ ആംഫോടെറിസിൻ, ആംഫോടെറിസിൻ എന്നിങ്ങനെ രണ്ടു മരുന്നിന്റെയും സ്റ്റോക്ക് കഴിഞ്ഞ ദിവസം തീർന്നിരുന്നു. കേരള മെഡിക്കൽ സർവീസസ് കോർപറേഷൻ മുഖേന മരുന്നെത്തിക്കാനുള്ള പ്രവർത്തനം നടക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് ആശുപത്രി അധികൃതർക്ക് ലഭിച്ച വിവരം.

മരുന്നു ക്ഷാമത്തെ തുടർന്ന് കേരളത്തിനു പുറത്തുള്ള മലയാളികൾ വരെ ഇവിടെ ചികിത്സ തേടി എത്തി. യഥാസമയം മരുന്നു നൽകിയില്ലെങ്കിൽ രോഗികളുടെ ആരോഗ്യനില മോശമാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. കോവിഡോ പ്രമേഹം ഉൾപ്പെടെയുള്ള മറ്റ് ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളോ കൊണ്ട് ശരീരത്തിലെ പ്രതിരോധ ശേഷി നഷ്ടമായവർക്കാണ് കൂടുതലായും ബ്ലാക്ക് ഫംഗസ് ബാധയുണ്ടായത്.

ഇതിൽ വൃക്കരോഗമുള്ളവർക്ക് ലൈപോസോമൽ ആംഫോടെറിസിൻ എന്ന മരുന്നു തന്നെ നൽകേണ്ടതുണ്ട്. ഇതിനാണ് കൂടുതൽ ക്ഷാമം നേരിടുന്നത്. 8 പേർ ലൈപോസോമൽ ആംഫോടെറിസിൻ മരുന്നു വേണ്ടവരാണ്. 9 പേർക്ക് ആംഫോടെറിസിൻ മരുന്നു മതി. ഒരു രോഗിക്ക് ഒരു ദിവസം ശരാശരി 6 വയൽ മരുന്നു നൽകണം.

