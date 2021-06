വാടക നിയമത്തിന് അംഗീകാരം; മുൻകൂറായി വാങ്ങാവുന്നത് 2 മാസ വാടക മാത്രം: മാറ്റം ഇങ്ങനെ

ന്യൂഡൽഹി∙ മാതൃകാ വാടക നിയമത്തിനു (മോഡൽ ടെനൻസി ആക്ട്) കേന്ദ്രമന്ത്രിസഭയുടെ അംഗീകാരം. വിപണിയധിഷ്ഠിതമായി വീടുകള്‍ വാടകയ്ക്കു നല്‍കാന്‍ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള ചട്ടങ്ങളാണ് നിയമത്തിലുള്ളത്. റജിസ്ട്രേഷന്‍ നടപടികള്‍ക്ക് സ്വതന്ത്ര അതോറിറ്റി സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍ രൂപീകരിക്കണമെന്ന് നിയമം ശുപാര്‍ശ ചെയ്യുന്നു.

തര്‍ക്ക പരിഹാരത്തിനു പ്രത്യേക കോടതികള്‍ വേണം. താമസ ആവശ്യത്തിനാണെങ്കില്‍ 2 മാസത്തെ വാടകയേ മുന്‍കൂര്‍ ഡെപ്പോസിറ്റായി വാങ്ങാവൂ. താമസ ആവശ്യത്തിനല്ലെങ്കില്‍ 6 മാസത്തെ വാടക മുന്‍കൂറായി വാങ്ങാം. കരാറിലെ വ്യവസ്ഥകള്‍ക്ക് അനുസൃതമായി മാത്രമേ വാടക കൂട്ടാന്‍ കഴിയൂ. അല്ലെങ്കില്‍ മൂന്ന് മാസം മുന്‍പ് രേഖാമൂലം അറിയിക്കണം.

വാടകയ്ക്ക് കൃത്യമായ കരാർ വേണമെന്നും ഓരോ വർഷവും വാടകയിൽ വരുത്തുന്ന വർധന, കുടിയിറക്കൽ തുടങ്ങിയവയെക്കുറിച്ചും നിയമത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. അറ്റകുറ്റപ്പണിക്കെന്ന പേരിലായാലും 24 മണിക്കൂർ മുൻപ് അറിയിച്ചശേഷമേ വാടക വീടുകളിൽ ഉടമകൾ പ്രവേശിക്കാവൂയെന്നും നിയമം അനുശാസിക്കുന്നു.

സംസ്ഥാനങ്ങള്‍ക്കു മാതൃകാ വാടക നിയമം അതേപടി അംഗീകരിക്കുകയോ നിലവിലെ നിയമത്തില്‍ ഭേദഗതികള്‍ കൊണ്ടുവരികയോ ചെയ്യാം.

