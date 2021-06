തിരുവനന്തപുരം ∙ കേരള ഫിനാൻഷ്യൽ കോർപറേഷൻ (കെ‌എഫ്‌സി) ചെയർമാനും മാനേജിങ് ഡയറക്ടറുമായി സഞ്ജയ് കൗൾ ചുമതലയേറ്റു. 2001 കേരള കേഡർ ഐ‌എ‌എസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ്. കേരള സർക്കാരിന്റെ തുറമുഖ /ധനകാര്യ വകുപ്പ് സെക്രട്ടറി കൂടിയാണ് അദ്ദേഹം. ടോമിൻ ജെ.തച്ചങ്കരിയെ മാറ്റിയതിനു പിന്നാലെയാണു നിയമനം.

ആഭ്യന്തര/വിജിലൻസ് സെക്രട്ടറി, കെഎസ്ഐഡിസി മാനേജിങ് ഡയറക്ടർ, കെൽ‌ട്രോൺ ചെയർമാൻ, ട്രാവൻകോർ കൊച്ചി സിമന്റ്സ് ലിമിറ്റഡ് (ടിസിസി) ചെയർമാൻ, സെയിൽ-എസ്‌സിഎൽ ചെയർമാൻ, തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ കലക്ടർ എന്നീ പദവികളിലും സേവനം അനുഷ്ഠിച്ചിട്ടുണ്ട്.

